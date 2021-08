Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 7 naar Balcón de Alicante

De Vuelta a España schuwt het niet om meerdere bergetappes op te nemen in de openingsweek en dat is ook dit jaar het geval. Na de Picón Blanco-aankomst en de finish op de Alto de la Montaña de Cullera staat op de zevende dag de eerste serieuze bergrit op het programma. De finisht ligt bovenop de steile klim naar Balcón de Alicante. Gaan de favorieten elkaar elkaar hier bestoken? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

In de populaire kustplaats Gandia, de startplaats van de zevende etappe van de Vuelta a España, komen Spanjaarden vooral om te genieten van de zon, zee en het strand. Bij zomerse temperaturen is het een komen en gaan van vakantiegangers, met name op de Playa de Gandia. De renners hebben echter geen tijd om uit te waaieren, zij trekken namelijk westwaarts de provincie Alicante in, voor een etappe over zes gecategoriseerde beklimmingen en liefst 3670 hoogtemeters.

Al na goed zeven kilometer koers, bij het bereiken van het dorpje Villalonga, beginnen de renners aan de eerste beklimming van de dag. De Puerto La Llacuna van eerste categorie is een van de uitstekels van het Almirante-gebergte en brengt de renners over een afstand van 9,4 kilometer van 110 meter boven zeeniveau naar een hoogte van 696 meter. Het gemiddelde stijgingspercentage is 6,2%, maar de Puerto de Llacuna kent in het begin flinke uitschieters naar boven, tot wel 17%.

Na een korte afdaling en een behoorlijke lange tussenstrook doemt na goed zestig kilometer de volgende berg op met de Puerto de Benilloba (3 km aan 3,5%), al is deze helling van derde categorie er vooral eentje voor de statistieken. Dit geldt in mindere mate voor de tweede categorie-klim Puerto de Tudons (7,1 km aan 5,2%), die vlak na de Puerto de Benilloba volgt, al is ook de Tudons niet meer dan een loper. De renners zijn, na het bereiken van de top van de Tudons, halverwege de etappe.

Vervolgens gaat het, via het kleine dorpje Sella en de tussensprint in Relleu, in zuidwestelijke richting naar de vierde van in totaal zes beklimmingen die de renners vrijdag krijgen voorgeschoteld. Ook de Puerto El Collado (9,5 km aan 4,6%) is zeker niet de zwaarste klim op de route, al is de laatste kilometer wel pittig en door de opeenvolging van klimkilometers zal de vermoeidheid in de benen sluipen. Na een afdaling in de nodige trapjes en een passage door Xixona, is het alweer tijd voor de voorlaatste klim van de dag.

De Puerto de Tibi is met zijn lengte van 5,3 kilometer en zijn gemiddelde hellingsgraad van 5,3% ook geen al te lastige beklimming, maar voor durfals is dit misschien wel een ideale springplank op weg naar eeuwige roem. Zeker op de steilste percentages van 10% is er wat mogelijk, zeker omdat er na de top een razendsnelle afdaling volgt richting het hoofdgerecht van de dag: de slotklim naar Balcón de Alicante. Een onregelmatig onding in de Sierra de Miagmó van 8,4 kilometer, met maximale stroken tot ver boven de 10%.

Om u een idee te geven van de zwaartegraad: na een tweetal kilometer aan goed 7%, een korte afdaling en een strook van ruim 6%, beginnen de renners na vier kilometer klauteren aan de zwaarste stroken van de slotklim. Voor een drietal kilometer zakken de percentages niet meer onder de 8%, met in de laatste 1500 meter nog een ellenlange strook van bijna 11%. In de laatste honderden meters loopt de weg lichtjes naar beneden, maar tegen die tijd is de schade al lang geleden.

Eenmaal boven worden de renners getrakteerd op een schitterend uitzicht over het nabijgelegen dorpje Tibi, met in de verte de bossen en bergen van Alicante. De slotklim van Balcón de Alicante maakt overigens voor het eerst zijn opwachting in de Vuelta. Ángel Casero, in 2002 winnaar van de Ronde van Spanje, verkende speciaal voor het Spaanse AS deze onuitgegeven beklimming. “Het is zaak om aan het begin goed gepositioneerd te zitten, aangezien het begin van de klim erg smal is. Dat is het voornaamste probleem.”

“De beklimming biedt verder een fantastisch uitzicht over de regio. Dat zullen de televisiekijkers wel merken tijdens de uitzending. Als de favorieten voor de eindzege nog over een ploegmaat beschikken in de finale, is het zaak om in de laatste vier kilometer de gashendel open te draaien”, aldus Casero. Het gebied rond de beklimming kampt overigens met droogte en om het risico op brandgevaar te verkleinen, is besloten geen toeschouwers op de klim toe te laten.

Start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.43 uur

Afstand: 152 kilometer

Favorieten

Deze etappe is gemaakt voor de grote mannen die strijden om het algemeen klassement. Het is een kans om concurrenten op achterstand te rijden. Bovendien ligt er een etappezege voor het grijpen, en die mogelijkheid zullen sommige teams niet willen laten glippen. Anders krijgen we weer het beeld van een favoriet die op zijn stuur slaat als hij de beste blijkt te zijn terwijl een paar minuten eerder een vluchter met de ritzege aan de haal is gegaan.

Op een steile aankomst als Balcón de Alicante schrijven we natuurlijk Primož Roglič op. De kopman van Jumbo-Visma heeft nog weinig onnodige krachten gebruikt in deze openingsweek, maar toch staat hij in de rode trui. De steun was op Picón Blanco ondermaats, maar toen redde Roglič zelf de meubelen door ‘gewoon’ in de favorietengroep te eindigen.

Mocht iemand als Sepp Kuss in deze rit tot ver op de slotklim bij de Sloveen kunnen blijven, dan hoeft hij niet zelf op alle aanvallen te reageren. In de steile finale kan de explosieve Roglič dan zelf het verschil maken, dat toonde hij in de finale in Cullera nog maar eens met zijn venijnige versnelling. Nu Roglič weer de klassementsleider is, zal Jumbo-Visma het gewicht van de koers grotendeels moeten dragen.

INEOS Grenadiers zal het overtal in deze lastige etappe, waarin het constant op en af gaat, uit willen spelen. Hun best geplaatste renner in het klassement is Egan Bernal, die tot nu toe een incidentloze openingsweek achter de rug heeft. Is hij in staat om Roglič te volgen op de slotklim? Met Adam Yates en Richard Carapaz kan de Britse formatie een spel spelen, omdat zij allebei al tijd verloren. De Brit toonde op Picón Blanco de intentie om aan te vallen, maar toen speelde de wind hem parten. In Cullera behoorde hij echter niet tot de besten.

Op Balcón de Alicante krijgt Yates een nieuwe kans, en Roglič zal hem niet meteen als een bedreiging zien. Carapaz verloor al twee keer tijd bergop, dus de vraag is of hij daarvan al hersteld is. De olympisch kampioen kan wellicht op de Puerto de Tibi al de knuppel in het hoenderhok gooien en voor wat opschudding zorgen in de favorietengroep. In tactisch opzicht is het dan ook interessant om te kijken hoe sterk Jumbo-Visma daadwerkelijk is, of dat een andere ploeg de achtervolging inzet.

Movistar heeft ook meerdere troeven om uit te spelen. Enric Mas en Miguel Ángel López toonden zich in de eerste bergetappe bij de beste klassementsrenners. De ritzege zat er die dag niet in, al gaf Mas na afloop aan dat dat aanvankelijk wel hun plan was. De Spaanse armada zal daarom niet terugdeinzen om het initiatief te nemen in deze rit, want een etappe winnen staat hoog op het verlanglijstje van Movistar. Jumbo-Visma zal met plezier een ploeg als Movistar laten meehelpen in al het kopwerk.

Mocht de favorietengroep lang bij elkaar blijven, dan moet ook altijd rekening gehouden worden met de sprint van Alejandro Valverde. Inmiddels 41 jaar oud, maar niet minder explosief. Wel lijkt hij zich deze Vuelta te schikken in een knechtenrol voor Mas en López. “Zij gaan voor het podium, maar ik ben al tevreden met het winnen van een etappe”, vertelde Valverde voor de start van deze ronde. Hier ligt een kans voor Piti, al lijkt het te zwaar voor hem als de grote kanonnen er vroeg aan beginnen. In Cullera kwam Valverde ook net tekort.

De ploeg van Bahrain Victorious hebben we in deze eerste week al meermaals op kop zien rijden om Mikel Landa uit de problemen te houden. Op de eerste aankomst bergop wilde het nog niet lukken voor de Spaanse klimmer. “Ik had helemaal geen vertrouwen, maar ik was toch in staat om de beste renners te volgen”, zei hij. Wat wordt dat wel niet als hij wél vertrouwen heeft?

Landa verwacht nog te verbeteren gedurende de Vuelta en dat is nodig, want ook op de Alto de la Montaña de Cullera kwam hij er niet aan te pas en verloor hij 27 seconden. Vrijdag krijgt hij de kans om zijn groei te laten zien. Bahrain Victorious gaf aan, ondanks de klassementsambities van Landa, aanvallend te willen koersen. Mogelijk biedt dat kansen voor Damiano Caruso, Mark Padun of Wout Poels op ritsucces.

Trek-Segafredo heeft met Giulio Ciccone een absolute kopman, zeker nu Kenny Elissonde na een dag in het rood ver is weggezakt. De focus zal dus volledig liggen op Ciccone, die de aanval niet schuwt. Toch heeft de Italiaanse klimgeit laten weten dat zijn klassementsambities zijn aanvalsdrang iets temperen. Ciccone heeft het voordeel dat hij niet als grote concurrent gezien zal worden door de topfavorieten in deze Vuelta, ondanks dat hij er in de stand behoorlijk goed voor staat. Geeft hem dat de ruimte om voor de ritzege te gaan?

De aangewezen leider van Astana-Premier Tech stelde ietwat teleur in de eerste bergetappe. Aleksandr Vlasov verloor er, na een meer dan uitstekende proloog, een kleine halve minuut op de grote favorietengroep. Op de klim naar Cullera liet hij zich echter weer van zijn positieve kant zien, met een knappe vierde plek. Als de Rus zijn stijgende lijn weet door te trekken, kan hij zich op Balcón de Alicante in de top-5 van het klassement nestelen.

Iemand van wie meer verwacht werd, is Hugh Carthy. Na zijn derde plek in de Vuelta van vorig jaar waren veel ogen op hem gericht. Hij verloor tijd op Picón Blanco, reed richting Cullera constant achter de feiten aan en staat nu op ruim vier minuten achterstand van de rode trui. De Brit van EF Education-Nippo is niet op niveau en we schrappen hem dan ook van ons lijstje.

Wie daar wel op staan, zijn klimmers als Fabio Aru (Qhubeka NextHash), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), David De la Cruz (UAE Emirates) of Felix Großschartner (BORA-hansgrohe). Vanwege hun achterstand in het klassement kunnen zij profiteren van de vrijheid die ze mogelijk gaan krijgen. Geen grote namen, dus zal Roglič ze graag wat ruimte geven, maar wel binnen drie minuten van de toppers in het algemeen klassement.

Mocht de situatie zich voordoen dat een kopgroep wel de ruimte krijgt van Jumbo-Visma, dan staan al behoorlijke sterke klimmers op achterstand in het klassement. Denk dan bijvoorbeeld aan Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), James Knox (Deceuninck-Quick-Step), Daniel Navarro (Burgos-BH), Guillaume Martin (Cofidis), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) en Lucas Hamilton (BikeExchange), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) en Sergio Henao (Qhubeka NextHash). Voor klimmers die meeschuiven in de vlucht zijn bovendien veel punten voor de bergtrui op te rapen. Die punten kunnen later nog van pas komen!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Egan Bernal, Enric Mas

** Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Miguel Ángel López

* Adam Yates, Giulio Ciccone, Alejandro Valverde, Harm Vanhoucke

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Vrijdag beginnen de renners aan de kust in Gandía. Al snel doemen de Spaanse heuvels weer op aan de horizon. Het belooft een pittige bergetappe te worden, want het is nog steeds ronduit heet met ongeveer 30 graden. Wind staat er nauwelijks en naast stapelwolken schijnt de zon voluit. Eenmaal over de streep gekomen op het Balcón de Alicante is het uitzicht over de omgeving prachtig. Met een graad of 25 is het hogerop een stuk aangenamer. Dat meldt Weeronline ons.

Het officiële startschot klinkt pas om 13.30 uur, maar de tv-uitzending van Eurosport 1 (en die van de online Player) begint al tijdens de officieuze start. En dat is om 13.05 uur. De rit wordt dus integraal in beeld gebracht. Sporza schakelt later in. De Belgische zender start om 15.15 uur met de uitzending op Eén. Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk te volgen via ons liveblog.