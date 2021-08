Vuelta 2021: Lichte koorts noopt Jasper Philipsen tot opgave

De Vuelta a España verliest met Jasper Philipsen een smaakmaker voor de komende sprintetappes. De Belg van Alpecin-Fenix kampt met lichte koorts en dus is er besloten om hem uit de ronde te halen. Philipsen won eerder in de ronde nog met verve in Burgos en Albacete.

De beslissing om de 23-jarige sprinter uit de Vuelta te halen, is genomen na overleg tussen de ploegleiding, de medische- en de technische staf. Alpecin-Fenix wil geen enkel risico nemen met het oog op de resterende koersmaanden. Voor Philipsen komt er zo op een abrupte manier een einde aan een succesvolle Ronde van Spanje.

De sprinttroef van Alpecin-Fenix wist op de tweede dag al een sprintetappe te winnen met aankomst in Burgos. Ook in Albacete was het raak voor de Belg, na opnieuw een duel met Fabio Jakobsen. Verder werd Philipsen nog derde in de achtste etappe richting La Manga del Mar Menor, achter Jakobsen en Alberto Dainese, en negende in de rit met finish in Molina de Aragón.

Latere doelen

De eerstvolgende koers van Philipsen, die nog altijd volop meedeed voor de groene puntentrui, is normaal gesproken Eschborn-Frankfurt. Ook hoopt hij in het najaar nog deel te nemen aan Parijs-Roubaix en heeft hij een kruisje gezet achter Parijs-Tours. Philipsen denkt ook nadrukkelijk aan het WK in eigen land. “Of ik dan een dienende rol zou krijgen of eerder een joker ben: ik zou het in beide gevallen mooi vinden om erbij te zijn”, liet hij onlangs weten.