Vuelta 2021: Dubbelslag voor Rein Taaramäe in eerste bergrit naar Picón Blanco

De eerste bergetappe in de Vuelta a España is gewonnen door Rein Taaramäe. Op de derde dag was de 34-jarige Est van Intermarché-Wanty-Gobert als eerste op de top van de steile Picón Blanco in de regio Burgos. Taaramäe was de beste van een kopgroep die de vrijgeleide kreeg van het peloton, voor Joe Dombrowski en Kenny Elissonde. Omdat Primož Roglič op 1.48 minuut over de finish kwam, is Taaramäe ook de nieuwe klassementsleider.

Jetse Bol mee in de ontsnapping

Na een mislukte poging van Ryan Gibbons wisten acht renners wel weg te rijden uit het peloton. Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Joe Dombrowski (UAE Emirates) reden weg en zij kregen Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Lilian Calmejane (AG2R Citroën) en Jetse Bol (Burgos-BH) achter zich aan. Zij kregen al snel zes minuten voorsprong.

De best geplaatste renner in de kopgroep was Soto, op 29 seconden van rode trui Primož Roglič. De Sloveen zette zijn Jumbo-Visma-ploegmaats op kop van het peloton, maar de Nederlandse ploeg maakte weinig haast. De voorsprong groeide tot boven de negen minuten en daarmee leek Jumbo-Visma de rode trui ‘weg te geven’ aan een van de vroege vluchters.

Naast Soto zagen daardoor ook Bayer (op 33 seconden van Roglič), Calmejane (op 38s), Elissonde (op 1m11s), Amezqueta (op 1m19s), Taaramäe (op 1m28s) en Bol (1m37s) kansen. Dombrowski had al meer dan drie minuten achterstand in het peloton.

Peloton komt laat op gang

Dertig kilometer voor het einde was het verschil nog altijd negen minuten tussen de koplopers en het peloton. Daar ging het tempo vervolgens in de golvende aanloop richting de slotklim wel de hoogte in, omdat alle ploegen hun kopmannen uit de problemen wilden houden.

Het Bahrain Victorious van Mikel Landa was een van die ploegen die het verschil onder de vier minuten bracht. Ondertussen was het Calmejane die dertien kilometer voor de meet wegsprong uit de kopgroep. Hij begon met twintig tellen voorsprong op zijn medevluchters aan de slotklim, het peloton volgde op 3.30 minuut.

Picón Blanco: Strijd op twee fronten

Op die Picón Blanco (7,6 kilometer aan 9,3%) was het meteen alle hens aan dek. Taaramäe bepaalde het tempo in de kopgroep en pakte Calmejane terug. Dat ging te hard voor onder meer Bol, die vroeg loste. Elissonde, Amezqueta, Dombrowski en Calmejane konden het tempo van Taaramäe wel volgen, al kreeg de Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA het snel moeilijk. Calmejane haakte op een steile strook ook af bij een versnelling van Dombrowski.

Dombrowski, Taaramäe en Elissonde bleven daardoor over vooraan. Van die drie was de Est van Intermarché-Wanty-Gobert de sterkste. Op 2,8 kilometer van de finish plaatste hij een demarrage die Elissonde en Dombrowski overboord gooide. Het bleek de beslissende zet van Taaramäe, die de tegenwind en de flinke mist trotseerde en zo zijn Belgische ploeg een ritzege bezorgde in de Vuelta a España.

Tien jaar geleden, in de Vuelta van 2011, won Taaramäe ook al een bergetappe. Toen was hij de beste op Lagos De Somiedo. Dit keer bleef hij Dombrowski (tweede) en Elissonde (derde) voor.

Favorieten kijken vooral naar elkaar

In het peloton plaatste de klimtrein van Bahrain Victorious een eerste versnelling op de Picón Blanco. Na Mark Padun was het aan Wout Poels om het tempo de hoogte in te gooien voor Landa. Dat ging ten koste van onder meer Steven Kruijswijk, bergtruidrager Sepp Kuss en Andrea Bagioli. Een eerste echte aanval kwam van David De la Cruz, maar de Spanjaard van UAE Emirates reed – mede door de tegenwind op de klim – niet ver weg.

Een slecht moment was er voor olympisch kampioen Richard Carapaz, die op drie kilometer van de top in de problemen kwam. Hij kwam nog terug, maar toen het tempo weer opgeschroefd werd ging het weer te hard voor de klimmer uit Ecuador. Adam Yates viel op zijn beurt weer aan in de favorietengroep, maar ook hij kwam niet weg.

Alejandro Valverde voerde in de slotkilometer de favorietengroep aan in dienst van Enric Mas. Hij dunde de groep flink uit en stelde Mas in staat om enkele seconden te pakken in de sprint, voor Miguel Ángel López en Primož Roglič. Onder meer Hugh Carthy en Aleksandr Vlasov verloren wat tijd, al was Carapaz de grote verliezer van alle beoogde topfavorieten.

Taaramäe nieuwe leider

In het algemeen klassement is Rein Taaramäe de nieuwe aanvoerder. Hij heeft 25 seconden voorsprong op Kenny Elissonde en een halve minuut op Primož Roglič, die wel de eerste klassementsrenner is. Enric Mas wist door zijn sprint drie seconden te pakken en hij is nu vijfde in het klassement op 45 tellen van Taaramäe. Achter hem staan Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Giulio Ciccone, Egan Bernal en Mikel Landa. Zij staan binnen veertig seconden van Roglič.