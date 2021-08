Vuelta 2021: Voorbeschouwing eerste bergetappe naar Picón Blanco

Traditiegetrouw laat de eerste aankomst bergop in de Vuelta a España niet lang op zich wachten . Na een tijdrit en een etappe voor de sprinters komen de klimmers aan hun trekken in etappe drie, die finisht bovenop Picón Blanco. Gaan de mannen die een goed klassement najagen hier de degens kruisen of grijpen de vluchters hun kans? We blikken vooruit op de eerste bergrit.

Parcours

Zowel de start- als finishplaats van de derde etappe zijn een onbeschreven blad in de geschiedenis va de Vuelta. Net als de voorgaande rit wordt gestart in een klein dorpje wat grotendeels rondom een klooster gebouwd is. De ruim 200 kilometer lange etappe wordt op gang geschoten in Santo Domingo de Salos. Ervaring hebben ze er wel met de koers, aangezien de Ronde van Burgos er driemaal startte en één keer finishte.

Nadat het startschot wordt gegeven voor het klooster, staat het peloton een heuvelachtige openingsfase te wachten. De eerste gecategoriseerde beklimming volgt echter pas na 39,2 kilometer: de Puerto del Manquillo (7,2km à 4,3%). Deze beklimming van de derde categorie leidt het peloton de Sierra de la Demanda in, een gebergte ten oosten van Burgos. Veel zullen we van deze bergketen niet zien, want de route koerst regelrecht op het noordelijker gelegen Cantabrische gebergte af.

Het zwaartepunt van de etappe ligt zonder meer in het slot van de rit. Een kleine 15 kilometer voor aanvang van de Picón Blanco moet eerst nog de Alto de Bocos overwonnen worden. Deze beklimming van de derde categorie zal het peloton nog geen angst inboezemen met zijn gemiddelde stijgingspercentage van 6,5% over 2,7 kilometer. Op 7,6 kilometer van de meet barst het klimgeweld echter in alle glorie los. Vanaf hier loopt het wegdek tot aan de meet fors omhoog.

Na 202,8 kilometer en 2661 hoogtemeters ligt de eindstreep getrokken op de top van de Picón Blanco. Bovenop deze beklimming staat een verlaten militaire basis, die het kleine dorpje Espinosa de los Monteros lange tijd van groot belang maakte voor de provincie Burgos. De ruim 1000 jaar oude basis fungeerde als nachtelijke bewakingspost van het voormalig koninkrijk Castilië.

Deze beklimming is nieuw voor de Vuelta, maar is bij wielervolgers bekend uit de Ronde van Burgos waar hij vrijwel ieder jaar wordt opgenomen in het parcours. Onder andere Mikel Landa, Remco Evenepoel en Miguel Ángel Lopez wisten er al eens te winnen. Met 9,3% is het een pittige slotklim, zeker gezien het stijgingspercentage in de laatste 4,5 kilometer zelden onder de 10% terecht komt. De verschillen kunnen hier dus al behoorlijk oplopen.

Starttijd: 12.18

Finishtijd: tussen 17.14 en 17.46

Afstand: 202,8 kilometer

Favorieten

Na een korte openingstijdrit en een relatief vlakke etappe is het op dag drie al flink klimmen geblazen voor de renners. Het zwaartepunt van de etappe ligt zonder meer in het slot van de rit, met de finaleklim naar de verlaten militaire basis van de Picón Blanco. Hier zullen de klassementsrenners voor het eerst de degens kruisen in het Spaanse gebergte. Maar wie deelt de beste tik uit in de strijd om die felbegeerde rode trui?

Aangezien het nog maar dag drie is en de renners mentaal en fysiek nog fris zijn, verwachten we dat de klassementsrenners maandag ‘gewoon’ voor de ritzege zullen strijden. Wie de topfavoriet is voor de dagzege, laat zich niet lang raden. Dat is zonder enige twijfel Primož Roglič. De kopman van Jumbo-Visma is begonnen aan zijn jacht op een derde opeenvolgende Vuelta-zege en zal zijn rivalen al vroeg op achterstand willen zetten. Dat kan zeker op de flanken van de Picón Blanco.

De Sloveen heeft de luxe dat hij niet hoeft aan te vallen op de slotklim. Zoals we inmiddels wel weten beschikt Roglič over een vlijmscherpe sprint bergop. Dit kan zeker van pas komen in de laatste kilometers, mochten de verschillen klein zijn en de favorieten aan elkaar gewaagd zijn. Bergop krijgt de tweevoudige Vuelta-winnaar ondersteuning van onder meer Sam Oomen, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss. Met die laatste dient eveneens rekening gehouden te worden. De Amerikaan won al eens een Vuelta-rit en was dit jaar nog succesvol in de Tour.

Zo vroeg in de Vuelta is Roglič misschien wel geneigd om een ploegmaat een ‘cadeau’ te geven, om zo de teamspirit nog wat te vergroten. Of wil de Sloveen na zijn zege in de openingstijdrit doorgaan op zijn elan en al vroeg in de ronde een tweede ritzege binnenhalen?

De concurrentie is echter stevig en dus zullen Roglič en Jumbo-Visma het zeker niet op een presenteerblaadje krijgen. INEOS Grenadiers begon afgelopen zaterdag met een waar sterrenensemble aan de ronde en heeft voor de etappe van maandag ook meerdere kanshebbers in de gelederen. Richard Carapaz is wellicht de grootste troef: de Ecuadoraan hoopt de goede lijn door te trekken na zijn derde plaats in de Tour de France en de Olympische titel op de weg. Carapaz is met zijn punch en killersinstinct altijd een gevaarlijke klant.

Normaal zetten we Egan Bernal op gelijke voet met Roglič en Carapaz, maar de Colombiaan heeft wellicht nog een paar dagen nodig om zich écht in topvorm te rijden. De winnaar van de jongste Giro d’Italia is zeker niet slecht, getuige zijn vierde plek in de koninginnenrit in de Ronde van Burgos, nu een dikke week geleden. Bernal kwam in de Spaanse voorbereidingskoers echter ook zwaar ten val en dat betekende toch een behoorlijke knauw in zijn voorbereiding richting de Vuelta. Toch mogen we een klasbak als Bernal nooit uitvlakken.

INEOS Grenadiers heeft met Adam Yates overigens nog een derde kandidaat-ritwinnaar in huis. De Brit (die zondag kostbare tijd verloor) kwam, net als Bernal, echter zwaar ten val in de Ronde van Burgos en zal wellicht nog niet tiptop in orde zijn. Ook Pavel Sivakov moet ver kunnen komen namens de Britse formatie, maar zal normaal in een dienende rol koersen. En wat kan Tom Pidcock uitrichten in het Spaanse gebergte? De Britse alleskunner heeft er zelf niet veel geloof in, maar wonderboys als Pidcock spotten wel vaker met wielerwetten. Zijn openingstijdrit verliep niet al te best en in de rit van zondag liet hij het lopen.

In de voorbije Ronde van Burgos kregen de renners ook de klim van de Picón Blanco voorgeschoteld en toen was er een hoofdrol weggelegd voor Mikel Landa. De sierlijke Baskische klimmer van Bahrain Victorious kwam niet als eerste boven, maar wist na een sterke slotfase wel de nodige renners op te rapen en zo als derde de top te passeren. Een goede generale repetitie dus voor Landa, die het van etappes als die van maandag moet hebben om een kans te maken op de eindzege in deze Vuelta a España.

De kopman van Bahrain Victorious, die in aanloop naar de Vuelta de Ronde van Burgos wist te winnen, kent de beklimming van maandag dus als zijn broekzak. In 2017 boekte hij er zelfs een overwinning, toen nog in de kleuren van Team Sky. Zegeviert hij nu in het tenue van Bahrain Victorious? We verwachten ook een andere renner van die ploeg op de voorposten. Mark Padun heeft dit seizoen al mooie dingen laten zien bergop en zal, in tegenstelling tot zijn kopman Landa, minder worden geschaduwd bij een eventuele aanval.

Lees ook: Van oorlogsgebied in Donetsk naar de wereldtop, een portret van Mark Padun.

Ook Romain Bardet zal met vertrouwen uitkijken naar de eerste bergetappe van deze Vuelta. Wat heet, de Fransman kwam in de Ronde van Burgos als eerste renner boven op de Picón Blanco en dit bleek de opmaat naar ritwinst. De kopman van Team DSM heeft dus goede herinneringen aan de slotklim van maandag en zal ook in de Vuelta een gooi willen doen naar de dagzege. Ook Giulio Ciccone, die Trek-Segafredo een goed klassement moet bezorgen in deze Vuelta, kan op een goede dag de etappe winnen.

Onze laatste sterren gaan naar Hugh Carthy, de klassementskopman van EF Education-Nippo, en Movistar-klimmer Miguel Ángel López. Carthy hoopt dit jaar nog beter te doen dan zijn derde plaats in 2020 en met een goede prestatie op de Picón Blanco kan hij zijn ambities kracht bijzetten. In de voorbije Ronde van Burgos was Carthy de man die wist te zegevieren in de koninginnenrit naar Laguinas de Neila. López is dan weer gebrand op sportieve revanche, na een zeer teleurstellende Tour de France.

Er zijn nog wel wat vraagtekens rondom López, maar we moeten niet vergeten dat hij in het verleden al eens wist te winnen op de Picón Blanco. Nu we het toch over Movistar hebben: Enric Mas en Alejandro Valverde kunnen op een goede dag ook ver komen. Mas verwacht in de Vuelta zijn beste niveau te halen en Valverde mag je, ondanks zijn respectabele leeftijd, nooit uitvlakken.

Naast de genoemde kanshebbers zijn er nog heel wat outsiders, zo niet schaduwfavorieten, voor de dagzege. We denken spontaan aan Aleksandr Vlasov, de leider van Astana-Premier Tech. De Russische klimmer kon echter nog niet overtuigen in de Ronde van Burgos. Hij wist zaterdag daarentegen wel een uitstekende tijdrit af te werken. UAE Emirates speelt Rafal Majka en David De la Cruz uit en BORA-hansgrohe rekent op het duo Felix Großschartner-Maximilian Schachmann. En wat mogen we verwachten van James Knox, Andrea Bagioli en Mauri Vansevenant namens Deceuninck-Quick-Step?

AG2R Citroën hoopt een vuist te maken met Geoffrey Bouchard, in het verleden al bergkoning in de Vuelta, en Clément Champoussin. Guillaume Martin en Jesús Herrada moeten het bergop doen voor Cofidis. Intermarché-Wanty-Gobert kan wellicht een mooie ereplaats uit de brand slepen met Louis Meintjes en/of Rein Taaramäe. Binnen de selectie van Team BikeExchange zien we een mix van jeugdig talent (Lucas Hamilton) en ervaren (Mikel Nieve) rotten.

Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) en Rudy Molard (Groupama-FDJ) zijn twee sterke Fransen die op een goede dag kunnen verrassen. Over een mogelijke verrassing gesproken: Alpecin-Fenix-klimmer Jay Vine mag in zijn groterondebuut zijn gang gaan in de bergetappes. In de Ronde van Burgos deed hij al een gooi naar de ritzege in de ultieme bergrit. Kan hij verrassen in zijn eerste Vuelta? En wat kan de afscheidnemende Fabio Aru (Qhubeka NextHash) in de laatste koers uit zijn carrière?

Verder dienen we nog rekening te houden met Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), Simon Carr (EF Education-Nippo), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) en Harm Vanhoucke namens Lotto Soudal.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Richard Carapaz, Hugh Carthy

** Egan Bernal, Mikel Landa, Romain Bardet

* Giulio Ciccone, Mark Padun, Miguel Ángel López, Sepp Kuss

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Ook maandag belooft een zonovergoten dag te worden. De gemiddelde temperatuur zal tegen de middag schommelen rond de 25 graden Celsius, al schuiven er wellicht soms wat wolken voor de zon. Het blijft verder droog en er waait een matige tot zwakke wind vanuit het noorden. In deze regio is het altijd oppassen voor waaiers, al verwachten we nu niet veel actie voor de slotklim.

De derde etappe is vanaf 14.35 uur live te volgen via de Eurosport Player en vanaf 14.50 uur op Eurosport 1. Ook Sporza brengt de laatste grote ronde van het seizoen weer in de huiskamers. De live-uitzending op televisie begint om 15.50 uur op Eén. Daarnaast is de etappe natuurlijk op deze site en onze app te volgen via ons eigen liveblog.