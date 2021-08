Jasper Philipsen droomt ‘als joker of knecht’ van WK in eigen land

Jasper Philipsen kan nu al terugkijken op een uitstekende Vuelta a España en de Spaanse ronde is nog niet ten einde, maar toch zit de sprinter van Alpecin-Fenix al stiekem met het WK in zijn hoofd. Philipsen hoopt er straks bij te zijn in eigen land, maar is tegelijkertijd realistisch. “Ik denk dat het nog nooit zo moeilijk is geweest om in de selectie te geraken”, citeert Het Laatste Nieuws.

De wegrit in en om Leuven, een ‘parcours voor de Flandriens’, is op maat van de klassiekerrenners. De sterke en snelle Philipsen hoopt er in september bij te zijn in Leuven, maar stelt zich ook bescheiden op. “Wout van Aert staat qua klasse boven iedereen. Het is duidelijk dat hij het volledige kopmanschap verdient. Of ik dan een dienende rol zou krijgen of eerder een joker ben: ik zou het in beide gevallen mooi vinden om erbij te zijn. En ben ik er niet bij, dan is dat geen drama.”

“Als ik mag meedoen, is het aan de bondscoach (Sven Vanthourenhout, red.) om mijn rol in te vullen. Ik zou er heel graag bij zijn, om te zien hoe ver ik geraak. Ik heb via WhatsApp al contact gehad met de bondscoach, maar het is nog niet concreet.” Eerst hoopt Philipsen de Vuelta tot een goed einde te brengen, om vervolgens nog te scoren in de eendagskoers Eschborn-Frankfurt. Hij wil in het najaar ook nog deelnemen aan Parijs-Roubaix en Parijs-Tours.

Duels met Fabio Jakobsen

In de Ronde van Spanje was de 23-jarige Philipsen al de beste in de etappes naar Burgos en Albacete, maar hij is zeker niet van plan om op zijn lauweren te rusten. “Ik ga de komende dagen niet op mijn luie gat zitten. Het zal alleen niet evident worden. Er komen niet veel kansen meer voor de sprinters. Nog twee ritten, denk ik, misschien drie”, denkt Philipsen, die de voorbije etappes meerdere duels heeft uitgevochten met een andere topsprinter: Fabio Jakobsen.

De Nederlandse sprinttroef van Deceuninck-Quick-Step heeft ook al twee etappezeges achter zijn naam staan. Maar wie is nu de beste sprinter in deze Vuelta? Philipsen: “De omstandigheden bepalen veel. We hebben het allebei al goed gedaan, maar we hebben ook al foutjes gemaakt. Minder goed timen, minder goed positioneren. En dan win je niet. Het zit in de details. Ik denk dat Jakobsen iets meer de pure sprinter is, terwijl ik iets makkelijker een bergje verteer.”