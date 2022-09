Vuelta 2022: Gehavende Carlos Rodriguez mag starten van medische staf

Carlos Rodriguez gaat gebutst en geschaafd verder in de Vuelta a España. De Spaanse kampioen van INEOS Grenadiers, die gisteren hard ten val kwam, heeft groen licht gekregen om van start te gaan in de negentiende etappe naar Talavera de la Reina.

“Medische onderzoeken na etappe 18 lieten meerdere schaafwonden zien aan de linkerzijde bij Carlos”, schrijft INEOS Grenadiers op sociale media. “Tijdens de rit werd gekeken of hij een hersenschudding had, maar hij kon verder. Verdere onderzoeken deze ochtend hebben uitgewezen dat Carlos de wedstrijd kan voortzetten.”

Ondanks de hevige schaafwonden over zijn hele lichaam, wist Rodriguez de schade te beperken in de bergrit naar Alto de Piornal. Hij verloor wel meer dan een minuut op zijn naaste concurrenten en moest daardoor de vierde plek in het klassement afstaan aan Miguel Ángel López. Zelf staat Rodriguez nu vijfde op 6.49 minuut van Remco Evenepoel.

A medical examination following stage 18 confirmed @_rccarlos suffered multiple abrasions to his left hand side. Concussion assessment was undertaken during the stage to ensure he was fit to continue. After further evaluations this morning Carlos is clear to continue #LaVuelta22 pic.twitter.com/LuHj9isGxz

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2022