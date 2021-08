Team DSM heeft de selectie voor de Vuelta a España moeten aanpassen. Jai Hindley is niet volledig hersteld van zijn zadelprobleem waardoor hij eerder dit seizoen moest opgeven in de Giro d’Italia. Daardoor wil de Duitse ploeg niet het risico nemen met de Australiër. Zijn landgenoot Chris Hamilton is opgeroepen als vervanger.

Dit bericht wordt aangevuld.