Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 8 naar La Manga del Mar Menor

De sprinters kwamen er de laatste jaren maar bekaaid vanaf in de Vuelta a España, maar dit jaar is dat helemaal anders. Ook zaterdag is het naar alle waarschijnlijkheid weer sprinten geblazen, aangezien de achtste etappe behoorlijk vlak is. Of is de wind straks spelbreker aan de zuidoostkust van Spanje? WielerFlits wikt en weegt de kansen van de kanshebbers!

Parcours

Etappe nummer acht speelt zich grotendeels af aan de Costa Cálida ten oosten van Murcia. In Santa Pola worden de renners na het middaguur aan de start verwacht en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Vuelta. In 2011 reed de Spaanse wielerronde al wel eens door Santa Pola, een havenstadje tussen Alicante en Torrevieja waar ook veel aan wind- en kitesurfen wordt gedaan, in een etappe tussen La Nucía en Orihuela. In tegenstelling tot de rit van vrijdag, worden nu de vlakkere wegen van Spanje opgezocht.

Na de start koerst het peloton in zuidelijke richting langs de kustlijn en dan is het altijd oppassen geblazen voor mogelijke waaiers. Onderweg gaat het onder meer door Torrevieja, een bekende badplaats, en Los Alcázares, waar met The Garden of Eden en Green Zone twee bekende films zijn opgenomen. De renners schrijven op zaterdag 21 augustus een geheel eigen scenario, al verwachten we dat het peloton zal afstevenen op een massaprint, in de wetenschap dat er geen enkele gecategoriseerde helling op het menu staat.

Na de passage door Los Alcázares trekken de renners even het binnenland van Murcia in om onder meer een bezoekje te brengen aan de belangrijke en wereldberoemde havenplaats Cartagena, waar een tussensprint voor wat animo moet zorgen. Vervolgens gaat het in oostelijke richting en een noordoostelijke lus richting de finish in La Manga del Mar Menor. Dit is een 1,5 kilometer brede en 22 kilometer lange zandstrook aan de zuidoostkust van Spanje, omgeven door witte zandstranden met aan beide zijden bebouwing.

La Manga del Mar Menor vormt in feite de scheiding tussen Mar Menor, het grootste zeewatermeer in Europa, en de Middellandse Zee. La Manga is inmiddels volgebouwd met hotels en vakantiehuisjes en is dan ook een populaire vakantiebestemming. Het is niet de eerste keer dat de Vuelta a España een bezoekje brengt aan deze zandstrook. Zo boekte de legendarische sprinter Freddy Maertens 44 jaar geleden er zijn tweede van in totaal dertien(!) sprintzeges in de Vuelta van 1977. Hij was dat jaar ook de beste in het eindklassement.

In 1980, drie jaar na de zege van Maertens, had La Manga del Mar Menor zelfs de eer om de Vuelta van start te laten gaan met een openingstijdrit. Roberto Visentini was die dag de beste tegen de klok en veroverde zo de eerste leiderstrui. Nu, meer dan veertig jaar later, keert de Vuelta er weer terug. Ditmaal lijkt het opnieuw een sprint te worden tussen de snelle mannen, zeker gezien de laatste biljartvlakke kilometers. De finale is rechttoe-rechtaan en nodigt uit tot een koninklijke massasprint op hoge snelheid.

Start: 13.34 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.42 uur

Afstand: 173,7 kilometer

Favorieten

Met ritzeges in Burgos en Albacete mag Jasper Philipsen zich met recht en reden (voorlopig) de beste sprinter van deze Vuelta noemen. De Belg van Alpecin-Fenix krijgt in de Ronde van Spanje het volledige vertrouwen van de ploegleiding en deze keuze pakt dus geweldig uit. Zaterdag kan Philipsen alweer zijn derde ritzege in deze Vuelta boeken, en dat na amper acht etappes. In de voorbije sprintrit naar Albacete kon de rappe man rekenen op een uitstekende leadout van zijn Alpecin-Fenix-teammaats.

Als Philipsen zaterdag goed wordt gepiloteerd door mannen als Scott Thwaites, Edward Planckaert, Sacha Modolo en Alexander Krieger, dan moet de concurrentie van goeden huize komen om de Belg te verslaan. Fabio Jakobsen heeft echter al laten zien dat Philipsen zeker niet onklopbaar is. De Nederlandse sprinttroef van Deceuninck-Quick-Step was in de vierde etappe naar Molina de Aragón, na een sprint op de macht, te sterk voor Arnaud Démare en Magnus Cort. Philipsen kwam toen niet verder dan een negende stek.

Jakobsen heeft in de eerste Vuelta-week al laten zien weer helemaal terug te zijn na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen van vorig jaar. Na zijn zege in Molina de Aragón wist hij het zeker. “Ik kan nu weer zeggen dat ik terug ben als topsprinter.” Zaterdag mag hij het opnieuw laten zien in de sprint. In Burgos en Albacete werd hij gevloerd door Philipsen en dat zal de eergierige Jakobsen niet lekker zitten. Aan renners als Zdeněk Štybar, Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe om hem zo goed mogelijk af te zetten, zaterdag.

Krijgen we in La Manga del Mar Menor opnieuw een gevecht tussen Philipsen en Jakobsen? Dat ligt wel in de lijn der verwachting, maar er zijn absoluut nog meer kapers op de Spaanse kust. Arnaud Démare hoopt in deze Vuelta in een bijzonder fraai rijtje te sprinten van renners die in alle drie de grote rondes een etappe hebben gewonnen. Voorlopig loopt het echter nog niet van een leien dakje voor de Fransman. De sprintkopman van Groupama-FDJ staat na drie sprints nog altijd droog.

In Burgos liep de sprint van Démare volledig in de soep, maar in Molina de Aragón ging het alweer een stuk beter. De ervaren Fransman deed daar een gooi naar ritwinst, maar werd uiteindelijk nog overtuigend verslagen door Jakobsen. Vervolgens liep het in de sprint in Albacete opnieuw niet gesmeerd. Démare kwam er op geen enkel moment uit en moest genoegen nemen met een schamele tiende plek. Dat moet beter in de etappe van zaterdag, maar dan zal hij wel een betere leadout moeten krijgen van zijn ploeggenoten.

Een andere renner om in de gaten te houden is Alberto Dainese. De pijlsnelle Italiaan van Team DSM is zeker niet bezig aan een geweldig seizoen, maar was wel uitstekend op dreef in de laatste sprintritten in deze Vuelta. In Burgos kwam de 23-jarige Dainese nog niet in het stuk voor, maar in Molina de Aragón werd hij vervolgens keurig vierde. In de rit met aankomst in Albacete deed hij het zelfs nog beter met een derde plaats achter Philipsen en Jakobsen. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer.

UAE Emirates kan in de vlakke etappes twee rappe mannen uitspelen met Matteo Trentin en Juan Sebastián Molano. De Italiaan moet het echter vooral hebben van een lastige finish. Ook Molano heeft liever een oplopende finishstraat, maar heeft ook genoeg pure snelheid om jongens als Philipsen en Jakobsen het vuur aan de schenen de leggen. De Colombiaan, winnaar van twee etappes in de voorbije Ronde van Burgos, werd al vierde in Burgos en Albacete. Kan hij zaterdag nog hoger mikken?

Ook Michael Matthews is nog altijd op zoek naar zijn eerste etappezege in deze Vuelta. De voor Team BikeExchange uitkomende Australiër begon uitstekend aan de ronde met een derde plaats in de etappe naar Burgos. Matthews werd ook vijfde in Molina de Aragón, maar in Albacete was hij in geen velden of wegen te bekennen. Kan hij in La Manga del Mar Menor wel weer meestrijden om ritwinst? Met Luka Mezgec beschikt BikeExchange over een tweede snelle man, maar de Sloveen is vooral mee als sprintloods.

Verder mogen we wel wat verwachten van Jon Aberasturi en Piet Allegaert. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA werd deze ronde al zesde in Burgos en Albacete en kan op een goede dag verrassen. De voor Cofidis koersende Allegaert heeft ook de stijgende lijn te pakken: tiende in Burgos, zesde in Molina de Aragón en vijfde in Albacete. Mag Allegaert van nog meer dromen? BORA-hansgrohe heeft ook twee rappe mannen in de selectie met de jonge Belg Jordi Meeus en de Estse sprinter Martin Laas.

Meeus eindigde deze Vuelta al zevende in Molina de Aragón en Albacete, Laas was de nummer zeven in de eerste sprintrit met finish in Burgos. Verder is het uitkijken naar Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert, achtste in Burgos en Albacete en tiende in Molina de Aragón), Clément Venturini (AG2R Citroën), Magnus Cort (EF Education-Nippo), Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Florian Vermeersch (Lotto Soudal) en het Euskaltel Euskadi-duo Jesús Antonio Soto en Juan José Lobato.

Tot slot hoopt Israel Start-Up Nation wat te bewerkstelligen in de sprints, met Itamar Einhorn en/of Davide Cimolai. Beide renners waren echter betrokken bij de massale valpartij in de vijfde etappe naar Albacete en zitten onder de blauwe plekken. Zijn deze renners al voldoende hersteld om zaterdag mee te doen in de sprint?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Fabio Jakobsen, Arnaud Démare

** Alberto Dainese, Michael Matthews, Juan Sebastián Molano

* Jon Aberasturi, Piet Allegaert, Jordi Meeus, Magnus Cort

Weer en TV

Het belooft zaterdag weer prima weer te worden in Spanje. In startplaats Santa Pola worden zomerse (gemiddeld zo’n 27 graden Celsius) temperaturen verwacht en ook in La Manga del Mar Menor is het warm. Het blijft verder de hele dag droog. Maar nog belangrijker: hoe staat de wind aan de Spaanse zuidoostkust? Met een zwakke tot matige wind (windkracht 2/3) vanuit het oosten is het de vraag of we waaiers te zien krijgen.

De achtste etappe is ook zaterdag weer live te zien via Eurosport 2 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur), Sporza (vanaf 15.50 uur) en dit keer ook de NOS (vanaf 14.50 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.