Vuelta 2021: Frederik Frison stapt af met zonneslag

Frederik Frison is de tweede uitvaller van de Vuelta a España 2021. De 29-jarige coureur van Lotto Soudal is maandag op de derde dag afgestapt. De reden van die opgave is een zonneslag, meldt Het Nieuwsblad.

Zondag liep Frison in de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Spanje de zonneslag, waarbij het warmtecentrum in de hersenen ontregeld wordt door de zonnestralen, op. In de nacht op maandag is de situatie voor de coureur uit Geel niet verbeterd, waardoor hij niet meer van start is gegaan.

Alexander Cataford (Israel Start-Up Nation) was de eerste uitvaller in de Vuelta 2021. De Canadees kwam zondag ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.