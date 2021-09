Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 19 naar Monforte de Lemos

Met twee loodzware bergetappes achter de rug krijgen de aanvallers op weg naar Monteforte de Lemos opnieuw een kans. De Vuelta a España krijgt zo waarschijnlijk toch een einde als een nachtkaars, want het zwaarste deel zit er al op en leider Primož Roglič zit wel erg stevig op zijn troon. Zeker met de tijdrit nog op komst. Vrijdag en zaterdag zijn er dus nog mogelijkheden voor de vluchters. Wie slaat toe? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De organisatie geeft vrijdag het startschot in Tapia de Casariego, ook wel bekend zonder de toevoeging van ‘de Casariego’. Dat dankt het plaatsje namelijk aan de stichter van het dorp, terug in 1863. Senator Fernando Fernández de Casariego voegde een aantal buurtschappen samen tot het kustplekje aan de Cantabrische Zee zoals we het vandaag de dag kennen: Tapia.

Als blijk van waardering is er door de gemeenteraad een aantal jaren later, de achternaam van de stichter toegevoegd aan de plaatsnaam. Tegenwoordig geldt het vissersdorpje – waar je prachtig naar binnen kunt varen – als oord voor toeristen en wandelaars, die maar wat graag de vele stranden en de vuurtoren van Tapia bezoeken.

Daarnaast telt het dorpje en de omgeving veel hotspots om te surfen. Surfers vallen hier naar hartenlust de golven aan. Een overeenkomst met het Vuelta-peloton, want de openingsfase van deze rit leent zich uitstekend voor vluchters. Na twee loodzware dagen in de Asturische bergen, zal het peloton waarschijnlijk snel hun zege geven. Tenzij de sprinters denken dat ze in de tweede helft van de koers een kans op een massaspurt kunnen afdwingen, lijkt dit in de sterren geschreven als een rit voor de vluchters. Met de heuvelrit van zaterdag en de chrono van zondag voor de boeg, is het voor hen de laatste kans.

De etappe aan de kustlijn begint vlak. De renners rijden in zuidelijke richting het binnenland in en al na twaalf kilometer doemt de eerste beklimming van de dag op. Dat is de Alto de Sela de Entorsica van 9,9 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,9%. Geen al te lastig obstakel en daarom drukte de organisatie er het stempel van de derde categorie op. Na een heel korte afdaling van slechts een paar kilometer, beginnen de renners aan de volgende weg omhoog: de Alto de Garganta. Dit is een kim van de tweede categorie, met een gemiddelde stijging van 5,6% over 10,3 kilometer. De top ervan ligt na 34,5 kilometer.

Een goed teken voor de sterke klimmers, want die krijgen in het eerste wedstrijduur zo’n twintig klimkilometers voorgeschoteld. Er zal hier dus een sterke kopgroep wegrijden. Na de top van de Garganta begint een afdaling van vijftien kilometer, waarna de coureurs alweer een klim van de tweede categorie moeten bedwingen. Dit keer is dat de Alto de Barbeitos, die vooral in de eerste helft bijzonder steil is. Daarna vlakt de klim af. De totale lengte behelst 11,3 kilometer en vooral door de relatief makkelijke tweede helft van deze beklimming komt de gemiddelde hellingsgraad uit op 3,8%. Maar niet te onderschatten.

Het blijft daarna op en af gaan tot ongeveer halfweg koers. Daarna is het Spaans vlak over eindeloze rechte wegen; hier zouden de sprintersploegen hun mannen opnieuw kunnen terugbrengen. De vraag is alleen of de vluchters dan al niet een te grote voorsprong hebben opgebouwd, om een zinvolle achtervolging op touw te brengen. De laatste hindernis is de klim naar Oural. Daarbovenop zijn echter geen bergpunten te verdienen, maar wel punten voor de groene trui én bonificatieseconden. Daarna is het nog een kleine dertig kilometer tot aan de finish in ‘t Galicische stadje Monforte de Lemos, bekend om haar oude architectuur.

Daar zullen de renners moeten opletten, want in de slotkilometer bevinden zich nog twee negentig graden bochten die een sprint bemoeilijken. Positionering is wederom heel belangrijk in deze aankomststraat, zeker wanneer het uitdraait op een veredelde massasprint. In deze stad kunnen de renners daarna genieten van enkele historische gebouwen. Zo zijn er onder meer overblijfselen uit de Romeinse tijd, waaronder een brug over de Cabe-rivier. Ook zijn er nog stadsmuren uit de middeleeuwen te zien, alsmede een kasteel. Ook is er een treinmuseum; vroeger werden hier stoomlocomotieven gebouwd.

Start: 12.11 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.47 uur

Afstand: 191,2 kilometer

Favorieten

We vallen in herhaling: “Na twee loodzware dagen in de Asturische bergen, zal het peloton waarschijnlijk snel hun zege geven. Tenzij de sprinters denken dat ze in de tweede helft van de koers een kans op een massaspurt kunnen afdwingen, lijkt dit in de sterren geschreven als een rit voor de vluchters.” De openingsfase is duidelijk te lastig voor de pure sprinters en we zien de ploegen van sterke sprinters niet het initiatief nemen. Hoe kunnen zij dan wel winnen?

Door mee te springen in de aanval natuurlijk. De eerste renner die we daarom noemen is Magnus Cort, de Deense alleskunner die al twee etappes wist te winnen in deze Vuelta a España. Als de coureur van EF Education-Nippo meeschuift in een ontsnapping, dan is het oppassen. Op weg naar Cullera rondde hij een aanval succesvol af en op de muur van Valdepeñas de Jaén werd hij in extremis gegrepen. In Córdoba won hij dan weer uit een sprint van een uitgedund peloton. Die veelzijdigheid kan Cort uitspelen vanuit een kopgroep.

Dan Matteo Trentin, die al drie keer deze Vuelta bij de eerste vier eindigde. Telkens is het net niet voor de Italiaan van UAE Emirates. Komt het er in Monforte de Lemos wel van voor Trentin? In Córdoba reed zijn ploeg zich uit de naad en werd hij vierde in de sprint, in Villanueva de la Serena kreeg hij een uitgelezen kans maar werd hij geklopt door Florian Sénéchal en in Santa Cruz de Bezana was hij bij de pinken in de massasprint. Trentin durft al eens mee te springen in de aanval en dit traject moet hem liggen. Als hij zich in de finale niet tactisch laat verrassen, liggen er kansen op ritwinst.

Ook Michael Matthews zal zijn ploeg maar wat een overwinning bezorgen. De druk ligt volledig op Bling, die het tot nu toe nog niet heeft kunnen waarmaken. Net als UAE Emirates heeft BikeExchange al de nodige uren op kop gereden, zonder dat het uiteindelijk het gewenste resultaat had. In de massasprints komt Matthews tekort en ook in sprints tegen soortgelijken – de sterke sprinters die ook goed een heuvel over kunnen – kan hij het verschil niet maken. Vanuit de vlucht is er meer kans voor de Australiër, die al zeven keer in de top-10 eindigde deze Vuelta. Zijn beste uitslag tot nu toe? Derde op de tweede dag in Burgos.

En verder? Zoek een paar aanvallers uit. Buiten pakweg de top-15 zijn de verschillen al extreem groot, dus we kunnen uit ongeveer 140 renners kiezen. De openingsfase is wel lastig, wat al voor een flinke schifting gaat zorgen. Toch kijken we vanwege de finale naar renners die of over een aardige sprint beschikken, of renners die in de slotfase zouden kunnen wegrijden uit een kopgroep.

In die eerste categorie schuiven we José Joaquin Rojas naar voren. Normaliter een trouwe helper van Movistar, en de kans bestaat dat hij bij de kopmannen ‘moet blijven, maar nu zou hij zomaar voor zijn eigen kans mogen gaan. In dat geval is hij een gevaarlijke renner. Nooit zal hij de snelste zijn, al is hij met zijn 36 jaar wel erg geslepen. Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi) beschikt ook over een goed sprintje, en hij heeft al laten zien dat hij durft aan te vallen deze Vuelta. Wat te denken van Piet Allegaert? De Belg van Cofidis kan een heuvel over. Mocht hij de klimzone overleven, dan kan hij gokken op een spurt van een groepje.

Dan is er nog een flink aantal hardrijders die we willen noemen. AG2R Citroën heeft er flink wat in huis, met Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard en Clément Champoussin. Eerstgenoemde behaalde al twee keer een top-10-notering vanuit de aanval, dus hij heeft er een neusje voor. Bouchard en Champoussin staan dan weer behoorlijk goed in de subtop van het klassement. Dat betekent dat ze bergop hun mannetje staan, maar kunnen ze het ook afmaken op een dergelijke vlakke aankomst? Bahrain Victorious kan de klimmers een dag vrijaf geven, wat ruimte biedt voor iemand als Jan Tratnik. De Sloveense brommer rondde vorig jaar nog een Giro-aanval succesvol af.

Mocht Matthews het niet lukken, dan kan BikeExchange altijd nog doorschakelen naar Robert Stannard of Nick Schultz. Beiden zijn redelijk allround. Lotto Soudal zal ook de aanval kiezen. In de vlakke finale kan Florian Vermeersch zijn hardrijdskills laten zien. De groterondedebutant laat een goede vorm zien en durft zich al eens te mengen in een spurt. De dagelijkse favoriet van Eurosport-commentator Karsten Kroon, Andreas Kron, willen we ook noemen. De Deen heeft liever een lastiger parcours, maar na bijna drie weken komen de sterkste renners automatisch bovendrijven. Kron kan een koers afmaken, tonen zijn eerdere ritzeges in Catalonië en Zwitserland aan.

Dan nog een blokje kanshebbers uit Nederlands-Belgische hoek. Jetse Bol is de rasaanvaller van Burgos-BH. Ook deze Vuelta laat de coureur uit Avenhorn zich goed zien in het paars. Tot nu toe wilde het niet lukken voor Bol, maar het zal er een keer van moeten komen. Bij Alpecin-Fenix is het uitkijken naar Edward Planckaert. Hij rijdt een redelijk anonieme Vuelta, maar kan zomaar toeslaan. Zo deed Planckaert dat ook enkele weken terug, toen hij uit het niets een lastige aankomst in de Ronde van Burgos won.

En wat te denken van Jens Keukeleire? Voor EF Education-Nippo kan de Ronde van Spanje al niet stuk en Keukeleire is onderdeel van het roze geheel. De klassiekerspecialist speelde een belangrijke rol in de sprintzege van Cort. Dat hij na een lastige etappe nog een leadout kon verzorgen, toont aan dat hij in vorm is. Mocht Keukeleire mee zitten, dan kan hij ook zelf scoren. Is Cort mee, dan kan de Deen zich als bliksemafleider inzetten om zo zijn ploegmaat meer kans te geven. Bij Deceuninck-Quick-Step zal Fabio Jakobsen zijn collega’s uit de Wolfpack de ruimte geven. Hardrijders als Zdeněk Štybar en Josef Cerny zien hun kans schoon, of misschien gaat Florian Sénéchal wel voor zijn tweede van deze Vuelta.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Magnus Cort

*** Matteo Trentin, Michael Matthews

** Jan Tratnik, Florian Sénéchal, Florian Vermeersch

* José Joaquin Rojas, Jetse Bol, Jens Keukeleire, Zdeněk Štybar

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Tapia is het vrijdagmiddag goed weer. De zon schijnt, al kunnen er wat wolken voor schuiven. De temperatuur schommelt rond de 21 graden en de wind is uiterst zwak. In het binnenland is het met 25 à 27 graden flink wat warmer. Dat zeggen de verwachtingen voor finishplaats Monforte de Lemos. Ook hier is er nauwelijks wind en de kans op neerslag is nihil. Wel komt de zon soms even koekeloeren.

De tv-uitzending van Eurosport 1 en de Eurosport Player begint om 15.00 uur. Sporza op Eén schakelt, net zoals de voorbije dagen, om 15.50 uur in met de live-beelden van de etappe naar Monforte de Lemos.