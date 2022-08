Landa acht kans op podiumplaats in Vuelta klein: “Denk dat ik voor een rit ga”

Voor Mikel Landa was de Ronde van Burgos van vorige week zijn eerste wedstrijd sinds de Giro d’Italia. Een groot succes werd de Spaanse rittenkoers niet voor de klimmer van Bahrain Victorious: hij kwam er totaal niet aan te pas. Om die reden overweegt Landa niet voor een klassement te gaan in de aankomende Vuelta a España.

“Ik heb lang niet gekoerst en ben nu weer begonnen”, zegt Landa in gesprek met de Spaanse sportkrant AS. “Het doel in de Ronde van Burgos was om er weer wat in te komen. Het was duidelijk dat Burgos een beetje de doelen voor de Vuelta zou bepalen. Vooral of ik mee zal doen voor het klassement of voor een rit moet gaan.” Het antwoord op die vraag lijkt – na een 44ste plaats in de eindrangschikking van de Ronde van Burgos – duidelijk: “Ik denk dat ik voor een rit ga.”

“Op dit moment lijkt een podiumplek me ver weg”, legt Landa uit. Dat heeft ook te maken met het karakter van de Ronde van Spanje en de kwaliteiten van zijn concurrenten, waaronder Jai Hindley, vervolgt de Spanjaard. “De Vuelta is een explosievere wedstrijd dan de Giro, dat past hen beter. Er zijn elke dag bonificatieseconden, die hen goed van pas komen.” Over een van de favorieten, Remco Evenepoel, zegt Landa dat deze in de Vuelta “tot alles in staat” is.

Eerste Vuelta-week

Hoewel Landa niet direct verwacht een klassement te rijden, heeft hij wel goede hoop voor de eerste week van de Ronde van Spanje. “De eerste week bevalt me heel goed. Nadat we starten in Nederland, gaan we naar het noorden (van Spanje, red.) en al die etappes zullen speciaal zijn. Daar zullen zeker veel mogelijkheden zijn”, zegt Landa over zijn kansen om een rit te winnen.