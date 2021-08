Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 11 naar Valdepeñas de Jaén

Het is op papier misschien geen extreem zware bergetappe, maar de elfde rit van de Vuelta a España belooft wel een bijzonder pittige onderneming te worden met meer dan tweeduizend hoogtemeters en twee beklimmingen in de diepe finale. De finishstreep is getrokken op de bijzonder steile slotmuur van Valdepeñas. Vluchters of klassementsrenners? We wikken en wegen de kansen van de grootste kanshebbers!

Parcours

Antequera, de startplaats van de etappe van woensdag, ligt aan de voet van de bergketen El Torcal en El Arco Calizo Chimenea. Ook hier zijn de overblijfselen van de Moorse periode nog goed zichtbaar, met delen van de oude stadsmuren en een Moors kasteel dat op een overhangende rots boven de stad uittorent. In de directe omgeving van Antequera, dat zo’n 40.000 inwoners telt, ligt overigens de zoutwaterlagune Fuente de Piedra, een van de weinige broedplaatsen van de flamingo in Europa.

De renners verzamelen zich aan de rand van het natuurgebied Torcal de Antequera, een relatief klein gebied maar wel een van de meest indrukwekkende kalklandschappen in heel Europa. Dit is het startpunt voor een rit over glooiende wegen in het binnenland van Andalusië, waar het vaak verzengend heet is en de hitte zijn tol kan eisen. Met 2.250 hoogtemeters is dit misschien niet de zwaarste etappe in deze Vuelta, maar toch zal deze rit in de benen kruipen. Het is namelijk nergens écht vlak.

Toch is er maar één beklimming die meetelt voor het bergklassement. Die doemt pas op na goed 115 kilometer, maar ook daarvoor worden er heel wat klimkilometers afgelegd. Onder meer naar het 842 meter hoge dorpje Caserías, om vlak daarna aan de tussensprint te passeren in Alcalá la Real, een stadje ten noordoosten van Granada waar in 2017 nog een Vuelta-etappe van start ging. Nu gaat het echter niet naar de Sierra Nevada, maar trekken de renners richting de Puerto de Locubín.

Dit is een beklimming van tweede categorie en deze dient als voorgerecht, op het hoofdmaal is het nog eventjes wachten. De Puerto de Locubín is een klim van net geen negen kilometer aan ongeveer 5%. Kortom, een loper waar de renners de benen kunnen losfietsen voor de loodzware slotstrook naar het amper 4.000 zielen tellende Valdepeñas de Jaén. Via een snelle afdaling en een lichtjes oplopende kilometer wordt de voet van de Muur van Valdepeñas bereikt en is het zaak om meteen een paar tandjes lichter te stakelen.

In de steile en zeer smalle straten van Valdepeñas de Jaén wacht een ideale aankomst van ongeveer één kilometer voor de muurhagedissen. De weg loopt voor enkele honderden meters loodrecht omhoog en zal heel wat coureurs angst inboezemen. Zeker als de steilste percentages worden aangevat. Op sommige stroken piekt het asfalt tot ver boven de 20%, met een uitschieter van zelfs 28%! Na deze loeisteile passage vlakt het weer wat af, al blijft het vervelend omhoog lopen in de laatste rechte lijn naar de finish.

De Muur van Valdepeñas de Jaen is geen onbekende helling voor de volgers van de Ronde van Spanje. De Vuelta-karavaan kwam al drie keer eerder aan in het dorpje, dat kan pronken met een parochiekerk en een plein met de naam Plaza de la Constitución. In 2010 won Igor Anton hier als eerste renner, een jaar later gevolgd door zijn landgenoot en murenspecialist Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. In 2013 was het respectievelijk Daniel Moreno, eveneens een Spanjaard, die het zegegebaar mocht maken.

Start: 14.15 uur

Finish: tussen 17.21 en 17.40 uur

Afstand: 133,6 kilometer

Igor Antón - foto: Cor Vos Joaquim Rodríguez - foto: Cor Vos Daniel Moreno - foto: Cor Vos

Favorieten

Net als in de etappe van dinsdag verwachten we dat in rit elf een omvangrijke vlucht een vrijgeleide krijgt richting de finish. Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van nieuwe leider Odd Christian Eking, zal een vroege vlucht maar wat graag laten wegrijden. We verwachten vervolgens niet dat ploegen als Jumbo-Visma, Movistar, INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious de hele dag op kop zullen rijden om de etappe te controleren voor een eventuele ritzege. Met de zware slotweek nog voor de boeg, is het beter om in deze fase van de wedstrijd niet met je krachten te smijten.

Voor Wout Poels was het in de eerste Vuelta-week vooral zaak om kopman Mikel Landa zo goed mogelijk uit de problemen te houden. Nu die laatste niet meer serieus meedoet voor het klassement, zal de Limburger wellicht meer ruimte krijgen om op jacht te gaan naar dagsucces. Natuurlijk, Jack Haig staat er nog altijd uitstekend voor in het klassement, maar de etappe naar de Alto de Velefique (gewonnen door Damiano Caruso, een ploegmaat van Poels) liet zien dat het voor een ploeg als Bahrain Victorious mogelijk is om op meerdere fronten mee te doen. Blindstaren op een klassement, dat lijkt de ploeg niet te doen.

En dus zal Poels met interesse hebben gekeken naar de komende overgangsetappes, te beginnen met die naar Valdepeñas de Jaén. Het is toch wel een etappe met een speciale betekenis voor de ervaren klimmer. In 2011 reed Poels eveneens de Vuelta en ook toen finishten de renners op de steile muur met percentages tot 28%. Winnen deed Poels toen niet, maar de renner van toen nog Vacansoleil werd wel bijzonder knap tweede achter murenspecialist Joaquim Rodríguez. Exact tien jaar later krijgt Poels een herkansing en dus zal hij maar wat graag in een kansrijke positie willen beginnen aan de muur van Valdepeñas.

Een andere renner om in de gaten te houden is Romain Bardet. Na een valpartij in de rit naar Albacete kon de Fransman een goed klassement uit zijn hoofd zetten, maar Bardet besloot niet bij de pakken neer te zitten en dus zagen we de renner van Team DSM sindsdien veelvuldig in de aanval. In de rit naar Balcón de Alicante werd hij reeds zesde en Bardet liet zich eveneens opmerken vlak voor de eerste rustdag, in de bergrit naar de Alto de Velefique. Kan hij woensdag wel een gooi doen naar de ritzege? Zijn ploeggenoot Michael Storer won al twee ritten, maar was dinsdag mee in de aanval. Of zien we Storer opnieuw schitteren?

Voor de etappezege kijken we naar renners die over de nodige explosiviteit beschikken. Een renner die voldoet aan het profiel rijdt voor Trek-Segafredo en heet Gianluca Brambilla. De Italiaan besloot zich de afgelopen dagen vooral over zijn landgenoot en klassementskopman Giulio Ciccone te ontfermen, maar de 34-jarige rasaanvaller zal ongetwijfeld wel een keer de ruimte krijgen om persoonlijk succes na te streven. Woensdag, wellicht? Ook Andreas Kron heeft als wapen dat hij snel is aan de meet en een bergje kan opknallen. De Deen van Lotto Soudal probeerde het al eens deze Vuelta. Heeft hij woensdag meer succes?

Van Maximilian Schachmann hebben we nog maar bijzonder weinig gezien in deze Vuelta en dat is toch opvallend voor een man die normaal van februari tot oktober op een hoog niveau koerst. De Duitse kampioen kwam echter al vroeg in de ronde ten val en heeft sindsdien nog geen vuist kunnen maken in de heuvel- en bergetappes. De renner van BORA-hansgrohe heeft op de rustdag echter de tijd gehad om de batterijen weer op te laden en dus verwachten we wel iets van Schachmann in de rit naar Valdepeñas de Jaén. Dinsdag was hij al mee in de aanval, maar moest toen al vrij vroeg passen in de finale.

Bij INEOS Grenadiers is het ook een kwestie van herbronnen, na een pandoering op de flanken van de Alto de Velefique. De kopmannen van de ploeg, Adam Yates, Egan Bernal en Richard Carapaz, kregen allemaal een draai om hun oren van topfavoriet Primož Roglič. Yates en Bernal wisten de schade nog wel te beperken, maar Carapaz kwam zichzelf ongenadig hard tegen en lijkt inmiddels geen factor meer in het algemeen klassement. De Britse formatie zal nu ook wel interesse hebben in één of meerdere dagzeges. Dat zagen we dinsdag al in de rit naar Rincón de la Victoria, toen Bernal en Yates opnieuw tijd verloren.

Dylan van Baarle en Jhonatan Narváez waren dinsdag mee in de vroege ontsnapping. Maar voor woensdag verwachten we het nodige van Tom Pidcock. De Brit is er deze Vuelta nog niet in geslaagd om uit te blinken, maar de Britse wonderboy lijkt wel langzaam naar zijn beste niveau te groeien. Zo zagen we Pidcock bijzonder hard op kop sleuren in de bergrit naar de Alto de Velefique. Met zijn klasse, klimvermogen en explosiviteit krijgt Pidcock woensdag een ideale finish voorgeschoteld. Met zijn pluimgewicht moet de Brit in staat zijn om te schitteren op een steile muur als die van Valdepeñas de Jaén.

We kunnen overigens eenzelfde verhaal afsteken over Narváez, maar de Ecuadoraan heeft ongetwijfeld een jasje uitgedaan na de rit van dinsdag. Toch doen we er goed aan om de explosieve Zuid-Amerikaan niet bij voorbaat af te schrijven. Voor Pavel Sivakov lijkt de finale dan weer een tikkeltje te explosief, al liet de Frans-Russische klimmer eerder in de Vuelta al zien dat het met zijn vorm wel snor zit.

Voor de ritzege kijken we dus naar renners die al wat verder staan in het klassement, goed kunnen klimmen en na een zware wedstrijd beschikken over een venijnige sprint bergop. Dan komen we al snel uit bij Andrea Bagioli, de 22-jarige Italiaan van Deceuninck-Quick-Step. Bagioli begon uitstekend aan deze Ronde van Spanje door in de openingstijdrit de zevende tijd te realiseren, maar wil na tien etappes afzien nu ook wel eindelijk eens een rit winnen. In de zesde etappe naar de Alto de la Montaña de Cullera kwam hij al aardig in de buurt met een derde plaats, achter ritwinnaar Magnus Cort en Primoz Roglic.

Bagioli bleek die dag sterk genoeg om op een bijna twee kilometer lange helling – met stijgingspercentages ver boven de 10% – de klassementsrenners te volgen, om vervolgens zijn vlijmscherpe sprint uit te spelen in de laatste honderden meters. De jongeling heeft specifieke kwaliteiten die goed van pas komen in de etappe van woensdag. Bagioli is bijzonder explosief en gaat bovendien erg goed bergop. Het maakt van de Italiaan een potentiële afmaker op de muur van Valdepeñas. De vraag is alleen of Bagioli al een jasje heeft uitgedaan in de etappe van dinsdag. Toen was hij namelijk al mee in de vroege vlucht en deed hij niet mee om de zege.

Ook zijn ploeggenoten James Knox en Mauri Vansevenant mogen we niet uitvlakken, al was die laatste dinsdag ook al vertegenwoordigd in de vlucht van de dag. Bij AG2R Citroën rekenen ze op Lilian Calmejane, die goed uit de startblokken is geschoten en al vierde werd op de Picón Blanco. Ook Lawson Craddock was de voorbije dagen al bijzonder actief, al is hij vaak ook bijzonder scheutig met zijn inspanningen. Kan de Amerikaan van EF Education-Nippo zich voor één keer bedwingen? Onze laatste ster gaat naar de ervaren Rafal Majka (UAE Emirates), in het verleden al ritwinnaar in de Vuelta.

Andere renners om in de gaten te houden zijn Carlos Verona (Movistar), Mark Padun en de immer onvoorspelbare Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), de Astana-broers Gorka en Ion Izagirre, Sergio Henao (Qhubeka NextHash), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), Joe Dombrowski (UAE Emirates), Lucas Hamilton (Team BikeExchange), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Simon Carr en Magnus Cort (EF Education-Nippo), Picón Blanco-winnaar Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) en Luis Léon Sánchez en Alex Aranburu (Astana-Premier Tech).

Mochten de klassementsrenners onverhoopt gaan strijden om de ritzege, dan is Primož Roglič uiteraard de torenhoge favoriet. Ook Adam Yates, Jack Haig en Giulio Ciccone beschikken over een goede sprint bergop. Voor mannen als Enric Mas, Egan Bernal en Miguel Ángel López zal het wellicht eerder een kwestie zijn van volgen, in de hoop de schade te beperken. Of heeft de Sloveen toch nog last van zijn valpartij in de slotfase van de etappe van dinsdag?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout Poels

*** Tom Pidcock, Romain Bardet

** Carlos Verona, Gianluca Brambilla, Andreas Kron

* Jan Tratnik, Lilian Calmejane, Lawson Craddock, Rafal Majka

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Woensdag trekt de Vuelta het Spaanse binnenland en de heuvels in. De wedstrijd begint in Antequera en de finish ligt in Valdepeñas de Jaén. Er is veel zonneschijn, er ontstaan wat stapelwolken en waarschijnlijk blijft het droog. De wind is zwak uit een zuidwestelijke richting. Dat betekent dat de renners de wind een beetje mee hebben. Geleidelijk rijden de renners de bergen in. Met maxima rond 34 graden zal het flink zweten worden.

De elfde etappe is ook woensdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur) en Sporza op Eén (vanaf 16.00 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.