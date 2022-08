Vuelta 2022: Cofidis raakt Rémy Rochas kwijt na val

Rémy Rochas heeft de finish van de zevende etappe van de Vuelta a España niet gehaald. In de rit naar Cistierna, op de Spaanse Hoogvlakte moest de Franse klimmer van Cofidis opgeven als gevolg van een val.

Rochas was met goede benen naar de Vuelta gekomen. Eerder deze maand was hij namelijk elfde geëindigd in de driedaagse Tour de l’Ain. In de eerste dagen van de Spaanse etappekoers reed de 26-jarige klimmer twee keer naar de top twintig; eerst was hij negentiende in de sprintetappe naar Utrecht, daarna kwam hij opnieuw als negentiende over de streep in de selectievere etappe naar Laguardia.

Rochas’ ploegmaat Jesús Herrada zorgde juist voor feestvreugde bij Cofidis. De Spanjaard was de beste in een kopgroep van vijf en schreef de rit naar Cistierna op zijn naam.

