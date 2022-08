Vuelta 2022: Bergkoning Victor Langellotti geeft op na val

Voor Victor Langellotti van Burgos-BH is de Vuelta a España in de achtste etappe tot een einde gekomen. In de rit naar Colláu Fancuaya kwam de Monegask, drager van de bergtrui, ten val en moest daarna opgeven.

Langellotti kampt volgens zijn ploeg Burgos-BH met een ‘mogelijk gebroken sleutelbeen en een hersenschudding’. De 27-jarige klimmer, die bezig was aan zijn eerste Grote Ronde, is naar een ziekenhuis gebracht. Hij was de nummer zeven van de vijfde rit naar Bilbao en won dit seizoen een rit in de Ronde van Portugal.

Langellotti was niet de eerste uitvaller in de achtste rit. Vier renners verschenen namelijk niet aan de start in Pola de Laviana. Jake Stewart (Groupama-FDJ) gaf op vanwege ziekte, terwijl Nikias Arndt, Mark Donovan (DSM) en Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) een positieve coronatest hadden afgelegd.

