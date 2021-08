Vuelta 2021: Johan Jacobs breekt schouderblad en rib en loopt klaplong op bij val

Johan Jacobs zit voorlopig in de lappenmand. Bij zijn val in de negende etappe van de Vuelta a España brak de Zwitserse renner van Movistar namelijk zijn rechterschouderblad en een rib. Ook liep hij een klaplong op.

Jacobs was deze Vuelta bezig aan zijn eerste grote ronde, waar hij een van de helpers was voor Enric Mas, Miguel Ángel López en Alejandro Valverde. Na de opgave van Valverde vrijdag had hij nog maar twee leiders om voor te werken.

In de negende rit naar de Alto de Velefique kwam de 24-jarige renner, zoon van een Belgische vader en een Zwitserse moeder, echter ten val tegen een vangrail, waardoor hij de strijd moest staken. Vandaag deelde Movistar de ernst van zijn blessures mede.

We're keeping our team-mate @johanjacbs in our minds as he had to stay overnight in an Almería hospital following his crash on @lavuelta stage 9.

The Swiss youngster sustained fractures to his right shoulder blade and one of his ribs, as well as a pneumothorax. Get well soon 😟 pic.twitter.com/bwbT8fEyRH

— Movistar Team (@Movistar_Team) August 23, 2021