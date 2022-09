Vuelta 2022: Filippo Conca moet ronde verlaten wegens positieve coronatest

Lotto Soudal moet het in de resterende etappes van de Vuelta a España doen zonder Filippo Conca. De 23-jarige Italiaan heeft namelijk een coronabesmetting te pakken. De Belgische formatie zag eerder al Jarrad Drizners, Harry Sweeny en Maxim Van Gils uitvallen wegens corona.

De jonge Italiaan wist zich de voorbije weken meerdere keren te onderscheiden namens Lotto Soudal. Zo werd Conca vijfde in de bergetappe naar Les Praeres Nava en was hij vanuit de vroege vlucht ook een van de smaakmakers in de veertiende etappe naar Sierra de la Pandera. Conca stond na zestien etappes 77ste in het klassement, op net iets meer dan twee uur van leider Remco Evenepoel.

“Ik ben enorm teleurgesteld dat ik op deze manier mijn eerste grote ronde moet verlaten. Vooral omdat ik me zeer goed voelde, voordat ik gisteren ziek werd. Ik had voor het eerst sinds ik twee jaar geleden prof werd het gevoel dat ik kon tonen waartoe ik in staat ben. Deze eerste ervaring in een grote ronde was heel waardevol voor mijn toekomst en ik hoop volgend jaar terug te keren”, blikt Conca in een perscommuniqué terug op zijn eerste drieweekse rittenkoers.

Drie renners in koers

Teamarts Stéphane Horman vult aan: “Het is vervelend om nog een renner te zien afstappen vanwege COVID. We nemen alle mogelijke maatregelen: renners en stafleden dragen mondmaskers, ook binnen onze eigen bubbel, we houden voldoende afstand en alle renners hebben hun eigen kamer. Het is moeilijk om zo te werken, maar de gezondheid van de renners is onze eerste prioriteit in een grote ronde.”

Lotto Soudal heeft met Thomas De Gendt, Cedric Beullens en Kamil Małecki nog maar drie renners in koers. De Belgische formatie moest op dag twee na een val namelijk ook al afscheid nemen van klassementsrenner Steff Cras.

