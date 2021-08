Vuelta 2021: Florian Sénéchal verrast met winst in Villanueva de la Serena

Florian Sénéchal is de winnaar van de dertiende etappe van de Vuelta a España 2021. Na een etappe van 203,7 kilometer wist de Fransman van Deceuninck-Quick-Step een ontregelde sprint te winnen in Villanueva de la Serena. Hij bleef Matteo Trentin (UAE Emirates) en Alberto Dainese (Team DSM) voor. De rode leiderstrui blijft, aan de vooravond van een weekend vol klimwerk, om de schouders van Odd Christian Eiking.

De sprintersploegen lieten de kans van vandaag niet liggen. Met Diego Rubio (Burgos-BH), Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) mochten de drie Spaanse wildcardploegen wegrijden, maar hun voorsprong werd binnen de perken gehouden. Deceuninck-Quick-Step, Groupama-FDJ en Team DSM namen de controle in handen in het peloton.

De voorsprong van de drie koplopers schommelde telkens tussen de anderhalve minuut en twee en een halve minuut, maar verder gebeurde er niet veel. Dus was er tijd om leuke feitjes boven te halen over een van de favorieten voor de ritzege: Fabio Jakobsen boekte zijn eerste ritzege in de Vuelta exact twee jaar geleden. Op 27 augustus 2019 won hij de sprint in El Puig. Daar kon Jakobsen vandaag zijn vijfde Vuelta-rit aan toevoegen.

Korte opleving door waaierpoging

Plots schoot het peloton wakker toen op zestig kilometer van het einde de wind een rol ging spelen. Stan Dewulf was een van de aanstichters van de waaiers, waardoor het peloton in twee delen brak. Heel lang duurde de onrustige situatie echter niet. De kopgroep bleef nog net uit handen van het pak. De voorsprong bleef lange tijd hangen rond de veertig seconden, maar op 29 kilometer van de finish was het avontuur van Rubio, Cuadros en Maté toch echt ten einde.

Dertien kilometer voor het einde lag de enige tussensprint van de dag in Don Benito. Buiten groenetruidrager Fabio Jakobsen, en zijn loods Bert Van Lerberghe, had niemand daar zin in, waardoor de 20 punten dus zo op te rapen waren voor de kopman van Deceuninck-Quick-Step.

Peloton breekt in stukken uiteen, Jakobsen lost

De Belgische ploeg nam in de laatste drie kilometer het heft in handen. Meer dan dat zelfs, de trein van Jakobsen reed het peloton op een lang lint en zorgde er zelfs voor dat er in de technische finale gaten vielen. Jakobsen moest op 1,5 kilometer van de finish zelfs zijn eigen trein laten gaan. Hij viel compleet stil; achteraf bleek dat hij een lekke band had. Slechts vijftien renners maakten door het tempo van Deceuninck-Quick-Step in de laatste kilometer nog kans op de ritwinst.

Alexander Krieger ging daarna als eerste de sprint aan, maar dat was veel te vroeg. Het draaide daardoor uit op een sprint-à-deux met Florian Sénéchal en Matteo Trentin. In de licht oplopende aankomst was de Fransman, normaliter lead-out van Jakobsen, sneller dan de Italiaan. Twee seconden later werd Alberto Dainese derde, voor een groepje met Luka Mezgec, Stan Dewulf, Piet Allegaert.

Egan Bernal was in de finale attent. Hij werd tiende in de daguitslag en pakte zo vijf seconden terug op de concurrentie, die zich liet verrassen in de snelle slotfase. Buiten Bernal waren er weinig verschuivingen in het algemeen klassement. Het rood blijft nog een dag om de schouders van Odd Christian Eiking.