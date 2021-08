Vuelta 2021: Trek-Segafredo speelt Giulio Ciccone als kopman uit

Trek-Segafredo heeft de acht renners aangekondigd die volgende week aan de start verschijnen van de Vuelta a España. Giulio Ciccone is in de Spaanse ronde de klassementskopman van het Amerikaanse WorldTeam.

Ciccone krijgt met Gianluca Brambilla en Kenny Elissonde twee meesterknechten mee. Voor de bergetappes heeft de Italiaan verder ook Juan Pedro Lopez en Antonio Nibali in de ploeg. Alex Kirsch en Kiel Reijnen zijn voor de vlakke en heuvelachtige etappes opgenomen in de selectie. Quinn Simmons mag zich opmaken voor zijn eerste grote ronde.

“Ciccone verdient al het vertrouwen en alle steun. Voor de eerste keer in zijn carrière begint hij als enige kopman aan een grote ronde en we willen hem daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Als leider tors je een zware verantwoordelijkheid mee, en daarom moet iedere renner van de ploeg het beste van zichzelf geven om hem bij te staan”, aldus ploegleider Gregory Rast.

‘Jumbo-Visma is de referentie’

Yaroslav Popovych, net als Rast ploegleider van Trek-Segafredo in de Vuelta a España, ziet vijf favorieten voor de eindwinst. “Als ik een favoriet moet aanwijzen, zou ik Primož Roglič zeggen. Vanwege zijn kracht en zijn revanchegevoelens die hij na de Tour moet hebben. Jumbo-Visma is de referentie, zijn zijn de ploeg die willen proberen de koers te controleren.”

“Maar ik zie veel kansen om aan te vallen en meerdere renners om hen in problemen te brengen, dus ik voorzie een spannende strijd voor de fans. Overbodig natuurlijk om te zeggen, maar wij willen er staan”, aldus Popovych. “We willen ons laten zien, in de eerste plaats met Ciccone als kopman, maar we hebben genoeg ervaring om de kansen te pakken als die zich voordoen.”

Selectie Trek-Segafredo voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Giulio Ciccone

Gianluca Brambilla

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Juan Pedro Lopez

Antonio Nibali

Kiel Reijnen

Quinn Simmons