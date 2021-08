Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 6 naar Alto de la Montaña de Cullera

Na twee overgangsetappes wacht er donderdag in de Vuelta a España weer een finale met een venijnig slot. Het peloton zet koers naar de oostkust, alwaar een finish heuvelop te wachten staat. De Alto de la Montaña de Cullera vormt het pittige slotstuk van etappe zes. We kijken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

De zesde rit van deze Vuelta loopt geheel door de regio Valencia. Het startschot klinkt in Requena. Als onderdeel van de Utiel-Requena wijnregio draait de economie van de startplaats voornamelijk om wijnproductie. In deze streek bulkt het van de wijngaarden, waar vooral de blauwe Bobal druif veel wordt gekweekt. Voorheen stond de regio bekend om ‘doble pasta’: een zware rode wijn die door een speciaal gistingsproces tot stand komt. Tegenwoordig richten de meeste wijnmakers in Utiel-Requena zich vooral op de productie van rosé.

De eerste helft van de route loopt in oostelijke richting door het Valenciaanse heuvellandschap. Hier worden enkele heuvels aangedaan, maar geen serieuze beklimmingen. Na ruim negentig kilometer bereikt het peloton de stad Valencia waar een korte passage door enkele buitenwijken volgt. Kort hierna volgt een tussensprint, in Pinedo.

Vanaf hier volgt de route hemelsbreed de kustlijn in de richting van Cullera, waar een lokale ronde is uitgetekend met een finish bovenop de Alto de la Montaña de Cullera. De finishplaats kent een rijke geschiedenis, die vooral gevormd is vanaf de 8e eeuw toen de Moren er de machthebbers waren. Tegenwoordig zijn er nog altijd verschillende overblijfselen uit die periode te zien zoals enkele vestigingstorens en een kasteel met een bijzondere islamitische kapel.

Tevens opvallend is de geschiedenis van piraterij in de badplaats. Zo werd de stad in de 16e eeuw overvallen door de gevreesde zeerover El Dragut, door wie bijna het gehele gemeentearchief en een groot deel van de stad werd vernietigd. Mede door de inzet van de bevolking werd de kapitein verdreven. Een museum in een grot, van waaruit de piraat opereerde, houdt dit verhaal nog altijd in leven.

Op een kleine dertig kilometer van de streep passeert het peloton voor het eerst Cullera, waarna de ontknoping van de etappe plaatsvindt op de Alto de la Montaña de Cullera. De laatste 1,9 kilometer naar de finish op deze klim lopen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2% omhoog, met enkele uitschieters naar 12%. Na een relatief makkelijke etappe zullen de vedergewichten hier waarschijnlijk in hoog tempo omhoog sprinten om de buit te verdelen.

Start: 13.55

Finish: tussen 17.21 en 17.41

Afstand: 158,3 kilometer

Favorieten

Vooruitkijkend op de etappe van donderdag is de grote vraag of dit een rit is waarin de vroege vlucht het gaat overleven. Het profiel van de zesde rit lijkt op het eerste gezicht een ideale gelegenheid voor aanvallers om een gooi te doen naar dagsucces. Op papier lijkt de slotklim immers te zwaar voor de sprinters en is deze te kort voor de klassementsrenners om significante verschillen te maken. Grote kans dus dat een groepje vluchters voldoende voorsprong krijgt om het onderling uit te vechten. We gaan daarom uit van een scenario waarbij de aanvallers voorop blijven.

Om dat te voorkomen is het van belang dat een team de verantwoordelijkheid neemt en de voorsprong van een eventuele vluchtersgroep niet te ver op laat lopen. Voor Trek-Segafredo – de ploeg van de kersverse leider Kenny Elissonde – is iedere extra dag in de rode trui er een, maar het is maar de vraag of topfavoriet Primož Roglič nu al met zijn ploeg het gewicht van de koers wil dragen.

Wanneer de renners vooraan geen bedreiging vormen voor de rode trui en door de grote tenoren niet als concurrent worden gezien, is de kans dat vluchters de vluchters de zegen van het peloton krijgen groot. We zijn dus op zoek naar renners die (liefst) geen bedreiging vormen voor het klassement en bovendien niet gevangen zitten in ploegentactiek. Daarom geen renners van Jumbo-Visma, Movistar en INEOS Grenadiers in het lijstje van kanshebbers.

Wanneer we het deelnemersveld overlopen, zien we bij Astana-Premier Tech in de persoon van Omar Fraile een renner die al op ruim een kwartier staat van de rode trui. De Bask is een renner die de aanval niet schuwt en bovendien in de finale het verschil kan maken. Hij won al eens in de Giro en de Tour, maar een ritzege in de Vuelta ontbreekt nog op zijn palmares. Ook ploeggenoot Luis León Sánchez is een renner die in dit soort etappes graag uitkiest om in de aanval te gaan. Wanneer zij meezitten in de juiste vlucht, liggen er hier kansen.

Hoewel de Vuelta in de openingsweek uiterst vriendelijk is gebleken voor de sprinters, hebben ook de aanvallers hun kansen gehad. De rit naar Picón Blanco – waar Taaramäe de leiderstrui pakte – ligt immers nog vers in het geheugen. Een van de renners die toen de wedstrijd kleurde was Lilian Calmejane. De Fransman rijdt graag in de aanval en beschikt over de kwaliteiten om op de slotklim het verschil maken. Omdat hij erg kort in het klassement staat, is het echter maar de vraag of het peloton hem al te veel ruimte zal gunnen. Daarom rekenen we hem niet tot de voornaamste kanshebbers.

Bij UAE-Emirates beschikt men niet echt over een kopman waarvan een topklassering verwacht mag worden. Dat biedt kansen voor andere renners, zoals bijvoorbeeld Matteo Trentin. De Italiaan beleeft niet de beste periode uit zijn loopbaan en staat deze Vuelta al op een ruime achterstand van leider Elissonde. Geeft hij hier zijn seizoen nog wat kleur? Ook ploeggenoot Jan Polanc staat te boek als iemand die graag in de aanval rijdt. De 29-jarige Sloveen won al twee keer een rit in de Giro ‘d Italia, dus weet wat het is om een lange vlucht succesvol af te ronden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat die etappes een stuk lastiger waren dan de rit van donderdag en Polanc bovendien een stuk korter staat in het klassement.

Florian Sénéchal is iemand die eerder verwacht mag worden in de Vlaamse klassiekers, maar misschien juist daarom op dit terrein allerminst kansloos is. Nu Deceuncink-Quick-Step met Fabio Jakobsen zijn ritzege binnen heeft, mag hij in deze rit wellicht voor eigen kans gaan. Ook ploeggenoot Zdeněk Štybar voldoet aan dit profiel. Bij Lotto Soudal is het uitkijken naar Matthew Holmes. De 27-jarige Brit kende vorig jaar een stormachtig debuut in de WorldTour, maar heeft zich dit jaar nog niet echt laten gelden. Hoewel zijn kwaliteiten beter aansluiten bij lastiger terrein, zou hij op de slotklim het verschil kunnen maken. Qhubeka NextHash is een ploeg die het moet hebben van dit soort etappes, dus wellicht dat aanvaller Sander Armée zijn kunststukje van vier jaar geleden kan herhalen.

De kleine Spaanse ploegen zullen er ongetwijfeld op gebrand zijn om wederom mee te zitten. Voor hen is het een erezaak om erbij te zitten en publicitair waardevolle tv-minuten te scoren. Dat is ze deze Vuelta al aardig gelukt, maar een echte beloning bleef tot dusver uit. Dat kan wanneer alles meezit nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan de Vuelta van twee jaar geleden, toen Mikel Iturria in het shirt van het bescheiden Euskadi-Murias triomfeerde in de rit naar Urdax. Iturria verdedigt deze Vuelta het kenmerkende oranje van Euskaltel-Euskadi en zou in een rit als deze weer op de voorgrond kunnen treden.

In die rit finishte Jonathan Lastra namens Caja Rural als tweede en hij zou in deze rit zomaar opnieuw mee kunnen zitten. Ploeggenoot Julen Amezqueta zagen we maandag al in de rit naar Picón Blanco en zou hier ook mee kunnen glippen. Ook bij Burgos-BH zijn er meerdere gegadigden om mee te zitten in de vlucht van de dag. Denk bijvoorbeeld aan Jetse Bol of oud-ritwinnaar Angel Madrazo. Iemand die deze rit in zijn routeboek zal hebben aangekruist is Óscar Cabedo. De Valenciaan rijdt immers door eigen streek en zal erop gebrand zijn om zich te tonen. Om dezelfde reden mogen we ook Joan Bou opschrijven. De Euskaltel-renner – die dinsdag al in de aanval reed – is immers geboren in Valencia. Beide renners zullen gemotiveerd zijn, maar of dat genoeg is voor de dagzege?

Is de mogelijkheid dat de klassementsrenners hier aan het langste eind trekken dan helemaal uitgesloten? Nee, niet helemaal. Toen de Ronde van Valencia twee jaar geleden in Cullera finishte, kwam het immers tot een clash tussen de sterkste renners. De winnaar destijds? Tadej Pogačar, voor Alejandro Valverde, Dylan Teuns en Daniel Martin. Het zou donderdag daarom ook zomaar uit kunnen draaien op een rechtstreeks duel tussen Roglič en Bernal. Al zullen beide renners er ook vrede mee hebben wanneer de rode leiderstrui voorlopig nog om de schouders van een andere renner hangt.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Omar Fraile

*** Matteo Trentin, Angel Madrazo

** Óscar Cabedo, Joan Bou, Jonathan Lastra

* Luis León Sánchez, Julen Amezqueta, Mikel Iturria, Florian Sénéchal

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Donderdag verlaten de renners de braadpan van Spanje en koersen ze door het glooiende landschap van de regio Valencia richting de Middellandse Zee. Een groot deel van de etappe verloopt droog, maar er ontstaan stapelwolken en een enkel buitje behoort tot de mogelijkheden. In de heuvels van Requena is het tijdens de start van de etappe 33 graden op ongeveer 600 meter hoogte. Zodra de renners over de finish komen in Cullera is het kwik gedaald naar een graad of 30. Dat meldt Weeronline.