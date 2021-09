Vuelta 2021: Indrukwekkende Roglic grijpt de macht in bergrit naar Lagos de Covadonga

Kennen we na zeventien etappes al de eindwinnaar van de Vuelta a España 2021? Primož Roglič deed vandaag in elk geval uitstekende zaken met het oog op een derde eindzege. De Sloveen van Jumbo-Visma won vandaag met groot machtsvertoon de bergetappe naar Lagos de Covadonga, na een lange vlucht met tegenstrever Egan Bernal, en is de nieuwe leider.

Eindelijk! In de tweede week van de Vuelta a España konden de favorieten voor de eindzege zich nog enigszins verstoppen, maar vandaag gingen mannen als Primož Roglič, Enric Mas en Egan Bernal met de billen bloot. De zeventiende etappe voerde namelijk door het gebergte van Asturië, met onderweg de Alto de Hortiguera, een dubbele beklimming van La Collada Llomena en als pittig nagerecht de iconische slotklim naar de meren van Covadonga. Op deze 12,5 kilometer lange klim, met stijgingspercentages tot 16%, konden de favorieten elkaar naar hartenlust bestoken.

Diverse schermutselingen

Met Odd Christian Eiking nog altijd in de rode leiderstrui, vertrok het peloton rond het middaguur uit het kleine dorpje Unquera voor de officiële start van deze 185,8 kilometer lange sleuteletappe. De eerste aanval van de dag kwam op naam van Arnaud Démare, Olivier Le Gac, Cesare Benedetti, Pelayo Sanchez, Dylan Sunderland en Mauri Vansevenant. Deze zes koplopers reden enige tijd voor het peloton uit, maar werden nog voor de eerste klim van de dag weer ingerekend. Het was echter niet lang wachten op een volgende vluchtpoging van een achttal renners.

Dit keer kozen tweevoudig ritwinnaar Michael Storer, Mark Padun, Kévin Geniets, Joe Dombrowski, Andreas Kron, Alexander Krieger, Damien Howson en Bert-Jan Lindeman het ruime sop net voor het opdraaien van de Alto de Hortiguera (5,3 km aan 4,7%) van derde categorie. Ook deze vlucht was geen lang leven beschoren, want nog voor de top van de Hortiguera was er opnieuw sprake van een hergroepering. Op de top van deze klim kwam Jan Polanc als eerste boven, voor Damiano Caruso en Romain Bardet. Die laatste twee waren ook vandaag weer verwikkeld in een fikse strijd om de bergtrui.

Wedstrijd ontploft op de flanken van La Collada Llomena

In het eerste koersuur (aan ruim 50 kilometer per uur) werd er slag om slinger gedemarreerd, maar zonder resultaat. Toch bleven de renners het proberen en kregen de klassementsmannen geen tijd om op adem te komen. Op de steilste stroken van La Collada Llomena, de tweede klim op de route, reed andermaal een omvangrijke kopgroep weg met erkende klimmers als Michael Storer, Fabio Aru, David De la Cruz, Mikel Nieve, Jay Vine en Sergio Henao. Ook Dylan van Baarle was erg bedrijvig namens INEOS Grenadiers. Deze vlucht van veertien renners kreeg wat meer bewegingsvrijheid van het flink uitgedunde peloton.

Vlak onder de top van La Collada Llomena probeerde Mikel Landa nog de oversteek te maken vanuit het peloton. De sierlijke klimmer van Bahrain Victorious, die al lang en breed is uitgeschakeld voor het algemeen klassement, maakte voor het eerst in deze Vuelta indruk door met hulp van een ploeggenoot anderhalve minuut dicht te rijden en de vlucht bij te halen. Landa kwam net voor bergsprint aansluiten, die werd gewonnen door Vuelta-revelatie Storer. De groep der favorieten, aangevoerd door de mannen van Jumbo-Visma, volgde op de top op goed anderhalve minuut.

Bernal houdt woord, rodetruidrager Eiking past

De vlucht van de dag leek vertrokken, maar Jumbo-Visma dacht daar duidelijk anders over. De formatie van Roglič bleef een strak tempo ontwikkelen in de vallei richting de tweede passage van La Collada Llomena en wist zo de omvangrijke kopgroep weer bij te halen. Alleen Olivier Le Gac reed op dat moment, met nog goed zeventig kilometer te gaan, nog vooruit. De Fransman was bezig aan een dappere solo, maar was tegelijkertijd een ideaal mikpunt voor de eerste groep. Plots zagen we de mannen van INEOS Grenadiers naar voren schieten: Egan Bernal en Adam Yates hadden duidelijk plannen.

Door het tempo van Tom Pidcock, Dylan van Baarle en Pavel Sivakov werd de groep der favorieten stevig uitgedund, met als eerste slachtoffer Odd Christian Eiking. Voor de Noorse rodetruidrager ging het duidelijk te hard en dus kregen we na de etappe van vandaag een andere leider. Met nog goed vijf kilometer te klimmen was het werk van Sivakov gedaan en zagen we een eerste tempoversnelling van Bernal. De nummer zeven in de voorlopige stand kreeg het gezelschap van niemand minder dan Roglič, maar de mannen van Movistar bleven zitten en waren plots op achtervolgen aangewezen.

Bernal en Roglič met de vlucht vooruit

Een ontketende Bernal en een goed volgende Roglič reden al snel driekwart minuut weg van een achtervolgende groep, waar Wout Poels en Gino Mäder van Bahrain Victorious de schade probeerden te beperken in dienst van hun kopman Jack Haig. In deze groep zagen we ook nog de Movistar-tandem Mas en López, Felix Großschartner, Sepp Kuss, Guillaume Martin, De la Cruz en Meintjes. Op iets minder dan twee minuten van de kop van de koers probeerde Eiking in alle macht de schade te beperken. De Noor deed dit zeker niet onverdienstelijk, maar was inmiddels wel virtueel leider af.

Bernal en Roglič begonnen met een veertigtal seconden aan de natte en daardoor extra verraderlijke afdaling van La Collada Llomena. De Colombiaan en Sloveen waren begonnen aan een dappere, maar tegelijkertijd ook zeer ambitieuze raid, aangezien de renners nog meer dan vijftig kilometers moesten afleggen richting de streep. Bernal schuwde de risico’s echter niet, schatte een bocht verkeerd, maar bleef overeind. In de achtergrond hadden Aleksandr Vlasov en Eiking minder geluk. Beide renners kwamen ten val in de afzink van La Collada Llomena, maar konden hun weg wel weer vervolgen.

Ontketende Roglič gaat alleen verder

Helemaal vooraan reden Bernal en Roglič om beurten op kop om de voorsprong op de achtervolgende groep verder uit te breiden. In de tweede groep deed Bahrain Victorious er alles aan om het verschil binnen de perken te houden, maar de twee koplopers begonnen toch met een bonus van anderhalve minuut aan de slotklim van Lagos de Covadonga. Het was vervolgens wachten op een nieuwe plottwist. Roglič en Bernal bleven gebroederlijk bij elkaar, terwijl een sterke Poels voor een strak tempo zorgde in de achtervolgende groep. Dit bleek funest voor Martin, de nummer twee in het klassement, die moest afhaken.

Met het naderen van de streep begon Bernal steeds meer grimassen te trekken, terwijl Roglič nog altijd stoïcijns voor zich uitkeek. Het bleek een teken aan de wand, want met nog zeven kilometer te gaan reed de Sloveen weg van zijn schokschouderende Colombiaanse tegenstrever. Een vlotjes pedalerende Roglič reed in een vloek en een zucht een minuut weg van Bernal, die nog zijn best moest doen om de opkomende achtervolgers van zich af te houden. In de tweede groep zagen we eerst een versnelling van López, maar de Colombiaan raakte niet weg. Vervolgens was het aan Mas om in de dichte mist een sprongetje te wagen.

Roglič legt fundament voor nieuwe eindzege

De Spanjaard, dinsdag nog een van de slachtoffers van een vroege valpartij, kende echter niet zijn beste dag uit deze Vuelta en werd weer tot de orde geroepen door Yates, Kuss, Haig en Mäder. De groep Mas-López had inmiddels Bernal in het vizier, die bleef knokken maar toch duidelijk van zijn pluimen verloor. Het gebeurde echter allemaal in de schaduw van een indrukwekkende Roglič, die na een gewaagde maar zeer geslaagde onderneming zijn tegenstanders een dreun van jewelste wist te verkopen. Het is voor de Sloveen zijn derde ritzege in deze Vuelta, na winst in de openingstijdrit in Burgos en de etappe naar Valdepeñas de Jaén.

Kuss maakte het feestje van Jumbo-Visma compleet door als tweede te eindigen, met in zijn spoor de andere klassementsrenners, op meer dan anderhalve minuut van de glorieuze triomfator van de dag.