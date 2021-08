Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 12 naar Córdoba

Ook in de etappe van donderdag maken de vluchters kans op de ritzege. Rit twaalf gaat van Jaén naar Córdoba en in de finale krijgen de renners nog twee beklimmingen voor de wielen geschoven. Het is te zwaar voor de sprinters, maar het lijkt ook niet lastig genoeg voor de klassementsmannen. Wie dan wel in aanmerking komen voor de etappezege? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

In Jaén, niet ver van waar de renners woensdag finishten, wordt het startsein gegeven voor de twaalfde etappe van de Vuelta a España. Het fraai ogende Jaén telt tegenwoordig iets meer dan 110.000 inwoners en heeft met de kathedraal van La Asunción een heuse bezienswaardigheid. Dit enorme renaissancegebouw uit de 16e en de 17e eeuw bepaalt het stadsbeeld van Jaén in het oude centrum. Ook de Vuelta is hier al vaker geweest: Jaén heeft al veertien keer de eer gehad om de ronde te verwelkomen.

Van Jaén gaat het naar een andere bekende stad in het zuiden van Spanje: Córdoba. Maar voor de renners deze universiteitsstad bereiken, gaat het over redelijke vlakke (zeker voor Spaanse begrippen) wegen richting het westen. Er wordt onder meer een blitzbezoekje gebracht aan Porcuna, El Carpio en Villafranca de Córdoba, op nog geen dertig minuten rijden van Córdoba zelf. Niet veel later bereiken de renners al de finish in Córdoba, in de wijk Huerta del Rey Vallellano in het centrum van de stad.

Finishen doen de renners echter nog niet, want er volgen nog zeventig niet te onderschatten kilometers in de buurt van de finishstad. De renners rijden in feite nog een grotere ronde ten noordwesten van Córdoba. Na 110 kilometer doemt met de Alto de San Jerónimo (13 km aan 3,3%) de eerste van twee beklimmingen van de dag op. Of deze klim lastig genoeg is om het peloton flink uit te dunnen, is maar zeer de vraag, maar het kan wel een interessant punt zijn voor erkende rasaanvallers om iets te ondernemen.

Nu is het wel zo dat de beklimming van San Jerónimo bestaat uit twee delen. De eerste kilometers zijn wel behoorlijk pittig, gevolgd door een vlakkere tussenstrook en een laatste zware passage richting de top. Na een snelle afdaling gaat het in gestrekte draf richting de laatste scherprechter, eentje van tweede categorie, met de opvallende naam Alto del 14%. De naam zegt het al, er zijn stijgingspercentages van maximaal 14% in de voorlaatste kilometer, maar over een afstand van ruim zeven kilometer is het gemiddelde net geen 6%.

Vanaf de top beginnen de renners aan een afdaling van een achttal kilometer, om dan te beginnen aan tien vlakke kilometers richting opnieuw Córdoba. Om ditmaal wel te finishen in de stad van ruim 300.000 inwoners. Córdoba was ooit een van de belangrijkste steden ter wereld en is ook nu nog van belang voor Spanje. De vele studenten zorgen voor een bruisend uitgaansleven en ook op cultureel vlak is Córdoba de moeite waard om te bezoeken. In culinaire kringen is Córdoba bekend vanwege het gerecht Rabo de Toro, een stoofpot van stierenstaart.

Córdoba was de hoofdstad van het middeleeuwse emiraat Córdoba, later het kalifaat Córdoba. Uit die periode zijn talrijke monumenten overgebleven, waarvan de wereldberoemde kathedraal Mezquita tot de verbeelding spreekt. Sinds 1984 staat het historische centrum van de stad op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Vuelta en Córdoba zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zestien keer ging er een etappe van start, negentien keer werd er een ritwinnaar gekroond.

Start: 13.14 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.43 uur

Afstand: 175 kilometer

Favorieten

In de tweede week van deze Vuelta komen de vluchters echt aan hun trekken. Ook donderdag lijkt weer een ideale etappe voor een omvangrijke vlucht. De nog aanwezige sprinters in het peloton zijn al bezig met de rit van vrijdag en voor de klassementsrenners is het nu vooral zaak om heelhuids de komende etappes door te komen, om wellicht toe te slaan in de ritten van zaterdag en zondag.

Heel veel renners zullen donderdag ongetwijfeld dromen van de ritzege, maar er zijn niet veel coureurs die ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor dagwinst. De winnaar zal in ieder geval over een goed stel klimmersbenen moeten beschikken, maar moet in de finale ook een stukje hardrijden, aangezien het na de top van de laatste klim nog een twintigtal kilometer is richting de streep. Het lijkt een ideale etappe voor Jan Tratnik om eens iets te proberen. De immer onvoorspelbare Sloveen is een hardrijder pur sang, staat bergop zijn mannetje en kan op goede dagen boven zichzelf uitstijgen.

In de openingstijdrit in Burgos werd Tratnik al knap derde, achter zijn landgenoot Primož Roglič en Alex Aranburu. Sindsdien hebben we Tratnik nog niet veel in de aanval gezien, ook al omdat hij in de wat vlakkere etappes een belangrijke pion is voor klassementskopman Jack Haig. Mocht Tratnik nog uit zijn op persoonlijk succes, dan is de etappe van donderdag een uitgelezen mogelijkheid om iets te ondernemen. Dat renners bij Bahrain Victorious de ruimte krijgen om op jacht te gaan naar dagzeges, bleek wel in de rit naar de Alto de Velefique, toen Damiano Caruso na een solo van zeventig kilometer wist te zegevieren.

Bij INEOS Grenadiers is men inmiddels tot het besef gekomen dat ze het over een andere boeg moeten gooien. De Britse sterrenformatie kiest de laatste dagen steevast voor de aanval, maar het heeft nog geen succes opgeleverd. Toch liet Dylan van Baarle zich zien in de etappe naar Rincón de la Victoria. Wat heet, de Nederlander is in topvorm en was in etappe numero tien al dicht bij de ritzege. Is het donderdag wel raak voor Van Baarle? Ook zijn ploegmaat Jhonatan Narváez is een gevaarlijke klant, gezien zijn snelle benen en punch bergop. In Rincón de la Victoria werd de Ecuadoraan al zesde.

Team BikeExchange probeert al dagen een etappe te winnen met Michael Matthews, maar voorlopig is het net niet voor de rappe Australiër. Ook in de etappe naar Córdoba is Matthews zeker kansrijk, maar toch verwachten we meer van zijn land- en ploeggenoot Nick Schultz. Matthews zal in een vluchtgroep, vanwege zijn snelle benen en status als kopman, volledig geviseerd worden. Schultz krijgt wellicht wat meer ruimte en is in vorm. In Rincón de la Victoria was hij de nummer zeven. Met zijn explosiviteit en redelijk snelle sprint is Schultz zeker niet kansloos in een omvangrijke vlucht.

Ook Deceuninck-Quick-Step zal deze etappe met rood hebben omcirkeld in de wieleragenda. Met Mauri Vansevenant en Andrea Bagioli heeft de ploeg twee kanshebbers voor een dergelijke etappe in de selectie. Vansevenant was al tweede in Rincón de la Victoria en met een beetje meer geluk en betere benen is een ritzege binnen handbereik. Bagioli werd deze Vuelta al derde op de Alto de la Montaña de Cullera en beschikt ook over de kwaliteiten om een dergelijke etappe naar zijn hand te zetten. De jonge Italiaan maakte in de tiende etappe, toen hij ook deel uitmaakte van de goede vlucht, echter weinig indruk.

Voor Michael Storer kan deze Vuelta al niet meer stuk, na ritzeges op Balcón de Alicante en Rincón de la Victoria. Een topsporter streeft echter altijd naar meer en met een dergelijk vormpeil is alles mogelijk. Storer krijgt nog genoeg kansen om een derde (en misschien wel vierde?) etappe te winnen. Wellicht is het donderdag (al)weer prijs voor de Australiër van Team DSM. Storer zal echter wel moeten wegrijden op de laatste klim om een kans te maken op ritwinst, want van zijn daal- en tijdritcapaciteiten en sprint moet hij het niet hebben. Is dit verder ook een etappe voor Nederlander Thymen Arensman?

AG2R Citroën kan ook meerdere troeven uitspelen in de rit van donderdag. We denken spontaan aan Clément Champoussin, de nummer drie van Rincón de la Victoria, en rasaanvaller Geoffrey Bouchard. Maar ook Lilian Calmejane kan wellicht een hoofdrol vertolken in de finale naar Córdoba. De Fransman is in uitstekende doen, werd al vierde op de Picón Blanco en negende in Rincón de la Victoria en weet hoe je een etappe in de Vuelta moet winnen. Ook Gianluca Brambilla, de Italiaan van Trek-Segafredo, noteren we met stip vanwege zijn vinnigheid, aanvalslust en strijdershart.

Een andere ster gaat naar Matteo Trentin, die in het verleden al dergelijke etappes wist te winnen, ook in de Vuelta. In de rit naar Rincón de la Victoria probeerde de Italiaan van UAE Emirates op de verrassing te spelen door al voor de Puerto de Almáchar te demarreren. Dit snode plannetje ging niet door, maar Trentin reed alsnog een goede finale en finishte niet ver buiten de top-10. Het laat zien dat het met de vorm wel snor zit en de finale naar Córdoba is op papier een tikkeltje eenvoudiger, wat Trentin weer in de kaart speelt. Kan hij UAE Emirates de eerste ritzege van deze Vuelta bezorgen?

Mocht er inderdaad een vroege vlucht een vrijgeleide krijgen richting de finish, mogen we ook wat verwachten van Romain Bardet (Team DSM), Jesús Herrada (Cofidis), Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), Luis Léon Sánchez en Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), de onvermoeibare Magnus Cort (EF Education-Nippo), Andreas Kron (Lotto Soudal), Jetse Bol (Burgos-BH), Lawson Craddock (EF Education-Nippo), Mark Padun (Bahrain Victorious) en Quinn Simmons van Trek-Segafredo. Verder is het de vraag of we Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick-Step) nog eens in de aanval zien. En wat met Tom Pidcock?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jan Tratnik

*** Dylan van Baarle, Nick Schultz

** Jhonatan Narváez, Mauri Vansevenant, Romain Bardet

* Lilian Calmejane, Matteo Trentin, Andrea Bagioli, Andreas Kron

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners fietsen donderdag dus van Jaén naar Córdoba. Onderweg komen de renners wat heuvels tegen. Het gebied staat bekend om de bloedverzengende hitte die er in de zomer vaak heerst. Een zwakke noordoostenwind zal het naar het westen fietsende peloton nauwelijks deren. Bij aankomst in Córdoba is het maar liefst 37 à 38 graden en de zon schijnt volop. In de volle zon voelt het aan als ruim boven 40 graden.

De twaalfde etappe is ook woensdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur) en Sporza op Eén (vanaf 15.50 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.