Vuelta 2022: Esteban Chaves niet meer van start in slotweek

Esteban Chaves zet een punt achter zijn Vuelta a España 2022. De Colombiaanse klimmer van EF Education-EasyPost, die bezig was aan een onzichtbare Ronde van Spanje, kampt met fysieke en mentale problemen. Chaves hoopte op verbetering, maar vond die dus niet.

EF Education-EasyPost laat weten dat Chaves de Vuelta verlaat ‘om te herstellen en om in de toekomst sterker terug te komen’. Vorige week liet Chavito al weten dat hij met de nodige problemen kampt. “Het is niet alleen een fysieke kwestie. Het is mentaal ook erg moeilijk. Het is niet de eerste keer dat ik dit meemaak, ik weet hoe het is, maar het doet nog steeds pijn. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg in de steek heb gelaten”, zei hij.

De 32-jarige Chaves hoopte dat hij met een andere aanpak zou herstellen en dat hij zijn focus kon verleggen op een ritzege, maar dat is de voorbije week niet gelukt. Hij is al de veertigste uitvaller van deze Vuelta.

Esteban Chaves will not start today’s stage of the Vuelta a España. The Colombian is disappointed to leave the Spanish grand tour but does so to recover and come back stronger in the future.

