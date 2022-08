Vuelta 2022: BORA-hansgrohe met Hindley en Kelderman, Bennett krijgt Van Poppel mee

BORA-hansgrohe heeft als eerste ploeg de selectie voor de Vuelta a España gepresenteerd. Het Duitse team heeft het achttal opgedeeld in tweeën. Jai Hindley, Wilco Kelderman, Sergio Higuita en Emanuel Buchmann zijn de klimmers van dienst, terwijl Sam Bennett de sprinter is. Hij krijgt onder meer Danny van Poppel mee.

Bennett krijgt een eigen sprinttrein mee, met Danny van Poppel als laatste lead-out. Hardrijders Jonas Koch en Ryan Mullen zijn er ook nog bij voor de Ierse sprinter. Bennett kent een kwakkelseizoen, waardoor hij ook al de Tour de France miste. In de Vuelta krijgt hij bij de Nederlandse start al direct sprintkansen in de etappes naar Utrecht en Breda.

Binnen de klimkern zal vooral gekeken worden naar Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley. De Australiër krijgt, net als in die Giro, steun van Nederlander Kelderman en Duitser Buchmann, die allebei ook al bewezen hebben in de top-10 van een eindklassement te kunnen eindigen. De Colombiaanse kampioen Higuita voegt zich bij dat drietal. Bij zijn Vuelta-debuut in 2019 wist hij meteen een rit te winnen.

De Vuelta a España begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Daarna volgen vlakke etappes van Den Bosch naar Utrecht en rond Breda. De Ronde van Spanje duurt tot en met zondag 11 september.