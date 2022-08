Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de vierde rit

Overzicht

De vierde rit van de Vuelta a España heeft voor verschillen gezorgd in het algemeen klassement. Edoardo Affini moest onderweg eraf en stond de rode leiderstrui af aan ploegmaat en kopman Primož Roglič. Op de oplopende aankomst in Laguardia scheurde het peloton, waardoor mannen als Richard Carapaz, João Almeida en Simon Yates met een kleine achterstand over de streep kwamen.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 4 van Vuelta a España

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 11u50m59s

2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 13s

4. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 26s

5. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 26s

6. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) op 27s

7. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 33s

8. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 33s

10. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) op 51s

13. Enric Mas (Movistar) op 52s

14. João Almeida (UAE Emirates) op 53s

15. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 53s

16. Brandon McNulty (UAE Emirates) op 53s

18. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 54s

19. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 54s

21. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) op 1m01s

22. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) op 1m02s

24. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 1m02s

29. Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) op 1m02s

31. Alejandro Valverde (Movistar) op 1m03s

32. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) op 1m06s

34. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 1m08s

36. Thymen Arensman (DSM) op 1m13s

42. Wout Poels (Bahrain-Victorious) op 1m30s

43. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) op 1m39s

44. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 1m39s

45. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 1m39s

46. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 1m44s

48. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 1m45s

49. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 1m45s

84. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 7m05s

103. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 11m28s

158. Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) op 20m29s