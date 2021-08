Vuelta 2021: Nieuwe ritzege Storer na monstervlucht, Eiking neemt rood over van Roglic

De tiende etappe van de Vuelta a España is gewonnen door Michael Storer. Voor de Australiër van Team DSM is het zijn tweede ritzege deze ronde. Een monstervlucht van ruim dertig renners kreeg de ruimte en mocht strijden om de ritzege en de rode trui. Primož Roglič en Jumbo-Visma gaven de kopgroep namelijk meer dan dertien minuten cadeau. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) is de nieuwe klassementsleider.

De openingsfase ging in razende vaart. Mede door de stevige wind in de rug duurde het lang vooraleer de kopgroep van de dag ontstond. De etappe trok langs de Middellandse zuidkust en was op papier behoorlijk vlak, maar toch lagen er flink wat hoogtemeters op de route. Op een van die lastige stukken was het dat de vlucht van de dag ontstond. Dat gebeurde na bijna twee uur (!) koers aan een gemiddelde snelheid van meer dan 48 kilometer per uur.

Eiking virtueel in de rode leiderstrui

n totaal reden 31 renners weg, waarvan Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) de best geplaatst was op 9.10 minuut van de rode trui van Jumbo-Visma. De ploeg van Primož Roglič had zelf geen renners meegestuurd en controleerde de vlucht. De kopgroep reed al snel meer dan vijf minuten weg van het peloton en die voorsprong groeide zienderogen, omdat Jumbo-Visma geen haast maakte. Vijftig kilometer voor de finish kroop het verschil boven de negen minuten en nam Eiking virtueel de leiding over in het klassement.

De kopgroep van de dag: Geoffrey Bouchard, Lilian Calmejane, Clément Champoussin (AG2R Citroën), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu, Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech), Cesare Benedetti, Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), Jonathan Lastra, Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Guillaume Martin, Jesús Herrada (Cofidis), Andrea Bagioli, Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Lawson Craddock, Jens Keukeleire, Magnus Cort (EF Education-Nippo), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Jhonatan Narváez, Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Damien Howson, Nick Schultz (BikeExchange), Thymen Arensman, Michael Storer, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rui Oliveira en Matteo Trentin (UAE Emirates).

Het peloton nam in aanloop naar de lastige finale een heuse snipperdag. De voorsprong van de kopgroep liep op tot boven de dertien minuten, maar dat was de max voor Jumbo-Visma. De grootste uitdager van de virtuele leider Eiking was Guillaume Martin, die in het klassement 29 seconden achterstand had op de Noor. In de zware finale op de Puerto de Almáchar (10,9 km aan 5,4%) gingen zij uitmaken wie de rode trui mocht overnemen van Roglič. Op die klim waren de laatste vijf kilometer het steilst, met gemiddelde percentages tot 8%.

Storer een klasse apart op de Puerto de Almáchar

Nog door die klim wisten Trentin, Herrada, De Tier en Aranburu weg te rijden uit de kopgroep. Zij begonnen met vijftien seconden voorsprong aan de Puerto de Almáchar. De eerste aanval van achteruit kwam van Storer, Bagioli en Craddock, maar dat was niet de beslissende move omdat alles weer bij elkaar kwam. Oliveira was de volgende die het probeerde. Achter hem was het EF Education-First dat de controle in handen nam in dienst van de rappe Cort.

In de steile slotfase van de klim waren het namelijk de klimmers die het initiatief namen. Een sterke Storer, die de rit naar Balcón de Alicante reeds wist te winnen, sprong drie kilometer onder de top weg en had al gauw een halve minuut te pakken. Die voorsprong op de eerste achtervolgers breidde hij alsmaar verder uit. In die achtervolgende groep was er een strijd in de strijd, want Martin probeerde Eiking te lossen, maar de Noor week geen meter van het achterwiel van de Fransman.

Storer kwam uiteindelijk met een ruime halve minuut voorsprong over de top van de Puerto de Almáchar. De achtervolgende groep bestond daar uit Bouchard, Champoussin, Martin, Vansevenant, Van Baarle, Eiking, Schultz en Elissonde. De laatste vijftien kilometer gingen in grotendeels dalende lijn richting de aankomst in Rincón de la Victoria. In die afdaling verdedigde Storer zijn voorsprong met verve, waardoor hij zijn tweede ritzege van deze Vuelta mocht vieren.

Eiking, Vansevenant, Champoussin en Van Baarle wisten in de afdaling weg te rijden uit de groep met Guillaume Martin. Zij kwamen nog tot op twintig seconden van Storer, maar dat was te laat om nog mee te doen om de ritzege. Vansevenant won de sprint om de tweede plaats, voor Champoussin en Van Baarle. Eiking bolde over de finish als vijfde, maar mocht wel de rode trui in ontvangst nemen na afloop.

Strijd der favorieten: Roglič demarreert, maar valt

Bij de favorieten was het Movistar dat het tempo opschroefde op de klim. Mikel Landa had andermaal een slechte dag: hij moest nog voor het zware deel van de Puerto de Almáchar lossen. De eerste demarrage daar kwam van een opvallende renner: Roglič koos namelijk zelf de aanval en daarmee reed hij de favorietengroep uit elkaar. Hij dwong Movistar daarmee tot achtervolgen.

Miguel Ángel López, Enric Mas, Jack Haig en Sepp Kuss wisten onder meer Egan Bernal en Adam Yates te lossen, maar kwamen niet dichter op Roglič. De Sloveen wilde even zien wie de beste van de klassementsrenners was. Met achttien seconden voorsprong kwam hij over de top op de drie achtervolgers, waar Kuss was afgehaakt. In de snelle afdaling ging het echter mis voor Roglič, die te veel risico nam en onderuit schoof. Hij zat rap weer op de fiets en kon weer aanhaken in de groep-Mas.

In het laatste deel van de afzink wisten Kuss, Vlasov en Großschartner de aansluiting te maken bij het viertal met Roglič, Mas, López en Haig. Zij probeerden de groep met onder meer Bernal, Yates, Meintjes, De la Cruz en Majka op achterstand te rijden. Dat lukte, want het verschil aan de finish was ruim een halve minuut.

Eiking nieuwe leider in het klassement

Odd Christian Eiking is de nieuwe klassementsleider. Hij is de tweede Noor die dat flikt in de Vuelta, na Thor Hushovd in 2006. Eerder deze Vuelta droeg ook Eikings ploegmaat Rein Taaramäe ook al enkele dagen het rood. Guillaume Martin volgt op 58 seconden als nummer twee en Primož Roglič is derde op 2.17 minuut.