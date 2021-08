Vuelta 2021: Jarige Fabio Jakobsen boekt derde ritzege

De zestiende etappe van de Vuelta a España 2021 is gewonnen door Fabio Jakobsen. Na een verraderlijke rit van 180 kilometer was de Nederlandse kopman van Deceuninck-Quick-Step als eerste aan de finish in Santa Cruz de Bezana, een badplaats aan de Cantabrische kust. Hij versloeg Jordi Meeus en Matteo Trentin. Odd Christian Eiking blijft de klassementsleider.

Jetse Bol mee in de ontsnapping

Vroeg in de rit was er meteen schrik voor Guillaume Martin en Enric Mas. Zij waren betrokken bij een valpartij. De Fransman en de Spanjaard kwamen met de schrik vrij en konden snel terug aansluiten bij het peloton. Giulio Ciccone lag er ook bij, had wat meer problemen en kreeg ook medische hulp. Ondertussen waren vijf renners weggereden: Stan Dewulf (AG2R Citroën), Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) en Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi).

Die vijfde renner kwam later aansluiten. Jetse Bol miste de eerste slag, maar wist met succes de oversteek te maken. Het vijftal aan kop kreeg ruim twee minuten voorsprong van het peloton, waar Deceuninck-Quick-Step, Groupama-FDJ en Team DSM de achtervolging leidden. Zij hielden het verschil met Bol en co rond de anderhalve minuut.

Omdat de voorsprong zo minimaal was, zag Lotto Soudal kans om op de Alto de Hijas van derde categorie de sprong te maken. Harm Vanhoucke en Maxim Van Gils zetten een duo-aanval op gang. Vanhoucke was de sterkste van de twee en wist na de afdaling aan te sluiten bij de vijf koplopers. Het peloton gaf de zes een voorsprong van twee minuten, maar die liep snel terug op de tweede serieuze klim van de dag: de Alto de San Cipriano van derde categorie.

Trentin probeert Jakobsen te lossen

Het was UAE Emirates dat het gaspedaal flink intrapte op die korte klim. Het peloton brak meteen in meerdere stukken en Fabio Jakobsen moest lossen. Dat was een van de redenen waarom Matteo Trentin zijn mannen op kop zette. Met 35 seconden voorsprong op de groep-Jakobsen kwam het peloton over de top, maar de sprinter had een groot deel van Deceuninck-Quick-Step mee. De Belgische ploeg wist binnen vijf kilometer de aansluiting weer te maken met het peloton.

Desondanks bleef UAE Emirates het tempo bepalen, maar daar hield de formatie op 30 kilometer van de finish mee op. Het waren vervolgens de sprintersploegen die het heft weer in handen namen, maar de zes koplopers lieten zich niet zomaar inrekenen. Het leverde Bol de prijs voor de strijdlust op. In de finale lagen nog wel de nodige pukkeltjes, telkens van ongeveer een kilometer lang aan 5 à 7%. Bol reed op een van die klimmetjes nog de kopgroep uit elkaar, maar het peloton zat ze daar (tien kilometer voor de meet) al op de hielen.

Chaotische finale; feest voor Jakobsen

Dewulf hield het langst stand van alle vroege vluchters. Met 20 seconden voorsprong begon de Belg van AG2R Citroën aan de laatste acht kilometer, maar het jagende peloton greep hem op vier kilometer van de meet. Vervolgens was het aan de treintjes van de rappe mannen in de bochtige finale richting Santa Cruz de Bezana, met onder meer BORA-hansgrohe en Groupama-FDJ.

Twee kilometer voor de meet kwam de trein van Deceuninck-Quick-Step in alle nervositeit naar voren. In de technische slotfase werd Jakobsen goed van voren gehouden, waarna hij in het wiel van Jordi Meeus de laatste rechte lijn opdraaide. Met enkele ferme pedaalslagen wist de vandaag jarige Jakobsen vervolgens de Belg op meer dan een fietslengte te sprinten en zijn derde etappezege op te eisen. Meeus wist nog tweede te worden, voor Trentin en Matthews.