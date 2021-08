Vuelta 2021: Romain Bardet is sterkste vluchter op Pico Villuercas

De veertiende rit in de Vuelta is een prooi geworden voor Romain Bardet. De renner van Team DSM toonde zich op de flanken van de Pico Villuercas de sterkste vluchter en bracht zo de zegeteller van zijn ploeg deze ronde op drie. Odd Christian Eiking behield de leiderstrui.



Zaterdag stond er voor de klassementsrenners in de Vuelta weer een bergrit op het programma. Na een aantal rustige dagen liet de slotklim Pico Villuercas (14,5 kilometer aan 6,2%) nog eens zien hoe de verhoudingen echt lagen. Primoz Roglic, Enric Mas en Miguel Angel Lopez streden in deze veertiende etappe niet om de dagzege. Dat zou een vroege vlucht gaan doen die al vroeg op de dag wegreed uit het peloton en een bonus bij elkaar fietste van meer dan elf minuten.

Kopgroep met Pidcock, Bardet en Vanmarcke

Omdat Daniel Navarro, Nicolas Prodhomme, Clement Champoussin, Jay Vine, Jan Tratnik, Jesus Herrada, Jens Keukeleire, Aritz Bagües, Xabier Mikel Azparren, Arnaud Demare, Kevin Geniets, Tom Pidcock, Sep Vanmarcke, Matthew Holmes, Andrey Zeits, Romain Bardet, Dylan Sunderland en Ryan Gibbons totaal ongevaarlijk waren voor het algemeen klassement, stond het peloton dat ook toe. En dus kregen we in de slotfase een koers binnen een koers te zien.

Voor de slotklim was de etappe mat. Het voorspelde vuurwerk op de Puerto Berzocana en de loeisteile Alto Collado de Ballesteros bleef uit in het peloton door het controleren van Jumbo-Visma en door vrees voor de slotklim in de kopgroep.Toch zagen we in de laatste vijftig kilometer alvast drie renners vooraan anticiperen op de Pico Villuercas. Prodhomme, Navarro en Holmes reden weg uit de omvangrijke eerste groep om met een voorsprong aan de laatste klim te beginnen. Daar slaagde alleen Prodhomme in.

Prodhomme begint alleen aan slotklim

Door een lekke band werd Holmes eerst teruggeworpen naar de groep achtervolgers, terwijl Prodhomme en Navarro weer binnen tien kilometer werden teruggepakt. De 24-jarige Fransman viel daarna nog een keer aan en begon uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong aan de 14,5 kilometer lange slotklim.

Prodhomme hield op de flanken van de Pico Villuercas goed stand. Aanvankelijk groeide zijn voorsprong zelfs, ook al zorgde Bardet daarachter voor een schifting met Pidcock, Holmes, Vine, Geniets en Champoussin. Tussen het groepje met Bardet en Prodhomme reed ook nog Zeits, die al vroeg op de beklimming in de tegenaanval was gegaan.

Bardet wint

Op zes kilometer van de meet haalde Bardet dan eindelijk alles uit de kast. Na een flinke demarrage poefte hij het gat met Zeits en Prodhomme dicht. De renner van Team DSM reed vervolgens onbedreigd naar de zege, want zijn voorsprong liep in de kilometers die volgden op naar bijna en minuut. Vine en Herrada gingen nog in de tegenaanval, maar kwamen er niet meer bij. Zij moesten het doen met de plekken twee en drie.

López in de aanval, maar nauwelijks verschillen tussen de favorieten

De favorieten wachtten zaterdag lang met het plaatsen van een aanval. López probeerde het op drie kilometer en leek een groot gat te slaan, maar in de laatste honderden meters zette Roglic de situatie alsnog recht. Aan de meet was het verschil slechts een handvol seconden.