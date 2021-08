Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 10 naar Rincón de la Victoria 

Daags na de eerste rustdag gaat de Vuelta a España verder met de tiende etappe naar Rincón de la Victoria. De route voert lange tijd langs de Middellandse kust, maar in de volle finale is nog een heuvel van tweede categorie opgenomen. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

Na een heuse bergrit door het zuidelijke gebergte van Spanje, worden in rit tien de vlakkere wegen van Andalusië opgezocht. De rappe mannen moeten zich echter niet rijk rekenen, want in de finale volgt er nog een pittige beklimming van tweede categorie. Maar eerst worden de renners bij elkaar geroepen in Roquetas de Mar, waar de Vuelta drie jaar geleden voor het laatst was. Simon Clarke was in 2018 de renner die als eerste over de streep wist te komen in de populaire vakantiebestemming.

Ditmaal fungeert de kustplaats dus niet als aankomstplek, maar als vertrekpunt voor een 189 kilometer lange onderneming langs de Spaanse zuidkust, met op de achtergrond die imposante Middellandse Zee. Vrijwel de hele dag trekt de route westwaarts over overwegend vlakke wegen, maar vanwege het ‘Spaans vlakke’ karakter komen we aan het einde van de rit toch nog uit op 2.327 hoogtemeters. Verder is het langs de zuidkust altijd oppassen, mits de wind goed staat, voor mogelijke waaiervorming.

De renners koersen echter niet de hele dag langs de kust. Na goed 150 kilometer in het zadel, vlak na het passeren van de tussensprint in Torre del Mar, verlaat het peloton bij Vélez-Málaga de kustweg voor een korte passage door de binnenlanden van Andalusië. Niet veel later komt de enige scherprechter van de dag in beeld: de Puerto de Almáchar (10,9 km aan 5,4%) van tweede categorie. Na wat licht oplopende kilometers begint de weg pas écht te stijgen bij het binnenrijden van het plaatsje Almáchar.

De renners die dan nog kans maken op de ritzege, krijgen in de laatste vijf kilometer van de Puerto de Almáchar percentages van 8% voor hun kiezen. Eenmaal boven op de top van de Almáchar is er nog vijftien kilometer te gaan, grotendeels in dalende lijn, richting het kustplaatsje Rincón de la Victoria. Na een razendsnelle en bochtige finale – zeker in de laatste kilometers zijn er enkele aardige doordraaiers – gaat het via de Calle Los Rosales en de Avenue Colomar naar de N-340a, waar de finishstreep ligt.

Rincón de la Victoria heeft met zijn 50.000 inwoners een connectie met de koers, al kent het stranddorpje geen echte Vuelta-geschiedenis. Het is echter wel de plek waar de Ruta del Sol in de jaren tachtig van de vorige eeuw vaak een tussenstop kende. Strandgangers die toevallig in de buurt zijn van Rincón de la Victoria, doen er goed aan om een wandeling te maken over het strand van La Cala del Moral. Ook een fietstocht langs de kust richting het strand van Rincón is zeker de moeite waard.

Start: 12.47 uur

Finish: tussen 17.17 en 17.45 uur

Afstand: 189 kilometer

Favorieten

Zoals geschreven moeten de rappe mannen zich niet rijk rekenen in de tiende etappe naar Rincón de la Victoria met de pittige beklimming van tweede categorie in de finale: de sprinters zijn later in de ronde weer aan zet. Verschillende scenario’s zijn mogelijk in de rit langs de Middellandse Zee, en de wind kan daarbij weleens een bepalende rol spelen. Bij de start waait de wind in de rug, en dan kan een kopgroep een flinke voorsprong pakken in aanloop naar de Puerto de Almáchar.

Als de koers uiteen wordt geslagen in waaiers, dan begint mogelijk een uitgedund peloton als eerste aan de klim. Op de klim zelf kan zowel een kopgroep als een uitgedund peloton ontploffen. Dan is er nog de technische afdaling. Tot slot kan ook een kleine groep om de zege gaan sprinten.

In de verschillende scenario’s is Michael Matthews een grote kanshebber voor de overwinning. De Australiër van BikeExchange weet als specialist in de voorjaarsklassiekers normaal gezien zijn wel te vinden in de wind. Dat hij goed een heuvel over komt, liet hij in deze Vuelta bijvoorbeeld nog zien in de etappe naar de Alto de la Montaña de Cullera waar hij zesde werd. Bovendien eindigde hij in drie van de vier sprintetappes bij de beste zeven. Met Nick Schultz heeft BikeExchange nog een interessante optie voor deze rit.

Wie ook de kwaliteiten heeft voor de verschillende scenario’s van deze tiende etappe, is Andrea Bagioli. De jonge Italiaan begon de Vuelta uitstekend met de zevende plaats in de openingstijdrit en was vervolgens derde in de rit met aankomst heuvelop op de Alto de la Montaña de Cullera. Bij Deceuninck-Quick-Step rijdt hij bovendien in een ploeg die het waaierrijden tot in de haarvaten beheerst. Wel is het afwachten hoe Bagioli is hersteld van zijn val in de negende rit. Ook is het misschien wel een mooie rit voor zijn ploeggenoot Mauri Vansevenant.

Vergeleken met Matthews en Bagioli heeft Magnus Cort al wél een zege op zak in deze Vuelta. In de rit naar de Alto de la Montaña de Cullera ging de Deense renner van EF Education-Nippo in de aanval en bleef hij op de slotklim Primož Roglič, Andrea Bagioli en alle anderen net voor. Cort kan een klimmetje over en is ook nog eens snel in een kleine groep. In de ploeg hoeft hij in ieder geval geen rekening meer te houden met zijn kopman Hugh Carthy. De Britse klimmer staakte inmiddels de strijd.

Michael Matthews, Andrea Bagioli en Magnus Cort hebben allemaal een vergelijkbaar profiel en dat geldt ook voor Alex Aranburu. De Spanjaard van Astana-Premier Tech won ei zo na de tijdrit op de eerste dag en werd daarna vijfde in Burgos in de eerste sprintetappe. Sindsdien bleven de topresultaten uit. In een ontsnapping is Aranburu echter altijd een gevaarlijke klant en bovendien staat hij als een steengoede daler te boek. Astana-Premier Tech heeft met Omar Fraile, de broers Izagirre en Luis León Sánchez nog meer kanshebbers in de ploeg.

Dat een compact peloton aan de Puerto de Almáchar begint, is een van de scenario’s voor deze tiende rit. De klim is steil genoeg om verschillen tussen de favorieten te creëren en dan zijn de ogen toch vooral op Primož Roglič gericht. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma zal wellicht niet zelf aanvallen, maar mocht de koers toch uitdraaien op een strijd tussen de klassementsrenners dan is Roglič met zijn sprint de voornaamste kanshebber om met de etappezege aan de haal te gaan. Hij won al de openingstijdrit en was zowel op de Alto de la Montaña de Cullera als de Alto de Velefique tweede.

Matteo Trentin is in deze etappe een man om rekening mee te houden in een ontsnapping. We denken dan vooral terug aan de etappe van de Tour de France van 2019 van de Pont du Gard naar Gap, met de Col de la Sentinelle in de finale. Vanuit een omvangrijke vlucht van de dag reed de Italiaanse renner destijds naar de overwinning. In de eerste week van deze Vuelta cijferde Trentin zich vooral weg voor zijn snelle ploeggenoot Juan Sebastián Molano (die inmiddels is afgestapt), maar mogelijk mag hij in deze rit voor zijn eigen kans rijden. Jan Polanc is een andere optie bij UAE Emirates.

Het aantal kanshebbers dat vanuit een vroege vlucht ver kan komen in deze etappe is talrijk. Denk bijvoorbeeld aan de jonge Andreas Kron van Lotto Soudal die op Balcón de Alicante pas in de finale moest capituleren. Of aan Jhonatan Narváez, die deze Vuelta al indruk maakte als helper van Egan Bernal. Als de heuvelspecialist de vrijheid krijgt om voor eigen kans te rijden, is hij een van de favorieten. Maximilian Schachmann staat in het klassement al op grote achterstand en vindt in deze tiende rit een parcours dat voor hem op het lijf is geschreven.

Bij AG2R Citroën zijn Geoffrey Bouchard, Lilian Calmejane en Clément Champoussin interessante namen. Bahrain Victorious heeft veel renners kort geklasseerd staan, maar kan bijvoorbeeld wel Jan Tratnik naar voren schuiven. Jefferson Alveira Cepeda van Caja Rural-Seguros RGA is een man om rekening mee te houden. Bij Cofidis staat Guillaume Martin inmiddels op zo’n danige achterstand dat hij inmiddels aan aanvallen kan gaan denken, net als zijn ploeggenoten Jesús Herrada en Rémy Rochas.

Rudy Molard is bij Groupama-FDJ de man die dit profiel moet aankunnen, net als Odd Christian Eiking bij Intermarché-Wanty-Gobert. Carlos Verona was al weleens in de aanval voor Movistar. Team DSM heeft met Romain Bardet, Thymen Arensman, Chris Hamilton, etappewinnaar Michael Storer en Martijn Tusveld een resem namen voor de ontsnapping. Bij Trek-Segafredo willen we de naam van Gianluca Brambilla nog illustreren. De Italiaan won aan het begin van het seizoen de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Matthews

*** Andrea Bagioli, Magnus Cort

** Alex Aranburu, Primož Roglič, Matteo Trentin

* Omar Fraile, Andreas Kron, Jhonatan Narváez, Maximilian Schachmann

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Bij de start van de kustetappe naar Rincón de la Victoria waait er een stevige oostenwind en is het een graad of 34, schrijft Weeronline. Daarmee hebben de renners de wind in de rug en kunnen we ons klaarmaken voor een vliegende start. Onderweg krijgt het peloton al snel te maken met een zeewind vanaf de Middellandse Zee. De matige zuidoostenwind is geschikt voor waaiervorming en de temperatuur daalt door de zeewind naar een graad of 30.

De tiende etappe is ook dinsdag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 14.50 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.35 uur) en Sporza op Eén (vanaf 16.00 uur). Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.