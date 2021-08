Vuelta 2021: UAE Emirates met David De la Cruz en Rafal Majka

UAE Emirates heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Vuelta a España. David De la Cruz mag proberen voort te bouwen op zijn zevende plaats van afgelopen jaar. Ook Rafał Majka maakt deel uit van de ploeg. Juan Sebastián Molano is de sprintkopman in het team.

Na zijn zevende plaats vorig jaar hoopt De la Cruz op een nieuw mooi resultaat in de Vuelta. De Spaanse klimmer kan vertrouwen putten uit de Vuelta a Burgos, waar hij afgelopen week naar de vijfde plaats in het klassement reed. Majka stond in 2015 al zelfs een keer op het podium in de laatste grote ronde van het seizoen. De Pool hoopt in de Vuelta op dezelfde vorm als in de laatste week van de Tour de France, toen hij Tadej Pogačar naar de eindzege hielp.

Voor de sprintetappes rekent UAE Emirates op de snelle benen van Juan Sebastián Molano. De Colombiaan verschijnt met twee etappezeges in de Vuelta a Burgos op zak aan de start van de Vuelta. Met Matteo Trentin heeft de ploeg nog een snelle man in de selectie. Behalve De la Cruz, Majka, Molano en Trentin maken ook Joe Dombrowski, Ryan Gibbons, Rui Oliveira en Jan Polanc deel uit van het team.

Aanvallend koersen

“Voor deze Vuelta streefden we naar een evenwichtige verdeling in de ploeg. We hebben een blok van vier klimmers en een blok van vier sprinters en snelle mannen. Het doel is om aanvallend te koersen”, laat ploegmanager Joxean Fernández weten. “Er zijn jongens die strijd kunnen leveren op de beklimmingen en renners die we van voren kunnen zien in de massasprints, dus we willen in elke etappe competitief zijn.

Wat betreft het klassement, David De la Cruz is een renner die een goede uitslag kan rijden en wordt gesteund om voort te bouwen op zijn zevende plaats van vorig jaar. Het is een ploeg met veel ervaring in de grote ronden en veel etappezeges, dus in de Vuelta willen we daarop voortborduren”, aldus Fernández.

Selectie UAE Emirates voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

David De la Cruz

Joe Dombrowski

Ryan Gibbons

Rafał Majka

Sebastián Molano

Rui Oliveira

Jan Polanc

Matteo Trentin