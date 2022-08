Vuelta 2022: Opgaves Norsgaard en Drizners door positieve coronatest

Update

De Vuelta a España van Mathias Norsgaard zit er na negen dagen op. De Deense hardrijder van Movistar zal zijn kopman Enric Mas niet meer kunnen ondersteunen, omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. Daardoor staat hij dinsdag niet aan de start van de individuele tijdrit.

Norsgaard is alweer de negentiende uitvaller van deze Vuelta a España. Hij is zeker ook niet de eerste die vanwege een positieve coronatest de ronde moet verlaten. Gisteren nog kregen Pieter Serry en Wout Poels een DNS achter hun naam om die reden. (maandag 29 augustus, 10.44 uur)

Lotto Soudal raakt ook een renner kwijt door een positieve coronatest. Het gaat om Jarrad Drizners, die het coronavirus heeft opgelopen en daardoor niet verder kan in deze Ronde van Spanje. De 23-jarige Australiër was bezig aan zijn eerste grote ronde ooit. In de etappe naar Laguardia zat Drizners mee in de vlucht van de dag. (maandag 29 augustus, 12.38 uur)

Unfortunately, @MathiasNorsgaar has returned a positive result in a covid test and won't be able to continue in #LaVuelta22 on Tuesday.

It's sad to see your maiden Grand Tour end in this abrupt way, especially with Dannebrog 🇩🇰⏱️ waiting for you tomorrow. Get well soon mate! 🙏 pic.twitter.com/dkSSMapBC8

— Movistar Team (@Movistar_Team) August 29, 2022