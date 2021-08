Mikel Landa: “Het is na de Giro d’Italia meer lijden dan genieten”

Mikel Landa leek net op tijd klaar voor de Vuelta a España. Na zijn eindzege in de Ronde van Burgos waren de verwachtingen zelfs hooggespannen, maar de Spanjaard van Bahrain Victorious lijkt na de eerste Vuelta-week al uitgeschakeld voor een goed klassement. “En dat is gezien mijn voorbereiding eigenlijk niet zo gek”, laat hij weten in gesprek met RTVE.

De 31-jarige Landa was in de eerste bergetappe, met aankomst op de Picón Blanco, nog wel in staat om de betere klimmers te volgen. De sierlijke klimmer hoopte vervolgens in de Vuelta te groeien, maar de kopman van Bahrain Victorious kreeg vervolgens meerdere tikken te verwerken. Afgelopen zondag volgde de grootste uppercut in de bergetappe naar de Alto de Velefique: Landa moest al vroeg passen en verloor vier minuten op rodetruidrager Primoz Roglic.

Landa probeerde op de rustdag de vinger op de zere plek te leggen. “Als ik nu de balans opmaak, moet ik tot de conclusie komen dat het een moeilijke opgave is om na mijn val in de Giro voor een goed klassement te gaan in de Vuelta. Ik wist weliswaar de Ronde van Burgos te winnen, maar ik kende niet de beste voorbereiding richting de Vuelta. Verder heb ik drie dagen afgezien in de hitte… Het is een combinatie van factoren.”

Race tegen de klok

De trotse Bask voerde naar eigen zeggen een race tegen de klok om topfit aan de start te staan van zijn thuisronde. “Ik had na de Giro amper tijd om te herstellen. Ik zat vrijwel meteen weer op de fiets, in de hoop mijn vorm niet te verliezen. Twee maanden geleden dacht ik dat het onmogelijk was om voor een goed klassement te strijden, maar ik behield het vertrouwen en wilde het wel proberen. Nu blijkt het toch te optimistisch.”

Het wielerseizoen 2021 is er voorlopig een om snel te vergeten voor Landa. “Of ik nu gefrustreerd ben? Toch wel een beetje, daar ga ik niet over liegen. Het is een moeilijk seizoen geweest. Ik heb de eerste maanden veel moeten opofferen om goed aan de start te verschijnen van de Giro. En dan val je na vijf etappes letterlijk uit de wedstrijd… Sindsdien is het meer lijden dan genieten. Soms komt het door pech, maar ik heb af en toe ook mijn kansen niet gegrepen.”

Klassementsambities met Haig

De vraag is nu of Landa in de tweede en derde Vuelta-week nog op jacht gaat naar een ritzege. Zijn ploeg Bahrain Victorious denkt nog altijd aan een goed klassement, maar nu met Jack Haig, die na negen etappes keurig vierde staat in het algemeen klassement. Landa: “We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen met Jack en ook Gino (Mäder) doet het heel erg goed. Ik kijk niet meer naar het podium, dat is niet meer mogelijk. Dan denk ik eerder nog aan een etappezege.”