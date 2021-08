Vuelta 2021: Alpecin-Fenix ziet met Tobias Bayer tweede renner uitvallen

Alpecin-Fenix moet het in de komende etappes van de Vuelta a España stellen zonder Tobias Bayer. De Oostenrijker kwam halverwege de twaalfde etappe hard ten val en bleek niet meer in staat om verder te koersen. Bayer is de zeventiende uitvaller sinds de start in Burgos.

Met nog ongeveer tachtig kilometer te gaan kwamen enkele renners op hoge snelheid ten val in het peloton. De 21-jarige Bayer kon als enige renner zijn weg niet vervolgen en bleef kermend van de pijn liggen. De ronde-arts ontfermde zich al snel over de onfortuinlijke Bayer, die even van de kaart was en last leek te hebben van zijn sleutelbeen.

Eerste grote ronde

Voor de jonge Oostenrijker, die bergop meer dan zijn mannetje staat, komt er dus een vroegtijdig einde aan de eerste grote ronde uit zijn carrière. Bayer was eerder in de ronde nog in de aanval tijdens de bergetappe naar de Picón Blanco. Woensdag werd hij nog knap negentiende op de steile muur van Valdepeñas de Jaén. In het klassement stond Bayer 71ste, op ruim een uur van leider Odd Christian Eiking.

Bayer, die wel de hele tijd bij bewustzijn was, is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. Alpecin-Fenix is nu nog met zes renners in koers, na de eerdere opgave van sprinter en tweevoudige ritwinnaar Jasper Philipsen. De Belg had last van (lichte) koorts en stapte uit voorzorg uit de Vuelta.