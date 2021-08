Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 9 naar Alto de Velefique

Nog een bergetappe en dan kunnen we een punt zetten achter de eerste week van deze Vuelta a España 2021. Daags voor de eerste rustdag rijdt het peloton de Alto de Velefique omhoog. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Puerto Lumbreras, daar waar de renners beginnen aan de negende etappe, was in het verleden al drie keer startplaats van de Vuelta a España en was ook al één keer het eindpunt van een etappe. De meer dan 15.000 inwoners van de Murciaanse gemeente leven vooral van de lokale landbouw en veehandel. De renners zullen rond het middaguur als dolle stieren worden losgelaten voor een bergetappe van net geen 190 kilometer, over vier gecategoriseerde beklimmingen, waardoor we uitkomen op bijna 4600 hoogtemeters.

Het belooft met andere woorden een loodzware etappe te worden door de Sierra de Los Filabres, de grootste bergketen in de provincie Almería met een lengte van goed vijftig kilometer. De renners slaan dit keer het hoogste punt, de beklimming naar het astronomisch observatorium van Calar Alto over, maar de negende etappe is alsnog zware kost. Na een lange en glooiende aanloopfase vanuit Puerto Lumbreras bereikt het peloton na goed zestig kilometer de eerste échte klim van de dag.

De beklimming naar Líjar telt niet mee voor het bergklassement, maar kan wel worden gezien als een voorgerecht in aanloop naar de Alto de Cuatro Vientos. De beklimming van de vier winden, letterlijk vertaald, is een slordige tien kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van net geen 4%. De Alto de Cuatro Vientos markeert het begin van een zeer heuvelachtige fase, want na een afdaling volgt een oplopend stuk vals plat, dat na tientallen kilometers overgaat in de Alto Collado Venta Luis van eerste categorie.

Volgens het routeboek van de Vuelta is de Alto Collado Venta Luisa, en dan rekenen we de eerste oplopende stroken niet eens mee, liefst 29 kilometer lang. Gemiddeld loopt de weg omhoog aan 4,4%, maar na goed vijftien kilometer klauteren krijgen de renners een bijzonder lastig gedeelte voor hun kiezen, als het voor een zestal kilometer begint te stijgen aan goed 10%. De top van de Alto Collado Venta Luisa wordt bereikt na 130 kilometer in het zadel. De renners bevinden zich dan op een hoogte van net geen tweeduizend meter.

Na de top van de Alto Collado Venta Luisa volgt er uiteraard weer een afdaling richting de voorlaatste klim van deze tiende etappe. De Alto de Castro de Filabres, eentje van derde categorie, is een stuk eenvoudiger. Na iets meer dan zeven kilometer klimmen, aan 3,9%, zijn de renners boven en vanaf dat moment zijn er nog maar dertig kilometers af te leggen tot de eindstreep. Die is getrokken op een klim van eerste categorie. Maar voor we aan de voet van de Alto de Velefique zijn, volgt er nog een snelle afdaling van een tiental kilometer.

Met nog iets meer dan dertien kilometer te gaan, na het uitrijden van het bergdorpje Velefique, met zijn kenmerkende witte huisjes, draaien de renners de Alto de Velefique op. Met een gemiddelde van 7,2% is de Velefique een beklimming waar verschillen kunnen ontstaan. Dat zal dan wel moeten gebeuren tijdens de eerste kilometers van de klim, als de weg bij momenten stijgt aan 10/11%, met een uitschieter tot 15%. De eerste vijf kilometer zijn dus bijzonder pittig, maar vervolgens vlakt het af en is het mogelijk om de resterende kilometers af werken op het buitenblad. Het schommelt dan constant rond de zes tot zeven procent.

Na een voorlaatste kilometer aan ruim 7% vlakt de slotkilometer af naar 4,3%. Wie na goed 190 kilometer nog in staat is om een tandje groter te schakelen, is dan zeker in het voordeel. De laatste keer dat de Vuelta-karavaan over de Alto de Velefique reed, was in 2017. Toen was de Velefique de op-één-na-laatste klim richting Calar Alto, een bergrit die werd gewonnen door Miguel Ángel López. Acht jaar eerder was er wél een Vuelta-etappe met aankomst op de Alto de Velefique. Ryder Hesjedal boekte toen een prestigieuze overwinning.

Start: 12.08 uur

Finish: tussen 17.12 en 17.49 uur

Afstand: 188 kilometer

Favorieten

Met de Alto de Velefique is het eerste gedeelte van deze Vuelta zondag aan zijn laatste hoofdstuk toe. De eerste rustdag staat voor de deur en de klassementsrenners kunnen nog een keer alles uit de kast trekken om deze eerste week goed af te sluiten. Het kan gebeuren dat de strijd om de etappezege er een wordt tussen de mannen van het klassement. Een ander scenario is dat de overwinning net als in 2009 naar een vluchter gaat. Destijds begonnen de aanvallers met acht minuten voorsprong aan de slotklim, maar daarvan had winnaar Hesjedal op de top nog maar een handvol tellen over.

Vooraf werd Primož Roglič tot de grote favoriet voor de eindzege bestempeld. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma is vooralsnog op weg om zichzelf op te volgen als winnaar. Het rood heeft hij alvast om de schouders, al zijn de verschillen na een week nog maar klein. Hij won in Burgos de openingstijdrit en kwam in de bergetappes naar de Picón Blanco en naar Balcón de Alicante met de andere klassementsrenners over de streep. Als de klassementsrenners om de zege gaan strijden op de Velefique, is Roglič de topfavoriet voor de zege.

Roglič waarschuwde na de etappe naar Balcón de Alicante wel voor aanvallen van de ploegen met meerdere troeven. Dan komen we al snel uit bij het grote blok waartegen Roglič en Jumbo-Visma al vaker stonden, INEOS Grenadiers. Giro-winnaar Egan Bernal werkte geen bijzondere tijdrit af, maar stond er wel gewoon in de bergetappes. Inmiddels is de Colombiaan de nummer zes. Met Adam Yates heeft de ploeg nog een troef. De Brit verloor tijd in de tweede en zesde rit, maar zat wèl mee in de bergetappes. Richard Carapaz liet nog niet zijn vorm uit Tokio zien.

Een ander sterk blok in deze Vuelta is Movistar. Dat kan weleens de ploeg zijn die Jumbo-Visma en Roglič wil proberen te ontwrichten. De Spaanse formatie had al een aanvalsplan in de rit naar Balcón de Alicante, maar de val van Alejandro Valverde gooide roet in het eten. De ploeg rekent nu op Enric Mas en Miguel Ángel López. Mas slaagt er vooralsnog in zijn constante vorm uit de Tour moeiteloos naar de Vuelta door te trekken, terwijl López zijn oude vorm weer te pakken lijkt te hebben. Waartoe hij in staat is, liet hij vorig jaar in de Tour op de Col de la Loze zien.

Bij Trek-Segafredo stond de eerste week mede in het teken van de rode trui van Kenny Elissonde, maar nu de Franse klimmer is teruggezakt in het klassement staan alle schijnwerpers weer op Giulio Ciccone gericht. Op de Picón Blanco kwam de Italiaan met de klassementsrenners over de streep, maar op Balcón de Alicante moest hij een halve minuut prijsgeven. Ciccone staat nu elfde, en moet aanvallen wil hij tijd terugpakken in de strijd om het klassement. Met Elisssonde en Juan Pedro López heeft hij in ieder geval mannen die hem lang kunnen bijstaan.

Astana-Premier Tech mikt met Aleksandr Vlasov op een goed klassement, maar jaagt ook ritzeges na in de Vuelta. De Rus is zelf een van de renners in de ploeg die dat doel kan verwezenlijken. Hij begon de ronde sterk met de tiende plaats in de openingsetappe, maar moest tijd op de andere klassementsrenners toegeven op de Picón Blanco. Op de Alto de la Montaña de Cullera maakte hij dan weer een sterke indruk en werd hij vierde. Als hij wil winnen op de Alto de Velefique, moet hij wel van Roglič zien af te komen.

De etappe biedt ook mogelijkheden voor Bahrain Victorious. Misschien niet per se voor kopman Mikel Landa, die nog niet liet zien dat hij top is of voor Jack Haig – momenteel de beste man van de ploeg in het klassement – maar voor de renners die al wat verder staan in het klassement. Mark Padun bijvoorbeeld heeft al bijna een half uur achterstand en mag dus meer vrijheid verwachten om aan te vallen. Bij de Oekraïner denken we natuurlijk meteen terug aan zijn twee etappezeges in de Dauphiné. Ook Wout Poels staat al ver genoeg om in de aanval te gaan.

Bij EF Education-Nippo hoeft men geen rekening meer te houden met kopman Hugh Carthy. De Brit verloor in de eerste dagen al kostbare tijd, kwam in de zesde rit in de problemen toen het op de kant ging en staakte een dag later de strijd, nadat hij weer moeite had om het tempo te volgen. Dat biedt in de bergetappe naar Alto de Velefique kansen voor bijvoorbeeld Simon Carr via de lange vlucht. De Brit won vorig jaar in Spanje al de lastige Ordiziako Klasika en was dit seizoen achtste in de Mont Ventoux Challenge.

Met de succesvolle vlucht van de etappe naar Balcón de Alicante in het achterhoofd, kunnen we ook opnieuw rekening houden met Michael Storer. De Australiër van DSM wist zich in de finale knap van Carlos Verona, Pavel Sivakov en Andreas Kron te ontdoen en de etappezege te pakken. Storer mogen we dus zeker ook opschrijven mocht het weer tot een ontsnapping komen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Miguel Ángel López, Adam Yates

** Egan Bernal, Giulio Ciccone, Enric Mas

* Simon Carr, Mark Padun, Michael Storer, Aleksandr Vlasov

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het blijft ronduit heet in de Vuelta, meldt Weeronline. Op de slotklim kan de temperatuur oplopen tot liefst 36 graden. Een zwakke wind waait vanuit het zuidoosten, aan windkracht 2. De negende etappe is ook zondag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur), Sporza (vanaf 15.50 uur) en deze keer ook de NOS. Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.