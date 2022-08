Vuelta 2022: Dit kun je verdienen met het juist voorspellen van de winnaar

Ad

De Vuelta a España 2022 staat op het punt van beginnen. Vrijdag barst de laatste grote ronde van het seizoen los in Utrecht, waar een ploegentijdrit de start vormt van drie weken bomvol actie. Een gokje op de winnaar vooraf maakt het volgen van de Vuelta nog spannender. Samen met TOTO bekijken we welke gokjes er lucratief uit kunnen pakken.

Het duurde tot afgelopen maandag vooraleer er witte rook uit de schoorsteenpijp van Jumbo-Visma kwam, maar winnaar van de laatste drie edities Primož Roglič is dit jaar wederom van de partij. Hij is bij de wedkantoren dan ook meteen gebombardeerd tot topfavoriet. De quotering bij TOTO is x2.8. Dat is best laag voor een renner die terugkomt van een zware blessure. Naar verluidt brak de Sloveen in de jongste Tour de France twee ruggenwervels, maar het blijft wel Roglič en dus is dat de gok wel waard.

Hoewel hij nog nooit een grote ronde uitgereden heeft, zien de bookies Remco Evenepoel als zijn grootste uitdager. Het Belgische supertalent heeft zich zeer specifiek voorbereid, maar het is nog altijd een vraag hoe hij het echte hooggebergte doorkomt. Een eindzege van hem betaalt TOTO meer dan zes keer de inleg uit. Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley volgt kort daarna, maar twee grote rondes in één jaar is slechts enkel de allergrootsten gegeven. Eerlijk is eerlijk: daar hoort Hindley (nog) niet bij.

INEOS Grenadiers start ook in deze ronde met een zeer sterk blok. Richard Carapaz stond in vier van zijn vijf laatste grote rondes die hij uitreed op het podium. Een eindzege van de Ecuadoriaan (in 2020 nog tweede in het eindklassement levert bijna tien keer de inzet op. De Britten hebben echter meer ijzers in het vuur. Zo is Pavel Sivakov (x26) op stoom aan het geraken. De Fransman staat al jaren te boek als rondetalent en die belofte kon hij de komende weken wel eens gaan inlossen. En dan is er nog zo’n toptalent: Spaans kampioen Carlos Rodríguez (x26,5).

Outsiders

Andere kanshebbers voor de eindzege luisteren naar de namen Simon Yates, João Almeida, Miguel Ángel López én thuisrijder Enric Mas. Die laatste is een zeer degelijke klassementsrenner en dat kan zijn ploeg Movistar goed gebruiken. Zij strijden nog tegen degradatie uit de WorldTour. Ook oudgediende Alejandro Valverde is van de partij. Na de komende Vuelta sluit hij zijn lange loopbaan af. Kan hij nog één keer schitteren? Het ligt misschien niet in de lijn der verwachtingen, maar indien de gelouterde vos voor een verrassing kan zorgen, dan levert dat maar liefst honderd keer de inzet op. Een gokje waard!

