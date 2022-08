Vuelta 2022: Intermarché-Wanty-Gobert gaat met klimtrio voor top tien

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Vuelta a España, die deze week van start gaat. Met Jan Hirt, Louis Meintjes en Domenico Pozzovivo gaat de ploeg voor de top tien van het algemeen klassement. Gerben Thijssen mag voor zijn kansen gaan in de sprints.

Hirt en Pozzovivo haalden dit jaar al de top tien van de Giro d’Italia, waarna Louis Meintjes bij de beste tien eindigde in de Tour de France. “Hun top 10-plaatsen hebben onze initiële plannen om een sterke kern klimmers naar de derde en laatste Grote Ronde van het seizoen versterkt”, licht sportief directeur Pieter Vanspeybrouck toe. “Op deze wijze vermenigvuldigen we onze tactische keuzemogelijkheden met het oog op een top tien in Madrid.”

Thijssen zette dit seizoen een grote stap in zijn carrière en boekte in de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste profzege. Onlangs won hij ook een rit in de Ronde van Polen. Hij kan in de aanloop van de massasprints rekenen op de steun van Julius Johansen en Boy van Poppel. “De terreinkennis van Boy van Poppel in de twee Nederlandse ritten is een extra troef, niet enkel voor Gerben maar ook voor onze klassementsrenners”, aldus Vanspeybrouck.

De andere twee namen in de ploeg zijn Jan Bakelants en Rein Taaramäe. Zij zijn aan de selectie toegevoegd voor de overgangsetappes en de lange ontsnappingen.