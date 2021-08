Vuelta 2021: Renners krijgen hete tweede week voor de kiezen

De renners in de Vuelta a España mogen zich opmaken voor een hete tweede week. Dat laat Weeronline ons weten. Vooral in het Spaanse binnenland is het een bakoven met maxima van 35-38 graden. Dinsdag rijden de renners nog langs de zuidkust bij temperaturen van 30-35 graden. Door zeewind is kans op waaiervorming.

Dinsdagmiddag staat een kustrit op het programma in de Vuelta. De renners vertrekken in Roquetas de Mar en zetten koers naar Rincón de la Victoria. Bij de start staat er een stevige oostenwind en is het een graad of 34. Dat wordt dus een vliegende start. Onderweg krijgen de renners al snel te maken met een zeewind vanaf de Middellandse zee. De matige zuidoostenwind is geschikt voor waaiervorming en de temperatuur daalt door de zeewind naar een graad of 30.

Woensdag trekt de Vuelta het Spaanse binnenland en de heuvels in. De wedstrijd begint in Antequera en de finish ligt in Valdepeñas de Jaén. Er is veel zonneschijn, er ontstaan wat stapelwolken en waarschijnlijk blijft het droog. De wind is zwak uit een zuidwestelijke richting. Dat betekent dat de renners de wind een beetje mee hebben. Geleidelijk rijden de renners de bergen in. Met maxima rond 34 graden zal het flink zweten worden.

Bakoven van Córdoba

De renners fietsen donderdag van Jaén naar Córdoba. Onderweg komen de renners wat heuvels tegen. Het gebied staat bekend om de bloedverzengende hitte die er in de zomer vaak heerst. Een zwakke noordoostenwind zal het naar het westen fietsende peloton nauwelijks deren. Bij aankomst in Córdoba is het maar liefst 37 à 38 graden en de zon schijnt volop. In de volle zon voelt het aan als ruim boven 40 graden.

Vrijdag voert een lange vlakke etappe de renners van Belmez naar Villanueva de la Serena. Ook deze etappe moeten de wielrenners rekening houden met een brandende zon en hitte. De temperatuur zal de hele etappe rond of boven 35 graden liggen, en dat zijn schaduwtemperaturen! In de brandende zon zal het nog veel warmer aanvoelen. Er staat slechts een zwak windje, dus de verkoeling zal moeten komen van de rijwind.

Ook in de bergen heet en vrij zonnig

Zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus staan pittige bergetappes op het programma. Daarbij is veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Zeer lokaal kunnen deze uitgroeien tot een bui, maar de kans dat zo’n lokale regen- of onweersbui precies de renners in de Vuelta treft is klein. Tropische hitte speelt ook in het weekend de renners in het Spaanse binnenland parten. In de dalen wordt het 33-35 graden. Boven in de bergen is het niet tropisch, maar met temperaturen tussen 25 en 30 graden is het ook daar zeer warm.

Op de rustdag verplaatsen de renners zich naar het noorden van Spanje. Daar kunnen ze volgende week veel aangenamere temperaturen van een graad of 25 tegemoet zien. De kans op buien neemt overigens ook toe en er komt meer bewolking voor, maar de verwachting voor volgende week is nog onzeker.