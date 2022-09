Vuelta 2022: Bronchitis noopt Bruno Armirail tot opgave

Bruno Armirail zal de Vuelta a España 2022 niet uitrijden. De Franse hardrijder van Groupama-FDJ heeft last van bronchitis en zal niet meer aan de start verschijnen van de achttiende etappe naar de Alto de Piornal.

Armirail is de 45ste uitvaller sinds de start van de Vuelta in Utrecht. “Het is teleurstellend dat ik afscheid moet nemen van mijn ploeggenoten. Ik heb nog een aantal dagen gevochten, maar het bleek niet genoeg. Ik neem nu de tijd om te herstellen, om zo weer competitief te worden voor de volgende koersen”, laat de 28-jarige Fransman weten via zijn ploeg.

Armirail stond na zeventien etappes 77ste in het algemeen klassement, op meer dan twee uur van leider Remco Evenepoel. De regerende Franse kampioen in het tijdrijden is – na Jake Stewart – de tweede uitvaller van Groupama-FDJ in deze Ronde van Spanje.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

Etappe 14

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

Etappe 15

Etappe 16

Etappe 17