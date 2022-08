Vuelta 2022: Arkéa-Samsic verliest Anthony Delaplace na positieve coronatest

Arkéa-Samsic zal in het in de achtste etappe van de Vuelta a España zonder Anthony Delaplace moeten doen. De Fransman testte zaterdagochtend positief op het coronavirus, dat laat Arkéa-Samsic weten op sociale media.

De 32-jarige Fransman reed zich nog niet in de kijker in de Vuelta a España. Voor Delaplace was het zijn eerste deelname aan de Ronde van Spanje, nadat hij al acht keer deelnam aan de Tour de France. Delaplace won dit jaar een koers, Paris-Camambert.

Door de opgave van Delaplace moet Arkéa-Samsic verder met zes renners, aangezien Nairo Quintana op het laatste moment van de startlijst werd gehaald. Daniel McLay, Elie Gesbert, Lukasz Owsian, Simon Gugliemi, Thibault Guernalec en Clément Russo zijn de renners die in koers blijven voor de Franse ploeg.

Testé positif au Covid-19 ce matin, Anthony Delaplace ne prendra pas le départ de la 8ème étape de la Vuelta Ciclista a España. ❌ — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 27, 2022