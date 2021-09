Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 20 naar de Alto Castro de Herville

Nog twee etappes te gaan en dan zetten we een punt achter de 76ste editie van de Vuelta a España. De strijd om de eindzege lijkt gestreden, maar in de voorlaatste etappe naar de Alto Castro de Herville kunnen er nog vreemde dingen gebeuren. Krijgen we een strijd op twee fronten? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje 2021 brandt los aan de zandstranden van de toeristische trekpleister Sanxenxo, dat in de provincie Pontevedra ligt aan de Atlantische Oceaan. Aanvankelijk was het slechts een klein vissersdorpje, maar door de gigantische toestroom van miljoenen Spaanse en toeristen uit andere landen in Europa is de plaats nu omringd door grote hotels. Sanxenxo omarmt ook sport. Zo was het een van de etappeplaatsen van de Volvo Ocean Race in 2005. Acht jaar later was het de finishplaats van de eerste rit van de Vuelta. Een ploegentijdrit die startte op een houten steiger in het water van Vilanova de Arousa, waar mossels, oesters en kokkels op groeien. Astana klokte in Sanxenxo de snelste tijd, Vincenzo Nibali kreeg er de eerste rode trui omgehangen. Nu is het dus vertrekplaats.

De start is dus in Sanxenxo, voor een rit over 202,2 kilometer. Na een dikke vijftien kilometer koers doemen de eerste hoogtemeters op. In de beginfase van deze heuvelachtige rit – de organisatie noemt het weliswaar een bergrit, maar dan doen we de beklimmingen iets te veel eer aan – gaat het constant op en af. Ideaal voor aanvallers die een laatste keer hopen op hun gloriemoment. Normaal gesproken kan dat ook, want voor de klassementsrenners is er in deze etappe niet veel meer te winnen. Hooguit klein bier. Wel kan je hier je klassement nog om zeep helpen, maar dat zal waarschijnlijk ver achter de vroege vlucht plaatsvinden.

De eerste gecategoriseerde klim van de dag volgt pas na halfweg koers. Dat is de Alto de Vilachán, een klim van de derde categorie. Deze helling is 6,5 kilometer lang aan een gemiddelde stijging van 5,4%. Niet superzwaar, maar het luidt wel meteen een heel lange finale in. Nog geen tien kilometer na de top volgt de Alto de Mabia. Iets minder lang (6 kilometer) dan de Vilachán, maar wel met een iets hoger gemiddeld stijgingspercentage: 5,7%. Het heeft de organisatie doen besluiten om er het stempel van tweede categorie op te drukken. Verwacht hier nog niet te veel actie, want daarvoor is het nog te ver voor de meet.

Dat geldt ook voor de derde en – op papier – zwaarste klim van de dag. Dat is de Alto de Mougás die na 136 kilometer opdoemt. De top ligt op een hoogte van ‘slechts’ 632 meter boven zeeniveau, maar krijgt wel het predicaat eerste categorie. Dat zit hem vooral in de lengte en de gemiddelde hellingsgraad, respectievelijk 9,8 kilometer aan 6,4%. Echt steil is deze klim alleen in de eerste kilometer, waar ze meteen de piek van 15% tegenkomen. Daarna is het tot de zesde kilometer bergop lastig met een gemiddelde stijging van zo’n 8%. Vervolgens vlakt de klim af en kunnen de renners richting de top relatief op adem komen.

Op dertig kilometer van het einde zal de finale losbranden en hopelijk krijgen we dan een strijd in een strijd. Dat wil zeggen om de dagzege en mogelijk nog om minieme tijdswinst bij de klassementsrenners. Zij krijgen dan eerst de Alto de Prado onder de wielen. Het is de derde klim van tweede categorie van de dag, met een lengte van 5,5 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,3%. Bovenop de top liggen ook nog enkele bonificatieseconden te rapen, voor wat het nog waard is. Tot slot volgt nog de slotklim Alto Castro de Herville, eveneens van de tweede categorie. Er ligt hier maar één kans om iets te ondernemen.

Dat is tussen kilometer 2,5 en 4 vanaf de voet van de klim. Hier komt het stijgingspercentage niet onder de 10% en zit ook de uitschieter naar 16%. Na deze strook zit zelfs een afdaling van een paar honderden meters. Daarna krijgen de renners een soort loper naar de finish, waarbij de hellingsgraad niet boven de vijf procent uitkomt. Daar is dus weinig ruimte om nog een verschil te forceren, want voor doorgewinterde profs mag dat namelijk geen opgave zijn. Alleen de laatste stroken schieten nog even de hoogte in, met een gemiddelde stijging van 9,5 procent. Maar tegen die tijd moeten de renners hun eindsprint al ingezet hebben.

Eenmaal over de finish gekomen, bevinden de renners zich in het plaatsje Mos. Er is niet echt een vaste kern in de plaats, maar de verschillende huizen(blokken) zijn verdeeld over het gebied. Er zijn veel boerderijen en wijngaarden te vinden. Er vindt ook veel industrie plaats en dat dankt Mos vooral door haar geografische ligging tussen de havenstad Vigo en de Portugese grens. Het gebied waarin deze gemeente ligt kenmerkt zich ook door de vele heuvels en valleien in de omgeving. Vorig jaar was het overigens de startplaats voor rit vijftien naar Puebla de Sanarabia, waar Jasper Philipsen won. Mos is ook de geboortegrond van de minst verwachte grote ronde-winnaar na de eeuwwisseling: Óscar Pereiro, die na de dopingschorsing van Floyd Landis de Tour de France van 2006 kreeg toebedeeld.

Start: 11.47 uur

Finish: tussen 17.14 uur en 17.49 uur

Afstand: 202,2 kilometer

Favorieten

We verwachten nog wel wat spektakel in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. Niet alleen in de strijd om de ritzege, het is voor veel renners immers de laatste kans op een overwinning in deze Vuelta, maar ook voor het algemeen klassement. Door de opeenvolging van hellingen is de finale bijzonder lastig en leent het zich tot een laatste omwenteling in het algemeen klassement. De vraag is alleen of er nog klassementsploegen bereid zijn om oorlog te maken.

Hoe dan ook, we verwachten sowieso een strijd op twee fronten in de laatste zaterdagetappe van de Vuelta. Heel veel renners zijn nog op zoek naar een eerste ritzege en er zal een hels gevecht losbarsten om überhaupt in de vlucht van de dag te zitten. Michael Storer zal van bij de start op de eerste rij zitten, in de hoop mee te sluipen in de goede vlucht. De Australiër kan zaterdag frank en vrij koersen, in de wetenschap dat hij al twee ritzeges op zak heeft. Bovendien moet hij wel meezitten om zo zijn bergtrui veilig te stellen. Die is nog altijd niet binnen, gezien de beperkte verschillen in dat klassement.

Storer heeft de voorbije weken laten zien dat hij een neusje heeft voor de goede ontsnapping en het kan afmaken na een zware koers. Bovendien zit het met de vorm nog wel snor na bijna drie weken Vuelta. In de koninginnenrit naar de Altu d’El Gamoniteiru, van afgelopen donderdag, maakte hij nog indruk door in zijn eentje lange tijd voor de favorietengroep uit te rijden. Storer begon zelfs met voorsprong aan de laatste klim van de dag, maar zijn voorsprong bleek toen niet toereikend. Heeft hij zaterdag wel meer geluk? In het ideale scenario slaat de 24-jarige renner een dubbelslag.

Over een dubbelslag gesproken, ook Romain Bardet kan zaterdag zijn stoute schoenen aantrekken en een enorme zaak doen. De Fransman staat ook nog altijd kort in het bergklassement en kan zaterdag de trui heroveren, mits hij onderweg voldoende bergpunten sprokkelt en Storer en Primož Roglič er niet met de volle buit vandoor gaan. Ook Bardet heeft al een ritzege binnen en kan dus iets vrijer koersen, wat hem extra gevaarlijk maakt in een omvangrijke kopgroep.

Een andere renner om in de gaten te houden is, zeker na de laatste bergetappes, Jan Hirt. De Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert was in de eerste Vuelta-week nauwelijks in beeld en ook in week twee viel hij niet echt op, maar in de etappes naar Lagos de Covadonga en de Altu d’El Gamoniteiru hoorde hij bij de betere renners in koers. Op de Gamoniteiru maakte hij zelfs indruk met een majestueuze kopbeurt voor zijn klassementsleider Louis Meintjes, waardoor alleen de beste renners van het klassement overbleven. Het laat zien dat Hirt in topvorm is en dat kan hij zaterdag wellicht bekronen met ritwinst.

Hirt hoeft zaterdag niet meer bij Meintjes te blijven, aangezien de Zuid-Afrikaan vrijdag na een zware valpartij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Ook Rein Taaramäe kan zich wellicht mengen in de strijd om de dagzege. De ervaren Est won deze Vuelta al een rit naar Picón Blanco en kan wellicht ook meeschuiven in een ontsnapping. En dan hebben we nog Odd Christian Eiking, toch een van de hoofdrolspelers van deze Vuelta. Dit is normaal ook wel een etappe voor de Noor, die zeven dagen in de rode trui heeft rondgereden, al lijkt hij na alle inspanningen wel een beetje aan het einde van zijn Latijn.

Cofidis-renner Jesús Herrada moet het voorlopig doen met een tweede plaats in de etappe naar Pico Villuercas, maar ook de Spanjaard krijgt zaterdag nog een uitgelezen mogelijkheid om een rit te winnen in de Vuelta. De Spanjaarden snakken ook wel naar een overwinning, want na negentien etappes is het nog altijd wachten op de eerste Spaanse zege in deze Vuelta. Raar maar waar. Zorgt Herrada voor de verlossing met winst op de Alto Castro de Herville? Herrada beschikt over de kwaliteiten om een dergelijke rit naar zijn hand te zetten: hij is bijzonder explosief en niet traag aan de meet.

Het was een ongeziene solo van Rafał Majka, tussen Navalmoral de la Mata en El Barraco. De Poolse klimmer van UAE Emirates won een kleine week geleden op grootse wijze de vijftiende etappe van deze Vuelta, na een indrukwekkende raid van bijna negentig kilometer. De vraag is of Majka nog een keer een dergelijk huzarenstukje uit zijn benen kan persen. Dat hoeft overigens niet, een solo van een paar kilometer is ook meer dan voldoende, als je maar als eerste over de streep komt. Majka zal waarschijnlijk wel de vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar zijn tweede ritzege, gezien zijn huidige vormpeil.

AG2R Citroën zal dan weer Geoffrey Bouchard en Clément Champoussin naar voren schuiven als mogelijke ritwinnaars. Bouchard kende enkele mindere momenten in deze Vuelta, maar kwam de voorbije etappes bijzonder goed voor de dag. Negentiende op Lagos de Covadonga en veertiende op de Altu d’El Gamoniteiru, dat zijn prima uitslagen voor de Franse klimmer. Ook Champoussin is bezig aan een meer dan verdienstelijke Vuelta, al moet hij zichzelf nog belonen met iets tastbaars. De beloftevolle klimmer werd al derde in Rincón de la Victoria, vijfde op Pico Villuercas en tiende in de rit naar Lagos de Covadonga.

Onze laatste sterren gaan naar Tom Pidcock, Mauri Vansevenant en Gianluca Brambilla. Voor Pidcock is de Vuelta een harde maar ook nuttige leerschool geweest. De Britse alleskunner van INEOS Grenadiers heeft nog niet echt kunnen schitteren, al waren er wel enkele klasseflitsen. Misschien komt zaterdag wel alles bij elkaar en heeft Pidcock eindelijk eens een begenadigde dag. Het parcours is hem in elk geval op het lijf geschreven. Vansevenant werd deze ronde al tweede in Rincón de la Victoria en krijgt ook nog een laatste kans om met een ritzege de Vuelta te verlaten. Een opgave, maar zeker niet onmogelijk.

De 34-jarige Gianluca Brambilla is de hele Vuelta al uitstekend op dreef, al zie je het wellicht niet aan zijn uitslagen. Voorlopig is een negende plaats zijn beste resultaat, maar de vinnige Italiaan van Trek-Segafredo was afgelopen donderdag bijvoorbeeld mee in de aanval gedurende de koninginnenrit naar de Altu d’El Gamoniteiru. Brambilla werd uiteindelijk op de voorlaatste klim ingerekend, maar maakte daarvoor wel een goede indruk. Met zijn explosiviteit en strijdershart is Brambilla altijd een renner om in de gaten te houden in een semi-bergetappe zoals die van zaterdag.

We noemen ook nog graag de namen van Jay Vine en Floris De Tier (Alpecin-Fenix), de gebroeders Gorka en Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), Jan Tratnik en Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Jetse Bol (Burgos-BH), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step), Lawson Craddock en de onvermoeibare Magnus Cort (EF Education-Nippo), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Andreas Kron (Lotto Soudal), Michael Matthews, Mikel Nieve en Nick Schultz (Team BikeExchange) en de afscheidnemende Fabio Aru. Voor de Italiaan van Qhubeka NextHash is het na zondag gedaan als wielrenner.

Mochten de klassementsrenners onverhoopt toch in aanmerking komen voor de ritzege, dan is het uiteraard uitkijken naar Primož Roglič, Miguel Ángel López, Enric Mas, de toch wel herboren Egan Bernal en diens Britse ploegmaat Adam Yates, Sepp Kuss, Jack Haig en in mindere mate David de la Cruz en Gino Mäder. De onaantastbare Roglič zal wellicht zijn vierde etappezege willen boeken, of zijn ploegmaat Kuss aan een zege willen helpen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Storer

*** Jan Hirt, Romain Bardet

** Rafal Majka, Jesús Herrada, Geoffrey Bouchard

* Tom Pidcock, Mauri Vansevenant, Clément Champoussin, Gianluca Brambilla

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Met een gemiddelde van twintig graden belooft het aangenaam koersweer te worden, zeker omdat het droog blijft tussen de start- en finishplaats. De wind waait matig tot zwak en zal geen rol van betekenis spelen.

De voorlaatste etappe is via de Eurosport Player te zien vanaf 14.30 uur. Eurosport 1 is er vanaf 15.15 uur ook bij, uiteraard met reclames tussendoor. Sporza schakelt in verband met de Benelux Tour later in om 15.30 uur. Ook de NOS is er in het weekend live bij vanaf 14.50 uur.