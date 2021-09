Vuelta 2021: Primoz Roglic zet eindzege in de verf met tijdritzege in Santiago de Compostella

Primož Roglič heeft voor de derde keer achter elkaar de Vuelta gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam in de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostella niet meer in de problemen. Sterker nog, hij won de tijdrit met overmacht. Magnus Cort en Thymen Arensman eindigden als tweede en derde.



Slechts 33,8 kilometer scheidde Roglič van zijn derde eindzege in de Ronde van Spanje. Zondagavond had de Sloveen de taak om de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostella zonder kleerscheuren door te komen. Mogelijk had de leider nog een taak: winnen. Het zou de ultieme beloning zijn voor de dominantie van Roglič in de afgelopen drie weken, waarin hij op een enkel valpartijtje na geen enkel moment van zwakte kende.

Voordat de Sloveen om 19.49 uur aan zijn laatste kunstje begon, moesten eerst alle andere renners nog hun Vuelta beëindigen. Met daarbij een aantal coureurs die vooraf in staat werd geacht om het Roglic nog moeilijk te maken. Tijdrijders als Josef Černý, Jan Tratnik, Lawson Craddock en Chad Haga, die weet wat het is om een tijdrit in een grote ronde te winnen.

Černý goed vertrokken, maar Cort en Arensman zijn sneller

Černý vertrok van al deze renners als eerste. Zijn tijd van 45 minuten en 18 seconden was er dan ook om serieus te nemen. Geruime tijd mocht hij daarna zitting nemen in de hot-seat. Ondertussen beten hardrijders als Nico Denz, Nelson Oliveira en Haga hun tanden stuk op de sterke tijd van de Tsjech.

Vueltasensatie Magnus Cort Nielsen slaagde er na een uur dan toch in om zijn tijd te verbeteren. Met 44 minuten en 16 seconden was hij zelfs bijna een minuut sneller. Na Cort kwamen ook Craddock, Jan Polanc en Thymen Arensman er niet aan te pas. Alhoewel Arensman de tijd van de Deen niet verbeterde, moet gezegd worden dat hij een uitmuntende tijdrit reed. Tussen Cort en Černý nestelde hij zich op de voorlopig tweede plaats.

Roglič wint Vuelta

Langzaam maar zeker konden we ons daarna gaan opmaken voor de klassementsrenners. Allen konden niet tippen aan de tijd van Cort en bleven redelijk bij elkaar in de buurt, behalve… Roglič . Al na het eerste tussenpunt werd duidelijk dat hij de tijdrit zou gaan winnen. In Santiago de Compostella boekte hij zijn vierde zege.

Het podium bleef in de afsluitende tijdrit intact. Grote winnaar bij de klassementsrenners bleek David de la Cruz, die nog een sprong maakte van negen nar zeven.