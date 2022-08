Vuelta 2022: Bahrain Victorious met Landa, Mäder en Poels, geen Haig

De selectie van Bahrain Victorious voor de Vuelta a España is bekend. De ploeg uit het Midden-Oosten schuift Mikel Landa naar voren als klassementsrenner, terwijl Gino Mäder als medekopman wordt aangewezen. Wout Poels is er ook bij, Jack Haig niet.

“Voor het klassement hebben we Mikel, laten we kijken hoe het met zijn vorm is”, zegt ploegleider Franco Pellizotti op de site van Bahrain Victorious. Dat is opvallend, want Landa gaf na een teleurstellende Ronde van Burgos – hij werd 44e in deze wedstrijd – aan dat hij niet verwachtte een goed eindklassement te zullen rijden in de Vuelta.

Mocht dit inderdaad niet lukken, dan heeft Bahrain Victorious ook nog Mäder. “Met Mäder als medekopman, hebben we een sterk team op alle fronten. We hopen een goede ploegentijdrit te doen, en drie goede etappes te rijden in Nederland, zodat we in Spanje aankomen zonder achterstand. Als we in Spanje aankomen, begint de ‘echte’ Vuelta, met de eerste week in Baskenland en gelijk veeleisende etappes. We hopen wat plezier te hebben in de vluchtritten met Santiago (Buitrago, red.), en met Fred (Wright, red.) in de etappes die bij hem passen.”

Wel Poels, geen Haig

“Ik denk dat we een goed team hebben voor dit parcours, en ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kan behalen in het klassement. In de losse etappes kunnen we veel kaarten spelen”, sluit de Dolfijn van Bibione af. Naast de genoemde Buitrago en Wright, zitten ook Luis León Sánchez, Jasha Sütterlin, Edoardo Zambanini en Wout Poels nog in de selectie. Poels zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Burgos. In de slotrit eindigde hij als elfde.

Jack Haig, die vorig jaar de Vuelta als derde beëindigde, zal niet naar Utrecht afreizen. De Australiër viel in de Tour de France letterlijk uit, maar zal in de Ronde van Spanje geen revanche kunnen nemen. Het is nog niet bekend wanneer hij weer terugkeert in koers.