Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 16 naar Santa Cruz de Bezana

Daags na de rustdag gaat de Vuelta a España verder aan de noordkust. De slotweek begint met mogelijk de laatste kans voor sprinters als de zestiende etappe van Laredo naar Santa Cruz de Bezana gaat. WielerFlits blikt vooruit op de route en de favorieten!

Parcours

De zestiende etappe gaat van start in het uiterste noorden van Spanje. Badplaats Laredo in de regio Cantabrië geeft het startsein. De plaats telt zo’n twaalf duizend inwoners en heeft een rijke vissersgeschiedenis. Historici kijken in het centrum sowieso hun ogen uit, dankzij een aantal monumenten en architectuur uit de middeleeuwen. Onder meer de verschillende kerken geven Laredo het historische karakter, veel meer dan andere plaatsen in de regio. De laatste decennia maakt Laredo echter furore als badplaats. Het ligt aan de Cantabrische Zee en kenmerkt zich door kilometerslange, parelwitte zandstranden. Het is er goed toeven.

Niets van dat alles voor de heren coureurs, want zij moeten koersen. Geluk bij een ongeluk: daags na de rustdag hebben ze een relatief makkelijke dag om erin te komen. Mogelijk is het de laatste kans voor sprinters, al zouden ze ook vrijdag nog aan spurten toe kunnen komen. Er liggen een aantal heuveltjes onderweg, maar normaliter moet dat geen probleem opleveren voor doorgewinterde prof. Onderweg ligt slechts één klim waarop bergpunten te verdienen zijn. Dat is de Alto de Hijas van de derde categorie, met de top na 106,2 kilometer koers. De tussensprint volgt veertig kilometer later, waar ook bonificatieseconden liggen.

Daarna volgen drie korte hellingen van een kilometer lang, tussen de 5% en 7%. Aanvallers kunnen hier nog wat ondernemen. Zo niet, dan gaan we naar een massasprint. De finish is in Santa Cruz de Bezana, eveneens een badplaats. Deze plek kenmerkt zich ook door mooie stranden. Veel mensen uit Santander – de hoofdstad van de regio, net ten oosten van de finishplaats – hebben er een tweede huis om de drukte van de stad te ontvluchten.

De finish ligt nabij het idyllische Playa de San Juan de la Canal, een zandstrand aan een kanaal. De laatste twee kilometer van de rit zijn volledig vlak, maar wel zeer technisch. Op 700 meter ligt een scherpe bocht naar links, waarna de weg versmalt. Daarna volgt een flauwe chicane, die uitkomt op een 90 gradenbocht naar rechts op 250 meter van de streep. Positionering is dus van levensbelang voor de sprinter die hier wil winnen. Vooraan beginnen is key.

Er zijn weinig noemenswaardigheden aan deze rit. Vlak na het vertrek rijdt het peloton namelijk landinwaarts en neemt de kans op waaiers – dat gevaar ligt in dit soort gebieden altijd op de loer – af. Op vijftig kilometer voor het einde draaien de renners bij Villanueva de la Peña terug naar de kust.

Na de tussensprint komen ze in een open gebied uit, waar de wind wel vrijspel heeft. Als die er goed staat, kunnen ploegen op de lange, rechte wegen het spel op de kant gooien. Daarvoor moet de wind wel goed staan en volgens de voorspellingen staat-ie in de finale pal tegen. Dat is niet gunstig, maar niets is zo veranderlijk als de wind…

Start: 12.49 uur

Finish: tussen 17.17 en 17.44 uur

Afstand: 180 kilometer

Favorieten

Deze etappe is eigenlijk de laatste echte kans voor de sprinters, al zouden ze dus ook vrijdag nog aan spurten toe kunnen komen. De finale naar Santa Cruz de Bezana is niet lastig, maar het wordt ongetwijfeld nerveus in de slotfase, als het parcours nog licht op en af gaat tot aan de streep aan de Cantabrische kust. Een aantal snelle mannen is er inmiddels niet meer bij: Jasper Philipsen, de winnaar van twee ritten, staakte in de tweede week de strijd en ook Alex Aranburu en Juan Sebastián Molano zijn niet meer in koers.

Er is Deceuninck-Quick-Step veel aangelegen om de koers bij elkaar te houden als de ploeg voor een derde sprintzege in deze Vuelta wil gaan. Fabio Jakobsen wist al twee keer te winnen en is de drager van de groene puntentrui. De Nederlander is normaal gesproken de grootste kanshebber voor de overwinning in Santa Cruz de Bezana. Jakobsen is echter niet de enige in het Belgische team die kan winnen. Na een ontregelde finale wist Florian Sénéchal namelijk de dertiende etappe achter zijn naam te zetten door Matteo Trentin te kloppen in een sprint.

Bij Team DSM is het uitkijken naar Alberto Dainese. De Europese beloftekampioen van Alkmaar (in 2019) sprintte al naar drie ereplaatsen en een vierde plek in Molina de Aragón in deze Vuelta. In Albacete moest hij Jasper Philipsen en Jakobsen voor zich dulden, in La Manga del Mar Menor was het alleen Jakobsen. In de ontregelde sprint in Villanueva de la Serena was hij derde achter Sénéchal en Trentin. Dainese zit in zijn eerste grote ronde dus dicht tegen de overwinning aan, al moet hij nog een manier bedenken om de mannen van Deceuninck-Quick-Step voor te blijven.

Groupama-FDJ en Arnaud Démare trokken met een veelbelovende sprinttrein naar deze Vuelta, maar vooralsnog heeft dat niet geresulteerd in overwinningen. Démare was voorlopig een keer tweede in Molina de Aragón en een maal zesde in La Manga del Mar Menor. Inmiddels heeft de Franse sprinter met Jacopo Guarnieri al een leadout zien wegvallen. Toch kunnen we hem niet uitvlakken voor een etappe als deze. De winnaar van twee Touretappes en vijf Giro-ritten hoopt ongetwijfeld dat het balletje nu een keer zijn kant op rolt.

Samen met Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Michael Storer en Primož Roglič is Magnus Cort een van de meervoudige etappewinnaars deze Vuelta. De Deen won al op de Alto de la Montaña de Cullera en in Córdoba na een indrukwekkende leadout van Jens Keukeleire. En als de slotklim in Valdepeñas de Jaén wat korter was geweest, hadden het zelfs drie zeges kunnen zijn voor de renner die geregeld hotelkamers beoordeelt op zijn social media. In dit uitgedunde sprintersveld raten wij Cort voor dinsdag met twee sterren.

De Vuelta begon veelbelovend voor Michael Matthews met een negende plaats in de individuele tijdrit door Burgos. De Australiër van BikeExchange reed sindsdien naar twee ereplaatsen, en eindigde daarnaast nog eens drie keer bij de beste tien. Winnen deed hij echter nog niet, ook niet toen zijn ploeggenoten de rode loper uitrolden naar de finish in Córdoba. Matthews wil koste wat kost het werk van zijn ploeg belonen met een overwinning, maar dat blijkt echter aartsmoeilijk voor de Australische renner. Met Luka Mezgec heeft zijn ploeg nog een snelle man in huis.

Nu UAE Emirates als gevolg van een val Juan Sebastián Molano is kwijtgeraakt, is Matteo Trentin normaal gesproken de snelle man in de Arabische ploeg. Sinds het wegvallen van zijn ploegmaat was de Europese kampioen van 2018 al vierde in Córdoba en tweede in Villanueva de la Serena. In de ontregelde sprint moest de Italiaan het daar afleggen tegen Sénéchal. Winnen blijkt de laatste tijd heel lastig voor Trentin, want voor zijn laatste overwinning moeten we alweer terug naar de Trofeo Matteotti van 2019.

Voor de laatste rij sterren komt eigenlijk een hele rits renners in aanmerking. Bij BORA-hansgrohe is Jordi Meeus in principe de eerste snelle man, al heeft de ploeg ook Martin Laas in de ploeg. De jonge Belg was tot nu toe een keer vierde en twee keer zevende. Bij Intermarché-Wanty-Gobert is Riccardo Minali de snelle man, maar de Italiaan kwam tot op heden tot twee achtste plaatsen. Bij Israel Start-Up Nation rekent men op Itamar Einhorn, die zich goed staande hield in de hectische spurt in Villanueva de la Serena.

Piet Allegaert (Cofidis) verzamelde deze Vuelta al knap vijf top-10-klasseringen in de sprints en kunnen we ook in de sprint verwachten. Zijn jongere landgenoot Florian Vermeersch (Lotto Soudal) krijgt in de zestiende rit weer een kans om zich te testen. Jon Aberasturi kwam tot twee zesde plaatsen en een tiende plek in de eerste week. Een mooi afscheidscadeau voor Caja Rural-Seguros RGA – hij vertrekt voor twee jaar naar Trek-Segafredo – zou een zege in de Vuelta zijn. Sacha Modolo is nu de snelle man bij Alpecin-Fenix na het uitvallen van Philipsen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Alberto Dainese, Arnaud Démare

** Magnus Cort, Michael Matthews, Matteo Trentin

* Jordi Meeus, Luka Mezgec, Sacha Modolo, Florian Sénéchal

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en tv

In het noorden van Spanje kunnen de renners aangenamere temperaturen tegemoet zien dan in de tweede week, meldt Weeronline. De verwachting is dat het kwik zal oplopen tot een graad of 25. De kans op buien neemt ook toe en er komt meer bewolking voor in deze laatste week.

De zestiende etappe is ook dinsdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 15.00 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.40 uur) en Sporza (op Eén, vanaf 15.50 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.