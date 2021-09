Vuelta 2021: Michael Storer gaat bergklassement winnen

Michael Storer is de bergkoning van deze Vuelta. De Australiër van Team DSM sprokkelde zaterdag nog de nodige bergpunten en is met alleen nog een tijdrit te gaan niet meer in te halen. Als de tweevoudig ritwinnaar zondag binnen de tijdslimiet finisht, wint hij het bergklassement.

Voor aanvang van de twintigste rit kon Storer nog worden bijgehaald door Primož Roglič en door ploeggenoot Romain Bardet. Met Bardet kwam Storer uiteindelijk in de kopgroep terecht en een gevecht om de bollen tussen twee ploeggenoten leek mogelijk, maar al snel werd duidelijk dat de Fransman de punten aan zijn collega liet.

Storer behaalde in totaal 81 bergpunten. Dat zijn er 19 meer dan Bardet en 29 meer dan Roglič. Vorig jaar won Guillaume Martin de bergtrui.