Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 13 naar Villanueva de la Serena

Na de nodige dagen voor de klimmers en de aanvallers zijn op de dertiende dag van de Vuelta a España 2021 de sprinters weer aan zet. De rit van ruim 200 kilometer van Belmez naar Villanueva de la Serena lijkt vlak, maar telt wel bijna 1.500 hoogtemeters. Toch verwachten we een massasprint met de nog overgebleven sprinters. Alle ogen zijn daarbij gericht op Fabio Jakobsen. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De sprinters krijgen deze Vuelta behoorlijk veel kansen en ook op vrijdag 27 augustus is er weer een vlakke etappe uitgetekend. Vertrekplaats Belmez, gelegen in de provincie Córdoba, telt amper 3.000 inwoners en moet het vooral hebben van een kasteel dat ligt op een opvallende rotspartij en uitkijkt over het plaatsje. Vanuit Belmez trekt het peloton deels door Andalusië, maar verlaat het na enkele dagen ook de regio. De finish is namelijk gesitueerd in Villanueva de la Serena en dat ligt weer in Extremadura.

Extremadura ligt in het zuidwesten van Spanje, tegen de grens met Portugal en ten zuiden van de regio Castilië en León. Hier zien we Spanje nog in zijn meest ongerepte vorm. Het is er relatief dunbevolkt, de natuur is er wonderschoon en onderweg kom je genoeg oude stadjes, afbrokkelende kastelen en serene kloosters tegen. De renners zullen ook wel de tijd hebben om van het uitzicht te genieten, aangezien de rit, zeker voor Spaanse begrippen, behoorlijk vlak is. Er staat zelfs geen enkele gecategoriseerde beklimming op het menu.

Over een afstand van 203,7 kilometer (er zijn slechts drie etappes die de befaamde kaap van de tweehonderd kilometer ronden) staan er nog wel 1.417 hoogtemeters op het menu, maar het moet toch gek lopen wil het peloton vrijdag niet afstevenen op een massasprint. Wellicht is de wind onderweg nog een spelbreker, maar de windgoden hebben zich de voorbije weken behoorlijk koest gehouden. Via Monterrubio de la Serena en Puebla de Alcocer wordt met nog elf kilometer te gaan Don Benito bereikt. Daar ligt de enige tussensprint van de dag, op slechts elf kilometer van de finish.

Don Benito is de startplaats voor de etappe van zaterdag, maar op vrijdag trekken de renners nog wat verder richting het noordoosten, om uiteindelijk te finishen in Villanueva de la Serena. In de laatste drie kilometer liggen nog een paar haakse bochten, te beginnen met een rechterbocht op iets meer dan drie kilometer van de finish. Vervolgens is er met nog 2,5 kilometer te gaan een flauwe doordraaier, gevolgd door een linker- en rechterbocht op twee kilometer van de streep en twee rotondes in de laatste kilometer.

Finishplaats Villanueva de la Serena moet het vooral hebben van de lokale productie van geitenmelk en kaas. De stad werd in de dertiende eeuw na Christus gesticht en is volgens de meeste bronnen de geboorteplaats van Pedro de Valdivia (1497-1553). De Valdivia maakte in de zestiende eeuw naam als ontdekkingsreiziger en soldaat en wist in opdracht van het Spaanse Koninkrijk voet aan grond te krijgen in Zuid-Amerika, met name Chili. In 1553 sneuvelde Valdivia echter bij een belegering van het fort Tucapel.

Wie verovert, bijna vijfhonderd jaar na de trektochten van Valdivia in Zuid-Amerika, voor één dag de macht in zijn geboortestad?

Start: 12.32 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.45 uur

Afstand: 203,7 kilometer

Favorieten

Het is dat we een topfavoriet maar vier sterren geven, want Fabio Jakobsen verdient er eigenlijk meer. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step is de man to beat in dit sprintersveld. Zeker nadat zijn grootste concurrent en tweevoudig ritwinnaar Jasper Philipsen afgelopen week moest opgeven met koortsklachten. Jakobsen won al twee etappes in deze Vuelta a España. De eerste op de power in Molina de Aragón, de tweede op pure snelheid in La Manga del Mar Menor.

De trein van The Wolfpack, met Bert Van Lerberghe als laatste man, weet de sprinter uit Heukelum telkens goed af te zetten. Bovendien moet gekeken worden naar de strijd om het puntenklassement. Jakobsen draagt de groene trui en kan bij ritwinst opnieuw 50 kostbare punten pakken. Wil hij het groen meenemen naar Santiago de Compostela, dan zal hij die punten hard nodig hebben om een springveer als Primož Roglič op achterstand te houden.

Na de aankomst in Villanueva de la Serena lijkt alleen de zestiende etappe naar Santa Cruz de Bezana nog een rit te worden voor de sprinters. Oké, in de rit naar Monforte de Lemos zouden de sprinters ook nog kunnen strijden om de zege, maar die openingsfase is wel erg lastig. De sprinters die nog willen winnen, hebben niet zoveel kansen meer. Dus reken maar dat de rappe mannen zich niet laten verrassen in deze vrijdagrit.

Naast Deceuninck-Quick-Step zal ook Groupama-FDJ werk opknappen op kop van het peloton. Arnaud Démare wacht nog op zijn eerste overwinning in deze Vuelta. In Molina de Aragón was hij er dichtbij, maar werd de Fransman op de oplopende aankomst op waarde geklopt door Jakobsen. In La Manga del Mar Menor kwam Démare niet verder dan een zesde plaats en ook in de andere sprints komt hij er tot nu toe niet aan te pas. Dat zijn gangmaker Jacopo Guarnieri reeds is afgestapt, helpt niet mee, maar zonder concurrenten als Philipsen en Molano schuift Démare wel op in de pikorde.

We schalen Alberto Dainese toch wat hoger in. De kleine Italiaan van Team DSM, 23 jaar nog maar, sprintte deze Vuelta al naar een vierde plaats, een derde plek en een tweede plaats. Als hij die stijgende lijn doortrekt, ligt de winst voor het oprapen in Villanueva de la Serena. Dainese moet het hebben van een vlakke aankomst en heeft inmiddels door hoe hij moet sprinten in een grote ronde. Team DSM leeft bovendien op een roze wolk na de ritzeges van Michael Storer, dus ligt er totaal geen druk op de schouders van Dainese.

Team BikeExchange zal wel twee keer nadenken of het weer een hele dag op kop wil gaan rijden. Woensdag deed de Australische ploeg dat en werd Michael Matthews slechts 23ste in Valdepeñas de Jaén. Vrijdag een nieuwe kans voor de Australische kopman. Tot nu toe reed Matthews vijf keer in de top-10, waarvan een keer in de proloog en een keer op de steile klim in Cullera. Het tekent zijn veelzijdigheid, maar het is ook zijn zwakte. Er is altijd wel iemand sneller dan Bling in een massasprint, ook in deze Vuelta. Een ereplaats lijkt het hoogst haalbare voor de aanvoerder van Team BikeExchange, die in Córdoba tegen een pijnlijke nederlaag aanliep.

BORA-hansgrohe heeft twee sprinters in de selectie deze Vuelta. De best presterende tot nu toe is de 23-jarige Jordi Meeus. De Belgische neoprof werd al twee keer zevende en een keer vierde. “Ik denk dat ik ambitieus mag zijn en in de sprintritten op een top-5 mag mikken”, vertelde hij ons vooraf. “In een perfect scenario denk ik dat ritwinst kan, ja. Als alles eens meezit, waarom niet? Al hebben we ook nog Martin Laas, ook een goede renner.” De Est Laas moet het tot nu toe doen met een zevende en achtste plaats, dus het zou logisch zijn als BORA-hansgrohe opnieuw de kaart-Meeus trekt.

Op papier behoort Jon Aberasturi tot de rapste renners in het peloton, maar in de WorldTour wil het er nog niet uitkomen voor de Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA. De inmiddels 32-jarige Aberasturi kwam tot dusverre tot twee zesde plaatsen. Nu enkele andere sprinters zijn afgestapt, groeien zijn kansen op een notering in de top-5. Dat geldt ook voor Piet Allegaert, de sprinter bij Cofidis. In Albacete werd hij vijfde en dat smaakte naar meer. “Vooraf ging ik hierheen voor top-10 in de sprints. Nu reed ik al bij de eerste vijf, daar ben ik blij mee. Al hoop je natuurlijk altijd om beter te doen. Nu kan ik met nog meer ambitie naar de volgende sprints gaan”, reageerde Allegaert bij WielerFlits. Na die vijfde plek volgde nog een negende plaats in La Manga del Mar Menor. Kan hij zich herpakken en weer voor een top-5 gaan?

Twee kanshebbers die het normaal moeten hebben van lastige parcoursen zijn Matteo Trentin (UAE Emirates) en Magnus Cort (EF Education-Nippo). Voor Trentin zijn er kansen omdat zijn ploeggenoot Juan Sebastián Molano is uitgestapt na een valpartij. In de voorbije sprints deed de Italiaan de lead-out met verve. De vraag is of hij snel genoeg is om het Jakobsen, Démare en Dainese lastig genoeg te maken. In datzelfde schuitje zit Cort. Het Deense manusje-van-alles ontpopt zich tot rasaanvaller, won zo al een rit, en voegde daar donderdag een ritzege in Córdoba aan toe. Met zijn snelheid zit het dus wel snor.

Voor Alpecin-Fenix kan deze Vuelta niet meer stuk door de twee ritzeges van Philipsen, maar de laatste anderhalve week doelloos rondrijden? Zo zit de Belgische ploeg niet in elkaar. De afwezigheid van de kopman biedt kansen voor zijn helpers Sacha Modolo en Alexander Krieger. Modolo was jarenlang zelf een gewaardeerd sprinter, met twee ritzeges in de Giro van 2015 als uitschieters. Heeft hij dat nog in zich? Tot slot willen we ook de namen van Antonio Jesús Soto, Juan José Lobato (beiden Euskaltel-Euskadi), Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation), Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert) en Clément Venturini (AG2R Citroën) noemen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Alberto Dainese, Arnaud Démare

** Michael Matthews, Jordi Meeus, Jon Aberasturi

* Matteo Trentin, Magnus Cort, Piet Allegaert, Sacha Modolo

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Ook tijdens deze etappe naar Villanueva de la Serena moeten de wielrenners rekening houden met een brandende zon en hitte. De temperatuur zal de hele etappe rond of boven 35 graden liggen, en dat zijn schaduwtemperaturen! In de brandende zon zal het nog veel warmer aanvoelen. Er staat slechts een zwak windje, dus de verkoeling zal moeten komen van de rijwind.

De dertiende etappe is ook vrijdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur) en Sporza op Eén (vanaf 15.50 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.