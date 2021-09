Vuelta 2021: Mikel Landa en Itamar Einhorn knijpen in de remmen

Mikel Landa en Itamar Einhorn zullen de Vuelta a España niet uitrijden. De Baskische klimmer besloot nog voor de slotklim van Lagos de Covadonga in de remmen te knijpen en ook sprinter Einhorn wist de finish niet te bereiken.

Eerder op de dag zagen we Landa nog in de aanval. De Spanjaard wist op de eerste passage van La Collada Llomena nog naar de kopgroep te springen, maar de omvangrijke vlucht met onder meer Landa, Michael Storer en Jay Vine kreeg alleen geen ruimte van de mannen van Jumbo-Visma. Landa werd opnieuw ingerekend en moest vervolgens al snel lossen op de voorlaatste klim van de dag.

Teleurstellende ronde

De 31-jarige Spanjaard zag het vervolgens niet meer zitten om nog naar de streep te rijden en besloot nog voor de slotklim af te draaien. Landa werd voor de start van de Vuelta nog gezien als een van de favorieten voor de eindzege, zeker na zijn overwinning in de Ronde van Burgos. Na een goed begin zakte de klimmer, na enkele mindere dagen, echter ver weg in het algemeen klassement.

“Ik had na de Giro amper tijd om te herstellen. Ik zat vrijwel meteen weer op de fiets, in de hoop mijn vorm niet te verliezen. Twee maanden geleden dacht ik dat het onmogelijk was om voor een goed klassement te strijden, maar ik behield het vertrouwen en wilde het wel proberen. Nu blijkt het toch te optimistisch. Of ik nu gefrustreerd ben? Toch wel een beetje, daar ga ik niet over liegen. Het is een moeilijk seizoen geweest”, liet Landa een week geleden nog weten.