Chaves speelt voorlopig een bijrol in Vuelta: “Gevoel dat ik het team in de steek heb gelaten”

Esteban Chaves begon ruim een week geleden met de nodige ambitie aan de Vuelta a España. De Colombiaan van EF Education-EasyPost, in 2016 nog derde in de Spaanse ronde, ging als mede-kopman voor het klassement van start. Eventuele klassementsaspiraties kunnen nu echter alweer de prullenbak in.

Chaves staat na negen etappes namelijk pas 51ste in het algemeen klassement, op ruim 37 minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel. Een bittere pil voor de normaal zo goedlachse Colombiaan. “Ik heb veel moeite gedaan om hier in goede vorm aan de start te verschijnen. Het zag er halverwege het seizoen ook erg goed uit, ik had echt zin in de Vuelta.” Zo werd Chaves in de maand juni tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en zevende in het Critérium du Dauphiné.

Mentale opdoffer

Hoe groot is het contrast in de Ronde van Spanje: de 32-jarige klimmer komt voorlopig niet vooruit en voelt zich dan ook niet opperbest. “Het is niet alleen een fysieke kwestie. Het is mentaal ook erg moeilijk. Het is niet de eerste keer dat ik dit meemaak, ik weet hoe het is, maar het doet nog steeds pijn. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg in de steek heb gelaten”, laat hij weten aan onder meer Ciclismointernacional.

Chaves wil echter niet bij de pakken neerzitten en zal de komende weken op jacht gaan naar een etappezege. “Het is nu zaak om de focus te verleggen en goed te herstellen, om kalm te blijven. Ik hoop dat mijn lichaam nu wat tijd krijgt om te herstellen. Het kan snel gaan in topsport. Ik wil de ploeg echt terugbetalen voor het vertrouwen. Ik zal blijven pushen en glimlachen.”