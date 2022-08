Vuelta 2022: Jesús Herrada beste vluchter in Cistierna

Jesús Herrada heeft de zevende rit van de Vuelta a España gewonnen. In Cistierna beschikte de Spanjaard van Cofidis over het beste eindschot van een kopgroep van vijf, die uit handen bleef van het peloton. Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) kwam als tweede over de streep, Fred Wright (Bahrain-Victorious) werd derde. Remco Evenepoel van Quick-Step Alpha Vinyl hield de leiding in het algemeen klassement.

De 190 kilometer lange zevende rit ging van Camargo aan de kust naar Cistierna, op de Spaanse Hoogvlakte. Om op het plateau te komen, moest het peloton de Puerto de San Glorio beklimmen. Vanaf de top van deze 22,4 kilometer lange klim aan gemiddeld 5,5 procent was het nog ruim 64 kilometer naar de finish. Het was een klim waar de ploegen van de beter klimmende sprinters de pure snelle mannen weleens overboord konden gooien. Het was tegelijk een klim waar aanvallers het verschil konden maken met het peloton.

AG2R Citroën moest met twee man minder verder. Jaakko Hänninen en Andrea Vendrame testten positief op het coronavirus en moesten de wedstrijd verlaten. Vroeg in de rit kwam een kopgroep van zes tot stand. Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Jesús Herrada (Cofidis), Harry Sweeny (Lotto Soudal) en Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) sloegen de handen ineen en pakten maximaal ruim vier minuten op het peloton, waar met name de ploeg van Trek-Segafredo controleerde.

Pure sprinters moeten lossen op lange klim

Met nog 86 kilometer te gaan, kwam de koers aan bij de Puerto de San Glorio. Trek-Segafredo en BikeExchange-Jayco reden op kop van het peloton, waaruit Tim Merlier van Alpecin-Deceuninck al vroeg moest lossen. Ook Pascal Ackermann, de snelle man van UAE Emirates, ging eraf. Even later kon Sam Bennett (BORA-hansgrohe) het tempo eveneens niet meer volgen. In de kopgroep moest Goldstein zijn medevluchters laten gaan. De overige vluchters kwamen met tweeënhalve minuut voorsprong op het peloton over de top.

Na de klim kon Bennett terugkeren in het peloton, maar de Ier had een jas uitgedaan. De vluchters konden hun voorsprong knap vasthouden, ook al hadden Arkéa-Samsic, BikeExchange-Jayco en BORA-hansgrohe de achtervolging ingezet. Verder kwam Trek-Segafredo weer helpen. Naarmate de finish dichterbij kwam, ging het er steeds gunstiger uitzien voor de vluchters. Bij de rode vod van de laatste kilometer was hun voorsprong nog steeds veertig seconden en was duidelijk dat de winnaar van voren moest worden gezocht.

Vluchters gaan strijden om de ritzege

Janssens probeerde het van ver, maar Wright reed het gat dicht. Daarna probeerde de Brit, in de vijfde rit al een keer derde, het met een lange sprint. Even leek hij het te gaan redden, maar in de laatste meters stak Herrada hem voorbij en pakte de ritzege. Ook Battistella kwam nog langs de renner van Bahrain-Victorious en werd tweede. Voor Herrada was het zijn tweede ritzege in een Grote Ronde in zijn carrière, nadat hij in 2019 al een keer een rit won in de Vuelta. Eerder dit jaar won hij ook al de Classic Besançon Doubs.