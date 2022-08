Vuelta 2022: Gerben Thijssen en Henri Vandenabeele staken de strijd

De negende rit van de Vuelta a España had onderweg twee Belgische uitvallers. Sprinter Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert en Henri Vandenabeele (Team DSM) haalden de finish in Les Praeres niet.

Vandenabeele stapte in de eerste twee uur van de rit van de fiets en gaf op, meldde zijn ploeg Team DSM. De 22-jarige Belg, bezig aan de eerste Grote Ronde in zijn loopbaan, was daarmee de derde renner van het team dat de ronde verliet. Eerder staakten ook Nikias Arndt en Mark Donovan al de strijd. Het team gaat met nog vijf renners de tweede rustdag in.

Ook Gerben Thijssen is er niet meer bij. De 24-jarige sprinter kwam ten val in een afdaling en kon niet meer verder. De Belg, die nog aan het herstellen was van een eerdere valpartij in de eerste rit in lijn van deze Vuelta, moest worden gehecht aan de knie en had schaafwonden in het gezicht en aan de armen opgelopen. Na Jan Hirt was hij de tweede uitvaller bij zijn ploeg.

Drie renners verschenen niet meer aan de start van de negende rit. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) kon door ziekte niet meer verder, terwijl Wout Poels (Bahrain Victorious) en Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl) een positieve coronatest hadden afgelegd.

