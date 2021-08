Vuelta 2021: Scott Thwaites koerst verder ondanks een gebarsten rib

Alpecin-Fenix begon uitstekend aan de Vuelta a España, maar zit voorlopig even in de hoek waar de klappen vallen. Gisteren zag de ploeg Tobias Bayer opgeven na een harde valpartij tijdens de twaalfde etappe. Ook Scott Thwaites was betrokken bij deze crash, maar kon zijn weg wel vervolgen.

De 31-jarige Brit, die uiteindelijk als 156ste over de streep kwam in Córdoba, werd na afloop medisch onderzocht en bleek verwondingen te hebben opgelopen aan zijn linkerarm en rechterdij. Uit nader onderzoek kwam echter ook een barstje in een rib aan het licht. Thwaites kreeg vanochtend echter groen licht om van start te gaan in de dertiende etappe naar Villanueva de la Serena.

De medische staf van Alpecin-Fenix zal de gezondheidssituatie van Thwaites de komende dagen echter goed in de gaten houden, zo laat de ploeg weten via Twitter. De jonge Oostenrijker Bayer hield geen breuken over aan de valpartij, maar heeft wel last van een whiplash.