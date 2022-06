Tour 2022: BORA-hansgrohe laat Sam Bennett thuis, Vlasov klassementskopman

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France, die vrijdag van start gaat in het Deense Kopenhagen. Opvallend is de afwezigheid van Sam Bennett. De Ier moest eigenlijk de sprinthonneurs waarnemen, maar is buiten de definitieve selectie gelaten.

Bennett was eerder deze maand nog zeer ambitieus voor de Tour. “Daar mik ik zowel op ritzeges als het groen”, klonk het in gesprek met WielerFlits. De Ierse sprinter, twee jaar geleden nog winnaar van twee etappes en de groene trui, is echter niet bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière en zal in de maand juli helemaal niet aan sprinten toekomen. Sprintloods Danny van Poppel schuift nu een plek op in de pikorde en is de komende maand de sprinter met dienst.

BORA-hansgrohe hoopt met Aleksandr Vlasov een gooi te doen naar een toppositie in het algemeen klassement. De 26-jarige klimmer is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van de Duitse formatie, won al de rondes van Valencia en Romandië en is normaal een van de kandidaten voor het eindpodium. Er is echter één maar: Vlasov moest ruim een week geleden nog wel de Ronde van Zwitserland verlaten vanwege een coronabesmetting.

Ook Maximilian Schachmann kreeg af te rekenen met een COVID-infectie, maar de Duitser is op tijd hersteld en maakt dus deel uit van de definitieve selectie, net als de kersvers Oostenrijkse kampioen Felix Großschartner, Patrick Konrad, de Duitse wegkampioen Nils Politt, Lennard Kämna en Marco Haller.